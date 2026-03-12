حفاظا على ملابسك.. توقف عن ترك الماء في المكواة فورا!

ينتهي الكثيرون من كي الملابس ثم يضعون المكواة مباشرة في مكانها دون تفريغ خزان الماء، ظنا أن ذلك أمر بسيط لا يؤثر في الجهاز. لكن خبراء العناية المنزلية يحذرون من أن ترك الماء داخل المكواة البخارية قد يسبب أضرارا تدريجية قد تقلل من كفاءتها وتقصر عمرها الافتراضي.

الماء المتبقي قد يتلف المكواة

حتى كمية صغيرة من الماء المتبقية داخل الخزان يمكن أن تتسرب عبر فتحات البخار، مما قد يؤدي إلى تغير لون قاعدة المكواة المعدنية أو تآكل الأجزاء الداخلية مع مرور الوقت. لذلك ينصح المختصون بتفريغ خزان الماء بالكامل بعد كل استخدام، وترك المكواة تبرد تماما قبل تخزينها.

إهمال هذه الخطوة البسيطة قد يسبب أيضا انسداد فتحات البخار أو تسرب الماء إلى الداخل، وهو ما يضعف أداء المكواة ويجعل الكي أقل فعالية.

بقع غير مرغوبة

من المشكلات الأخرى التي قد تنتج عن ترك الماء داخل المكواة، ظهور بقع على الملابس أثناء الكي. فمع مرور الوقت قد تتراكم المعادن أو الشوائب داخل الخزان وفتحات البخار، وعند تسخين المكواة قد تخرج هذه الرواسب مع البخار أو قطرات الماء، لتترك آثارا صفراء أو بنية على الأقمشة، خاصة الملابس الفاتحة.

نمو البكتيريا والروائح الكريهة

كما أن بقاء الماء في خزان المكواة لفترات طويلة قد يوفر بيئة مناسبة لنمو بعض أنواع البكتيريا أو العفن، خصوصا إذا كانت المكواة تُخزن في مكان دافئ أو رطب. ومع الاستخدام لاحقا قد تنبعث روائح غير مستحبة من البخار، وهو ما قد يؤثر في رائحة الملابس ويجعلها أقل انتعاشا بعد الكي.

نوع الماء

لنوع الماء المستخدم في المكواة دور كبير في الحفاظ على كفاءتها. ففي معظم المنازل يمكن استخدام ماء الصنبور بشكل طبيعي، لكن في المناطق التي تحتوي على مياه "عسرة" غنية بالمعادن يفضل استخدام خليط مكون من نصف ماء صنبور ونصف ماء مقطر لتقليل تراكم الترسبات المعدنية داخل الجهاز.

إعلان

كما ينصح الخبراء بتجنب استخدام الماء المعالج عبر أنظمة تنقية منزلية تعتمد على الملح، لأن هذه المعالجة قد تترك رواسب قد تسد فتحات البخار وتعيق تدفقه.

بقايا الأقمشة

من المشاكل الشائعة أيضا تراكم بقايا الأقمشة على قاعدة المكواة، خاصة عند كي الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية أو الطبيعية، باستخدام درجات حرارة مرتفعة. فقد تذوب هذه الألياف أو تلتصق بالسطح المعدني للمكواة، مما يؤدي لاحقا إلى تلطيخ الملابس أو تعلق القماش بالقاعدة أثناء الكي.

لتجنب ذلك، ينصح بكي الأقمشة الحساسة مثل الحرير والنايلون بدرجات حرارة منخفضة أولا، ثم الانتقال تدريجيا إلى الأقمشة الأكثر تحملا مثل القطن والكتان.

طرق بسيطة للتنظيف

إذا تراكمت بعض الترسبات على قاعدة المكواة، يمكن تنظيفها بطرق منزلية بسيطة. فالبقع الخفيفة يمكن إزالتها باستخدام القليل من صودا الخبز، حيث يتم ترطيب قطعة قماش وغمسها في صودا الخبز، ثم فرك سطح المكواة برفق ومسحها بعد ذلك بقطعة قماش نظيفة.

أما في الحالات الأكثر صعوبة، فقد يكون من الأفضل استخدام منظفات مخصصة لتنظيف قواعد المكواة تساعد على إزالة الرواسب المتراكمة دون إتلاف السطح.

خطوات بسيطة تطيل عمر المكواة

العناية بالمكواة لا تتطلب جهدا كبيرا، لكنها تعتمد على بعض العادات البسيطة مثل استخدام نوع الماء المناسب، وتفريغ الخزان بعد كل استعمال، وتنظيف قاعدة المكواة بين الحين والآخر.

هذه الخطوات الصغيرة قد تبدو غير مهمة، لكنها تضمن أداء أفضل للمكواة، وتحافظ على ملابسك بحالة جيدة، كما تساعد الجهاز على العمل بكفاءة لسنوات أطول.