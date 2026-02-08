كيفية غسل السترات المنتفخة في المنزل دون إتلافها

تعد السترة المنتفخة من أكثر قطع الملابس العملية والشائعة في الطقس البارد، بفضل قدرتها العالية على العزل الحراري وتوفير الدفء والراحة، لكن هذه الميزة نفسها تجعل تنظيفها يتطلب عناية خاصة، فالغسل غير الصحيح قد يؤدي إلى تكتل الحشوة الداخلية وفقدان قدرتها على التدفئة، أو تشويه شكلها المميز.

ومن الضروري اتباع خطوات دقيقة في التحضير والغسيل والتجفيف للحفاظ على نظافتها وكفاءتها الحرارية في الوقت نفسه، مع الحرص على عدم إتلاف القماش أو الحشوة، حتى تبقى السترة في حالة جيدة ومظهر مناسب، وتؤدي وظيفتها بكفاءة طوال فصل الشتاء.

لماذا قد تتلف السترة المنتفخة عند الغسيل الخاطئ؟

تتكون السترات المنتفخة عادة من طبقة خارجية مقاومة للماء والرياح، بينما تعتمد بطانتها الداخلية على حشوات من الألياف الصناعية المصممة لحبس الهواء وتوفير العزل الحراري، وهذه الحشوات تكون موزعة داخل حجرات مخيطة بدقة للحفاظ على الانتفاخ المتوازن.

عند غسل السترة بماء ساخن أو استخدام منظفات قوية أو عصرها بقوة، تتعرض الألياف أو الريش للتكسر والتكتل، ما يؤدي إلى فقدان الفراغات الهوائية المسؤولة عن الدفء.

كما أن منعمات الأقمشة قد تترك طبقة تغلف الحشوة وتقلل قدرتها على امتصاص الهواء. أما التجفيف غير السليم، خصوصا في الهواء دون تفكيك التكتلات، فيؤدي إلى تصلب الحشوة وتشوه شكل المعطف. لهذا السبب فإن الغسيل الخاطئ للسترة المنتفخة يفقدها شكلها ووظيفتها الأساسية.

التحضير قبل الغسيل

قبل وضع السترة في الغسالة أو الحوض، من الضروري القيام ببعض الخطوات التحضيرية المهمة، ويفضل أولا إزالة الغبار والأوساخ السطحية باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش مبللة قليلا، مما يساعد على تقليل كمية الأوساخ التي ستتعامل معها أثناء الغسيل الفعلي.

كما يجب التأكد من تفريغ جميع الجيوب من أي محتويات، وإغلاق جميع السحابات والأزرار بإحكام. هذه الخطوة البسيطة تقلل من احتكاك القماش أثناء عملية الغسل، وتحمي السحابات من التلف أو الانحناء.

بالنسبة للبقع الصغيرة أو المحددة، ينصح بمعالجتها أولا بالتنظيف الموضعي ووضع قليل من منظف لطيف ممزوج بالماء الفاتر على البقعة، ثم فركها برفق باستخدام إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش وبعد ذلك تشطف المنطقة جيدا بالماء النظيف وتترك لتجف قليلا قبل الشروع في الغسيل الكامل للمعطف.

الغسيل اليدوي مقابل الغسيل في الغسالة

يُعد الغسيل اليدوي الخيار الأكثر حذرا وأمانا للمعاطف الحساسة جدا أو تلك المصنوعة من مواد خاصة، ولتنفيذ الغسيل اليدوي بشكل صحيح، يملأ حوض كبير بماء بارد أو فاتر، ثم تضاف كمية قليلة من منظف لطيف مخصص للملابس الحساسة ويوضع المعطف في الماء ويترك للنقع لمدة تتراوح بين عشر إلى ثلاثين دقيقة.

إعلان

كما يجي تحريك الماء برفق من حين لآخر لضمان وصول المنظف إلى جميع أجزاء القماش ويشطف المعطف بعد ذلك جيدا بماء نظيف عدة مرات حتى تزول جميع آثار المنظف ويضغط عليه بلطف لإزالة الماء الزائد، مع تجنب عصره بقوة لمنع تكتل الحشوة الداخلية.

