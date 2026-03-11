قبل أن تأكل بالقفازات.. تحذير مهم من خبراء الصحة

في السنوات الأخيرة، أصبح ارتداء القفازات أثناء تحضير الطعام أو حتى تناوله ممارسة شائعة في المطابخ المنزلية والمطاعم على حد سواء، وغالبا ما يُنظر إليها بوصفها علامة على النظافة والالتزام بمعايير السلامة الغذائية.

لكن خبراء الصحة العامة يؤكدون أن القفازات، رغم أهميتها، ليست حلا سحريا لمنع التلوث، بل قد تتحول في بعض الحالات إلى مصدر خطر إذا استخدمت بطريقة غير صحيحة خلال تحضير الطعام أو تناوله.

القفازات ليست مخصصة للأكل

رغم أن بعض الأشخاص يستخدمون القفازات أثناء تناول الطعام، فإن هذا الاستخدام لا يدخل ضمن الغرض الذي صممت من أجله، فالقفازات مخصصة أساسا لمرحلة تحضير الطعام، لا لمرحلة تناوله.

كما أن ملامسة القفازات لمجموعة متنوعة من الأسطح خلال الاستخدام قد تجعلها حاملة للجراثيم، وهو ما يحولها من وسيلة حماية إلى مصدر محتمل للتلوث إذا لامست الطعام مباشرة عند تناوله.

لماذا نستخدم القفازات في تحضير الطعام؟

صممت القفازات ذات الاستعمال الواحد لتقليل انتقال الجراثيم من اليدين إلى الطعام، خصوصا عند التعامل مع الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السلطات والمخبوزات والسندويشات. والهدف منها إنشاء حاجز مؤقت بين اليد والطعام يحد من انتقال البكتيريا والفيروسات.

مع ذلك، تؤكد الإرشادات الصحية أن القفازات لا يمكن أن تكون بديلا عن غسل اليدين، فارتداء القفاز فوق يدين غير نظيفتين لا يمنع انتقال الجراثيم، بل قد ينقلها مباشرة إلى سطح القفاز ثم إلى الطعام. لذلك توصي الهيئات الصحية دائما بغسل اليدين جيدا قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها.

القفازات والتلوث المتبادل

أحد أهم المخاطر المرتبطة بالقفازات هو ما يعرف بالتلوث المتبادل، ويحدث عندما تلامس القفازات أسطحا مختلفة أو أطعمة ملوثة ثم تستخدم مباشرة في التعامل مع أطعمة أخرى دون تغييرها.

فعلى سبيل المثال، إذا لمس الطاهي بالقفاز هاتفه المحمول أو النقود أو مقبض الباب، ثم استمر في تحضير الطعام دون تغيير القفاز، فإن الجراثيم التي انتقلت إلى القفاز ستنتقل بدورها إلى الطعام. لهذا تؤكد الإرشادات الصحية على ضرورة تغيير القفازات بشكل متكرر، خصوصا عند الانتقال من مهمة إلى أخرى أو من نوع طعام إلى آخر.

الاستخدام الطويل للقفازات.. متى يتحول إلى خطر؟

من المشكلات الشائعة أيضا ارتداء القفازات لفترات طويلة دون تغييرها، مع أنها صممت عادة للاستخدام القصير والمؤقت، لا للاستخدام المستمر لساعات.

تخلق القفازات بيئة دافئة ورطبة حول اليد، وهي ظروف مثالية لنمو البكتيريا. ومع مرور الوقت قد تتكاثر الميكروبات داخل القفاز أو على سطحه، مما يزيد احتمال انتقالها إلى الطعام. كما يمكن أن تتمزق القفازات أثناء العمل دون أن يلاحظ المستخدم ذلك، وهو ما يسمح بتسرب الملوثات من اليد إلى الطعام وبالعكس.

كيف نستخدم القفازات بشكل صحيح؟

يوصي خبراء السلامة الغذائية بعدة قواعد أساسية عند استخدام القفازات في تحضير الطعام، من أبرزها:

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها.

استخدام قفازات مخصصة للاستعمال الواحد فقط.

تغيير القفازات عند الانتقال بين المهام المختلفة، مثل الانتقال من تنظيف الخضراوات إلى إعداد السندويشات.

استبدال القفازات فور تمزقها أو اتساخها أو تبللها.

تجنب استخدامها لفترات طويلة دون تغيير، حتى لو بدت نظيفة ظاهريا.

النظافة أساس سلامة الغذاء

في المحصلة، تبقى القفازات أداة مساعدة ضمن منظومة أوسع من ممارسات السلامة الغذائية. فالنظافة الشخصية الجيدة وغسل اليدين بشكل صحيح وتنظيف الأدوات والأسطح، كلها عوامل لا تقل أهمية عن ارتداء القفازات.

لذلك يؤكد الخبراء أن القفازات قد تكون مفيدة في الحد من التلوث عند استخدامها بطريقة صحيحة، لكنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا استخدمت بشكل خاطئ أو جرى الاعتماد عليها وحدها بوصفها دليلا على النظافة أو وسيلة كافية للحماية.