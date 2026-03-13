رمضان في أرض الزعفران والرمان.. رحلة في المائدة الأذربيجانية حيث تحكي الأطباق تاريخ شعب

رغم خضوعها للحكم الشيوعي لنحو 70 عاما، ما تزال أذربيجان أو "أرض النار" ذات الأغلبية المسلمة، تستقبل شهر رمضان بتحضيرات سخية تبدأ من منتصف شعبان، بتنظيف المساجد وتزيين الشوارع والاحتفالات الشعبية، وتستمر حتى يجمع الإفطار العائلات حول مائدة عامرة بأطباق تقليدية شهية مثل "الدولما" و"البلوف".

ومع حلول الشهر الفضيل، يتسابق الأذريون في إظهار التكافل الاجتماعي وإخراج الصدقات وسائر مظاهر البر، مما يجعل رمضان في أذربيجان تجربة مختلفة تستحق التوقف عندها.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موائد رمضان في ألبانيا.. الضيافة تتجاوز الدين

موائد رمضان في ألبانيا.. الضيافة تتجاوز الدين list 2 of 2 هكذا غيرت الحرب قيام رمضان في المسجد العمري الكبير بغزة end of list

تتميز أذربيجان بثقافة غذائية راسخة تستند إلى فلسفات عريقة في تناول الطعام والأكل الموسمي والاكتفاء الذاتي، إذ تغدق محافظاتها التسع منتجات طازجة كالفواكه -الخوخ والرمان والتفاح والتين- والخضراوات والزعفران والفلفل الحلو، بينما توفر الأغنام والماشية التي تربى في السهول اللحوم والألبان، ويجود بحر قزوين بالمأكولات البحرية، وتمد المراعي الشاسعة وحقول الأرز البلاد بالحبوب.

أشهر أطباق المائدة الأذربيجانية في رمضان

تقدم المائدة الأذربيجانية مزيجا غنيا من الأطباق المتنوعة، بعضها محلي أصيل، وبعضها الآخر متأثر بالمطابخ التركية والأناضولية والإيرانية وشرق أوروبا. وتبدأ الوجبات وتنتهي غالبا بشرب الشاي الأسود مع شريحة من الليمون.

أولا: المقبلات

من أشهر الأصناف الرمضانية بين قائمة المقبلات الحافلة بأسرار المطبخ الأذري:

شوربة الدوشبارا

هي شوربة تركية الأصل تشبه حساء "التورتيليني" الإيطالي (قطع عجين محشوّة تسلق في المرق). في نسختها الأذرية تحضر بعجينة رقيقة جدا تقطع إلى مربعات صغيرة، تحشى بمزيج من لحم الضأن أو الخروف المفروم المنكّه بالنعناع والثوم والبصل، ثم تسلق في مرق عظام، وتقدم مع الثوم المهروس والخل والزبادي.

حساء بيتي

تزخر أذربيجان بأكثر من 30 نوعا من الحساء، يقدم كل منها في إناء مميز، ويستمد "البيتي" اسمه من الإناء الفخاري المزجج الذي يطهى ويقدم فيه. يطهى تقليديا على نار هادئة لمدة لا تقل عن 9 ساعات، ويتكون من لحم الضأن والحمص والطماطم والبطاطس أو الكستناء، ويستمد نكهته من الزعفران والكرز المجفف، مع قطعة من الدهن المملح تذيب قوامه وتغنيه.

وعند تقديمه على المائدة، يتناول على دفعتين، إذ تسكب مرقته أولًا فوق قطع الخبز المفتت والمرشوشة بالسماق ليقدم كحساء، ثم تقدم المكونات الصلبة كطبق رئيسي.

فطائر "غوتاب"

فطائر رقيقة تطوى على شكل هلال، وتشوى على صاج حتى تصبح مقرمشة، وتحشى بحشوات متعددة من اللحم المفروم المتبل أو السبانخ أو اليقطين، مما يجعلها مناسبة لمحبي اللحوم والنباتيين على حد سواء.

