من ألمانيا إلى سويسرا.. أبراج مائلة تتحدى برج بيزا الشهير

من ألمانيا إلى سويسرا وصولا إلى الولايات المتحدة، توجد أبراج تميل بالدرجة نفسها تقريبا التي يميل بها برج بيزا الشهير، بل إن بعضها يتفوق عليه في مقدار الميل. وعلى الرغم من أنها لا تحمل شهرة بيزا ذاتها، فإنها تجذب مع ذلك عشاق السياحة والمصورين والمعجبين بالتحف الهندسية حول العالم.

1. برج تورينغن في ألمانيا

في بلدة باد فرانكنهاوزن الصغيرة، يستعد برج كنيسة مائل لإعادة فتح أبوابه بعد استثمارات بملايين الدولارات خصصت لترميمه وتحديثه، شملت إنشاء مركز جديد للزوار وممشى علوي.

توفر هذه المنصة إطلالات بانورامية على البلدة العلاجية وسلسلة جبال كيفهاوزر. ويأمل المسؤولون المحليون في أن يستقطب المعلم نحو 80 ألف زائر سنويا.

ويوضح عمدة البلدة ماتياس شتريتس أن انحراف البرج، الذي يبلغ بروزُه 4.86 متر، يجعله أكثر ميلا من برج بيزا الشهير، والذي قيس ميله عام 2022 بنحو 3.97 درجة، مع بروز يقل قليلا عن أربعة أمتار.

2. الأبراج الشقيقة المائلة في بولونيا الإيطالية

على بعد نحو ساعتين من بيزا، تحتضن مدينة بولونيا في شمال إيطاليا برجين تاريخيين بارزين يعودان إلى العصور الوسطى في قلبها القديم.

ويبرز برج "تورّي ديلا غاريسندا" الأقصر بوضوح بسبب ميله الذي يقارب أربع درجات. أما برج "تورّي ديلي أزينيلّي" الأطول، بارتفاع يصل إلى 97 مترا، فيميل هو الآخر بدرجة أقل، ما يجعل انحناءه أقل وضوحا للوهلة الأولى.

ويفتح برج أزينيلّي عادة أمام الزوار، إلا أنه مغلق حاليا لأعمال الترميم.

3. حامل رقم قياسي سابق في شمال ألمانيا

في قرية زورهووزن شمالي ألمانيا، يميل برج كنيسة بسبب تآكل أساساته الخشبية تدريجيا مع مرور الزمن. ولسنوات طويلة، كان البرج مسجلا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر برج مائل في العالم، بزاوية ميل بلغت 5.19 درجة وبروز قدره 2.47 متر على ارتفاع 27 مترا.

غير أن هذا اللقب انتزع منه عام 2022 لصالح برج آخر في ألمانيا، هو برج الأجراس في بلدة غاو-فاينهايم بولاية راينلاند-بفالتس الغربية، الذي يميل بزاوية 5.43 درجة.

4. برج مائل في سانت موريتز

منتجع التزلج الفاخر سانت موريتز في سويسرا يضم بدوره معلما مائلا خاصا به. فالبرج المائل، وهو كل ما تبقى من كنيسة هدمت منذ زمن طويل، يرتفع وسط مشهد جبلي ألبي درامي.

ووفقا لمسؤولي السياحة المحليين، يبلغ ارتفاع البرج 33 مترا ويميل بزاوية تصل إلى 5.5 درجة، ما قد يجعله أكثر الأبراج ميلا مقارنة بحامل الرقم القياسي الحالي في ألمانيا.

5. "بيزا الصغيرة" في الولايات المتحدة

إلينوي ليست إيطاليا، وبلدة نايلز ليست بيزا، لكن المشهد هناك قد يثير دهشة الزائر. ففي أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، كلف رجل أعمال محلي ببناء نسخة مصغرة، بنصف الحجم، من برج بيزا المائل، مع الحفاظ على ميله الشهير.

وعلى خلاف الأصل الإيطالي، فإن "برج نايلز المائل" مغلق حاليا أمام الزوار، لكنه في أوقات الزيارة يتيح صعود نحو 250 درجة مائلة لأولئك الجريئين بما يكفي لخوض التجربة.