الغسالة

أما الغسيل في الغسالة، فهو خيار عملي وموفر للوقت، لكنه يتطلب عناية خاصة، كما يفضل استخدام غسالة ذات باب أمامي أو تحميل أمامي لتقليل الاحتكاك القوي الذي قد يحدث في الغسالات ذات التحميل العلوي ويجب تشغيل دورة لطيفة أو خاصة بالأقمشة الحساسة، مع استخدام ماء بارد ومنظف خفيف خال من المبيضات.

ومن الضروري تجنب استخدام المبيضات القوية ومنعمات الأقمشة، لأنها قد تتلف القماش الخارجي المقاوم للماء وتؤثر سلبا على خصائص الحشوة العازلة.

كما يفضل تشغيل دورة شطف إضافية لضمان إزالة أي بقايا من المنظف قد تؤثر على أداء المعطف.

التجفيف الصحيح

ويعد التجفيف الخطوة الأهم والأكثر حساسية للحفاظ على شكل الحشوة وفعاليتها في العزل الحراري، وإذا كانت تعليمات العناية بالمعطف تسمح باستخدام المجفف الكهربائي.

يوضع المعطف على حرارة منخفضة جدا، مع إضافة كرات تجفيف خاصة أو كرات تنس نظيفة داخل المجفف، وهذه الكرات تساعد على تحريك الحشوة باستمرار ومنع تكتلها في زوايا معينة.

وقد تستغرق عملية التجفيف عدة ساعات وتتطلب دورات متكررة، لكن من الضروري التأكد من جفاف المعطف بالكامل لمنع نمو العفن أو ظهور روائح كريهة.

وإذا لم يتوفر مجفف كهربائي، يمكن تجفيف المعطف بالطريقة الطبيعية وهي فرد المعطف على منشفة نظيفة وجافة في مكان دافئ وجيد التهوية، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة التي قد تتلف الألوان أو القماش.

وعليك تقليب المعطف بين الحين والآخر، وتفريغ الحشوة بلطف باليدين لمنع التكتل وإعادة توزيعها بشكل متساو، وتستغرق هذه العملية يوما أو يومين حتى يجف المعطف تماما.

كيف تحافظ على سترتك لأطول فترة

للحفاظ على جودة سترتك لأطول فترة ممكنة، يفضل تقليل عدد مرات الغسيل إلى الحد الضروري فقط لأن الغسيل المتكرر قد يؤدي إلى تدهور الطبقة الخارجية المقاومة للماء وتقليل قدرة العزل الحراري تدريجيا، وبدلا من ذلك يمكن الاكتفاء بالتنظيف الموضعي للبقع الصغيرة وتهوية المعطف بانتظام.

وينصح بعد انتهاء الشتاء بحفظ السترة في غطاء مخصص لتجنب الأتربة، مع تجنب الضغط عليها بشدة، وإذا خزنت في أكياس تفريغ الهواء، يمكن استخدام مجفف الشعر بلطف لاستعادة شكلها الأصلي.

كما ينصح دائما بقراءة تعليمات العناية المطبوعة على الملصق الداخلي للمعطف قبل الغسيل، لأنها قد تحتوي على توصيات خاصة حسب نوع الحشوة، سواء كانت من الريش الطبيعي أو الألياف الصناعية، وكذلك تعليمات خاصة بنوع القماش الخارجي المستخدم.

غسل السترات المنتفخة في المنزل ليس مهمة صعبة إذا اتبعت الخطوات الصحيحة، ويبدأ الأمر بالتحضير الجيد، ثم اختيار طريقة الغسيل المناسبة سواء كانت يدوية أو آلية، وأخيرا التجفيف السليم الذي يحافظ على شكل الحشوة وكفاءتها. بهذه الطريقة يبقى المعطف نظيفا ودافئا ومرتبا لسنوات طويلة، ليكون رفيقا مناسبا في مواجهة برد الشتاء.