مشروب العيران

وهو زبادي بارد مملح، ينكه أحيانا بالأعشاب، ويعد مثاليا لإرواء العطش، والتخفيف من حدة التوابل في الأطباق الدسمة، والمساعدة على الهضم.

ثانيا: الأطباق الجانبية والرئيسية

وهي قائمة غنية بأصناف شهية من أشهرها في رمضان:

بلوف

يعد "البلوف" جوهرة المطبخ الأذربيجاني ورمزا لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وهو حاضر في معظم المناسبات والاحتفالات. وفي رمضان غالبا ما يقدم في نهاية وجبة الإفطار برفقة أطباق الكباب واللحوم المشوية والدولما (المحاشي) والسلطات، ومعه مشروب منعش من الليمون والسكر والزعفران والفواكه الطازجة.

يحضر البلوف على شكل طبقات من أرز الزعفران مع لحم الضأن أو العجل الطري، والمشمش والزبيب، ومزيج من الأعشاب العطرية. وله أكثر من 40 وصفة تختلف باختلاف المكونات المرافقة للأرز، وأفخمها "شاه بلوف" أو "كينغ بلوف" الذي يقدم في شكل يشبه التاج، إذ يغطى بقشرة رقيقة من عجينة الفيلو فيصبح مقرمشا، ويطهى في السمن ويعطر بالزعفران.

وتروي الأسطورة أن الفضل في ابتكاره يعود إلى الإسكندر الأكبر، قبل أن يقتبسه الأذريون ويجعلوه طبقهم الوطني.

غوفورما

قطع كبيرة من لحم العجل أو الضأن تعلق لتجف لمدة 24 ساعة، ثم تملح، وتطهى على نار هادئة، وبعدها تقلى وتوضع في جرار خزفية وتغطى بالزبدة أو دهن الضأن لتصبح جاهزة للأكل بعد 4 إلى 8 أسابيع.

يعد هذا الطبق من الوصفات المتوارثة منذ القرن الخامس عشر، ويحضر في الربيع والصيف عندما تكون محاصيل الفاكهة والخضراوات وفيرة، ثم يحفظ في أوعية خزفية محكمة ليستهلك في الشتاء.

كباب وشاشليك

من الأطباق الأذربيجانية الكلاسيكية ذات النكهة المدخنة والعطرية المميزة، حيث تشوى أسياخ لحم الضأن أو العجل أو الدجاج على نار مكشوفة حتى تنضج، فتصبح طرية من الداخل وغنية بالعصارة من الخارج، وتقدم مع الخبز وكمية وفيرة من الأعشاب الطازجة والبصل.

سورهولو

طبق يتألف من لحم الضأن الطازج أو المجفف المعد مسبقا في الربيع، يقدم فوق طبقة من "المعكرونة" المصنوعة يدويا، إذ يفرد العجين على لوح خشبي ثم يسلق في مرق غني حتى يطرى، قبل تتبيله بالثوم وتقديمه مع المرق واللحم، ويزين بصلصة البرقوق اللاذعة.

لافانجي

طبق منزلي تقليدي من السمك أو الدجاج المحشو بمزيج من الجوز والزبيب والبصل والسماق والبرقوق الأخضر الكرزي ودبس الرمان، مما يمنح الطبق نكهة حلوة وحامضة وقواما متنوعا.

دولما:

طبق محاشي أذربيجاني كلاسيكي حظي باعتراف اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي للبشرية عام 2017، إذ تحشى أوراق العنب والكوسا والفلفل والطماطم والباذنجان والملفوف بمزيج من اللحم المفروم والأرز والأعشاب المتبلة، وتقدم عادة مع الزبادي.

ثالثا: التحلية الرمضانية

ونكتفي من التحلية بأشهر حلوى رمضانية: "شكربورة"، وهي معجنات تقليدية هلالية الشكل، محشوة بالمكسرات المطحونة والسكر، ومغلفة بعجينة طرية غنية بالزبدة، وتزين كل قطعة يدويا بنقوش دقيقة وجميلة.