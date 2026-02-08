تعرف على أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان 2026

مع اقتراب رمضان المبارك لعام 2026 (1447هـ)، تشير الحسابات الفلكية إلى أن بدايته فلكيا ستكون 19 فبراير/شباط، وهو ما يعني حلول الشهر في أواخر فصل الشتاء وبدايات الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويترتب على هذا التوقيت اعتدال ملحوظ في ساعات الصيام مقارنة بالسنوات التي تزامن فيها رمضان مع ذروة الصيف.

وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى، بل ومن مدينة إلى أخرى داخل الدولة نفسها، تبعا لموقعها الجغرافي وخطوط العرض، حيث يطول النهار كلما اتجهنا شمالا، ويقصر بالاتجاه نحو خط الاستواء أو النصف الجنوبي.

أطول وأقصر ساعات الصيام

تسجل أطول ساعات الصيام عالميا في أقصى شمال الكرة الأرضية، خاصة في الدول والمناطق القريبة من الدائرة القطبية الشمالية، حيث يبدأ النهار بالازدياد التدريجي مع الاقتراب من الاعتدال الربيعي.

ومن أبرز هذه المناطق:

غرينلاند (نوك)

آيسلندا

شمال النرويج

وفي هذه المناطق، قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة، وتصل في بعض المناطق الشمالية المتطرفة إلى قرابة 20 ساعة، ما يثير تساؤلات فقهية متجددة حول آليات تقدير الصيام في المناطق ذات النهار الطويل.

في المقابل، تسجل أقصر ساعات الصيام في دول النصف الجنوبي، حيث يكون النهار أقصر خلال هذه الفترة من السنة، ومن أبرزها:

تشيلي

الأرجنتين

نيوزيلندا

جنوب أفريقيا

وتتراوح مدة الصيام في هذه الدول بين 11 و12 ساعة تقريبا.

ساعات الصيام في العواصم العربية

تشهد غالبية العواصم العربية في رمضان 2026 ساعات صيام معتدلة، تتراوح في المتوسط بين 12 ساعة ونصف و14 ساعة تقريبا، مع فروق محدودة تعود للموقع الجغرافي.

الأقصر عربيا

موروني (جزر القمر): نحو 12 ساعة و45 دقيقة.

مقديشو (الصومال): نحو 12 ساعة و55 دقيقة.

جيبوتي (جيبوتي): نحو 13 ساعة و5 دقائق.

دول الخليج ومصر

الرياض، أبوظبي، الدوحة: نحو 13 ساعة و22 دقيقة.

القاهرة: نحو 13 ساعة و35 دقيقة.

الأطول عربيا

تسجّل عواصم دول المغرب العربي أطول ساعات الصيام عربيا:

الجزائر العاصمة: نحو 13 ساعة و50 دقيقة.

تونس العاصمة: نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

الرباط: نحو 13 ساعة و55 دقيقة.

العواصم الإسلامية.. خارج العالم العربي

الأطول صياما

أستانا (كازاخستان): قرابة 15 ساعة و30 دقيقة.

سراييفو (البوسنة والهرسك): نحو 14 ساعة و50 دقيقة.

أنقرة (تركيا): نحو 14 ساعة و40 دقيقة.

صيام متوسط

إسلام آباد (باكستان): نحو 14 ساعة و5 دقائق.

طهران (إيران): نحو 14 ساعة و20 دقيقة.

داكا (بنغلاديش): نحو 13 ساعة و45 دقيقة.

الأقصر إسلاميا

تتميّز المدن القريبة من خط الاستواء بثبات نسبي في ساعات الصيام طوال العام:

جاكرتا (إندونيسيا): نحو 13 ساعة و5 دقائق.

كوالالمبور (ماليزيا): نحو 13 ساعة و10 دقائق.

كمبالا (أوغندا): نحو 13 ساعة.

نيروبي (كينيا): نحو 13 ساعة.

لماذا يعد رمضان 2026 أكثر اعتدالا؟

يرجع اعتدال ساعات الصيام في رمضان 2026 إلى عدة عوامل، أبرزها:

حلول الشهر في نهاية الشتاء وبداية الربيع. ابتعاده عن أشهر الصيف ذات النهار الطويل. الزيادة التدريجية في طول النهار بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميا. قصر ساعات الصيام بنحو 30 إلى 50 دقيقة مقارنة برمضان 2024 في معظم الدول العربية.

يعكس رمضان 2026 صورة واضحة لتأثير الجغرافيا والفلك في حياة المسلمين اليومية، إذ يعد من أكثر مواسم الصيام اعتدالا خلال الدورة الزمنية للشهر الفضيل.

وبينما يواجه المسلمون في أقصى الشمال ساعات صيام طويلة، ينعم آخرون في مناطق خط الاستواء والنصف الجنوبي بنهار أقصر، في مشهد سنوي يعكس تنوع التجربة الرمضانية حول العالم.