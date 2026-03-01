في الحروب والكوارث.. إليك ما تحتاجه لتخصيص غرفة آمنة في بيتك

الغرفة الآمنة هي مساحة محصنة مصممة لحمايتك أنت وعائلتك من المخاطر، مثل الكوارث الطبيعية أو عمليات اقتحام المنازل أو في حالات الحروب. والبعض يخصص غرفة آمنة فقط لحماية الممتلكات الثمينة.

وفي أوقات الحروب تصبح الغرفة الآمنة في المنزل ضرورة وليست خياراً. فوجود مساحة آمنة مخصصة يعزز الشعور بالأمان، ويضمن لأحبائك مكانًا موثوقًا للجوء إليه عند انطلاق صفارات الإنذار. وإليك أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن تخصيص غرفة آمنة في المنزل.

تقييم الاحتياجات

ينصح المتخصصون في الهندسة المعمارية بتقييم الاحتياجات قبل الشروع في بناء غرفة آمنة في المنزل، ومما يجب أخذه بعين الاعتبار على سبيل المثال: عدد أفراد الأسرة، وجود كبار السن أو الأطفال أو الحيوانات الأليفة، وطبعا الغرض الأساسي من تخصيص الغرفة الآمنة، إذ يختلف تصميمها ومكانها وخامات البناء حسب الغرض منها.

تحديد مكان الغرفة الآمنة

يختلف مكان الغرفة الآمنة حسب الغرض منها. وفي حالات الحماية من الكوارث الطبيعية أو الحروب، فالأفضل تخصيص غرفة في الطابق السفلي، أو إنشاء غرفة تحت الأرض لتكون لجأ يمكنه الصمود.

اختيار مواد بناء الغرفة الآمنة

إذا كنت تفكر ببناء غرفة آمنة، فألواح الخرسانة المسلحة هي الخيار الأقوى والأكثر اقتصادا لضمان السلامة، كما يمكن استخدام نوافذ بإطارات فولاذية إذا لزم الأمر.

أما إذا كنت تفكر في تحويل غرفة موجودة في المنزل بالفعل إلى غرفة آمنة، فإنها ستحتاج إلى تدعيم، وهو ما يتطلب تغييرات كبيرة، مثل إضافة فولاذ للجدران أو تقوية الباب، وهي كلها خطوات تحددها شركة الإنشاءات المتخصصة.

ما يجب توفيره لتخصيص غرفة آمنة

المستلزمات الأساسية

من المهم تزويد الغرفة الآمنة بالمستلزمات الأساسية للحياة، مثل الطعام والماء والمستلزمات الطبية. ويُنصح بتخزين كمية من المواد الغذائية غير القابلة للتلف ومياه معبأة وحقيبة إسعافات أولية في غرفة الأمان لضمان توفر ما يكفي من المستلزمات فترة طويلة. كما تتضمن المستلزمات الأساسية الملابس والأغطية وفراش النوم. عوامل الأمان

يجب أن تحتوي الغرفة الآمنة على مصدر تهوية، ووسائل وتجهيزات لتنقية الهواء. وأيضا يجب أن يكون باب الغرفة محكم الإغلاق. وأن تتمتع جدرانها بالصلابة العالية وتكون مقاومة للانفجارات والاهتزازات العنيفة. مصدر للطاقة

زوّد الغرفة الآمنة بمصدر طاقة احتياطي، مثل مولد كهربائي أو نظام طاقة شمسية أو بطاريات احتياطية، لضمان استمرار صلاحية الغرفة للمعيشة لفترة طويلة. أجهزة الاتصال

يجب تزويد الغرفة الآمنة بأجهزة اتصال تضمن استمرار التواصل مع العالم الخارجي، مثل أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه أو الهواتف الفضائية. الوثائق المهمة

وهي تشمل وثائق الهوية والسجلات الطبية وغيرها. أدوات الأمان

مثل مطفأة حريق رغوية مناسبة للمواد الصلبة والسوائل القابلة للاشتعال والحرائق الكهربائية. كما يمكن الاحتفاظ بأسلحة مرخصة للدفاع عن النفس، إذا استدعى الأمر ذلك. مستلزمات الأطفال والحيوانات الأليفة

إذا كانت الأسرة تشمل أطفالا أو حيوانات أليفة، فيجب تزويد الغرفة الآمنة بمستلزمات لتسلية الأطفال وببعض حاجاتهم الأساسية مثل الحفاظات والحليب الصناعي أو الأغذية الخاصة. كما يجب توفير مستلزمات الحيوانات الأليفة.

ممنوعات الغرفة الآمنة

هناك عناصر يجب إزالتها من الغرفة الآمنة لضمان السلامة، أهمها:

