مع التقدم في العمر قد يفقد خط الفك وضوحه بسبب تراكم الدهون أو ضعف عضلات الفك، بعيدا عن مسألة التجاعيد.

ورغم عدم إمكانية تجنب الشيخوخة والعوامل الوراثية، فإن تحسين مظهر الفك لا يتطلب جراحات أو حقنا تجميلية بالضرورة، بل يمكن تحقيقه من خلال تمارين بسيطة تقوي عضلات الفك السفلي وتمنح الوجه مظهرا أكثر تناسقا وشبابا.

ما فوائد تقوية منطقة الفك؟

يتحكم خط الفك في قدرتك على المضغ والكلام، كما أنه يساهم في تشكيل ملامح وجهك وتقويتها. وقد يضفي خط الفك الحاد مظهرا أكثر جاذبية، خاصة بعد أن أصبحت ملامح جمالية معينة هي الأكثر رواجا بفعل تأثيرات فلاتر التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

في المقابل، قد يؤثر خط الفك الضعيف في قدرتك على المضغ وقوة الكلام وشكل الوجه، وقد يؤدي إلى ذقن وفك مستديرين وإحساس زائف بالسمنة والتقدم في العمر.

يلجأ بعض الأشخاص إلى الجراحة أو حقن الفيلر (Filler)، لكن تمارين خط الفك تعد من أفضل الطرق غير الجراحية المتاحة بسهولة. فهي تساهم في تقليل الدهون الزائدة حول عضلات الوجه، وتعزيز وظائف العنق، وتقوية المنطقة الممتدة من عظام القص إلى الترقوة، وتحسين شكل الوجه العام وزيادة إبراز تقسيماته بصورة أكثر جاذبية.

تمارين تحديد الفك السفلي

مع الأداء الصحيح، لا تساعد التمارين التالية على تحديد خط الفك فحسب، بل تعزز أيضا الوقاية من آلام الرقبة والصداع وآلام الفك المختلفة.

وفيما يلي مجموعة من أبرز تمارين الفك التي يمكن ممارستها بسهولة، مع شرح لطريقة تطبيقها وفوائد كل منها:

1- تمرين ثني الرقبة للأعلى (Curl Neck Up)

يعمل هذا التمرين على تنشيط عضلات الرقبة الأمامية. لأدائه، استلق على ظهرك على الأرض، مع وضع لسانك على الجزء العلوي من سقف الفم.

بعدها ارفع ذقنك في اتجاه صدرك، بحيث ترفع رأسك أكثر من 5 سنتيمترات عن الأرض، مع تجنب رفع البطن.

يمكنك تكرار التمرين في ثلاث مجموعات على الأقل، كل مجموعة مكونة من 10 تكرارات.

2- تمرين دعم عظام الترقوة (Collarbone backup)

يمكن أداء هذا التمرين أثناء الجلوس أو الوقوف أو حتى الاستلقاء.

ابدأ بوضعية مستقيمة، سواء كنت جالسا أو واقفا. ومع إبقاء رأسك في وضع محايد، أمله قليلا إلى الخلف حتى تشعر بانقباض وانبساط عضلات جانبي الحلق.

ابدأ بثلاث مجموعات من 10 تكرارات في البداية، ثم زد زمن الثبات تدريجيا حتى أكثر من 30 ثانية. وتأكد من بقاء أذنيك فوق كتفيك ورأسك مستويا عند العودة إلى الوضعية المحايدة.

3- تمارين تقوية اللسان (Tongue Twister)

يستهدف هذا التمرين تقوية العضلات الموجودة أسفل الذقن. ويطبق ببساطة من خلال وضع اللسان على سقف الفم خلف الأسنان مباشرة، ثم الضغط بلسانك لإغلاق سقف الفم تماما وزيادة شده.

بعدها ابدأ بالهمهمة وإصدار صوت اهتزازي، إذ يساعد ذلك على تنشيط العضلات وشدها. ويمكن تكرار التمرين في ثلاث مجموعات، كل مجموعة 15 مرة.

4- تمارين حروف العلة (Vowel Exercise)

يهدف هذا التمرين إلى شد عضلات الشفتين والمناطق المحيطة بالفك للمساعدة في تحديد خطّه. كل ما عليك فعله هو نطق أصوات "أو" و"إيه" و"إي"، مع فتح فمك على اتساعه والمبالغة في نطق هذه الحركات الصوتية مع التكرار عدة مرات.

ويمكن تكرار كل حركة صوتية من الثلاثة 15 مرة.

5- تمارين آيزومتريك (Isometric)

تتضمن هذه التمارين الثبات في وضعية معينة، حيث تفعّل عضلات الفك دون تحريكه كثيرا. وتركز هذه التمارين على بناء قوة التحمل والثبات في العضلات المحيطة بالفك والرقبة.

من أمثلتها تمرين شد الفك، ويتم من خلال إطباق الأسنان وشدها معا والثبات لمدة 5-10 ثوان قبل إرخائها. كرر هذا التمرين عدة مرات، مع زيادة مدة الثبات تدريجيا كلما ازدادت قوة عضلاتك.

تعد هذه التمارين مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ألم المفصل الفكي الصدغي، لأنها تعزز توازن العضلات وتخفف الضغط على المفصل.

6- تمارين آيزوتونيك (Isotonic)

تتضمن هذه التمارين حركات ديناميكية تسبب انقباض عضلات الفك واسترخاءها، وتسهم في تحسين قوة العضلات ومرونتها، مما يعزز نطاق حركة أوسع في الفك ويساعد على تحديد عضلاته.

من التمارين الشائعة لهذا النوع حركة الفك من جانب إلى آخر. ولتطبيقها، حرك فكك برفق من جانب إلى آخر، يمينا ويسارا، مع تثبيت كل وضعية لبضع ثوان قبل العودة إلى الوضعية المركزية الأصلية.

يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات الفك الجانبية، مما يساهم في الحصول على خط فك أكثر تحديدا وبروزا.

7- تمارين المقاومة لمنطقة الفك

تتضمن تمارين المقاومة استخدام أدوات أو الكفين لزيادة المقاومة، مما يحفز العضلات على العمل بجهد أكبر ويسرع من ظهور النتائج.

من ضمن هذه الأدوات أجهزة تمارين العض، التي يمكنها تنشيط عضلات الفك بشكل أكثر كثافة من التمارين التقليدية.

كما يمكن تطبيق تمارين المقاومة للفك السفلي باستخدام اليدين، وذلك من خلال تحريك الفك للأسفل مع مقاومة ناتجة عن ضغط اليد على منطقة الذقن في اتجاه معاكس للأعلى.

لن يتحرك عظم الفك كثيرا، لكن العضلات في الداخل تصبح مشدودة. اثبت في هذه الوضعية، ثم استرخ وكرر التمرين 15 مرة.

تعد تمارين المقاومة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق تحسينات واضحة في تحديد خط الفك وشد عضلاته. ومع ذلك، من المهم البدء ببطء والاستماع إلى جسدك لتجنب الإجهاد أو الإصابة، وإذا شعرت بأي ألم فينبغي التوقف فورا عن التمرين واستشارة الطبيب المختص لتجنب حدوث أي مضاعفات.