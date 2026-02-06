800 مركز وجداريات تعليمية.. الهندية روبل ناغي تفوز بجائز أفضل معلم في العالم

فازت معلمة وناشطة هندية اشتهرت بإنشاء مئات المراكز التعليمية ورسم جداريات تعليمية على جدران الأحياء الفقيرة بجائزة "المعلم العالمية"، وقيمتها مليون دولار، أمس الخميس.

وتسلمت روبل ناغي الجائزة خلال "القمة العالمية للحكومات" المنعقدة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهو حدث سنوي يستقطب قادة من مختلف أنحاء العالم.

وأنشأت "مؤسسة روبل ناغي للفنون" التابعة لها أكثر من 800 مركز تعليمي في جميع أنحاء الهند، بهدف توفير تعليم منظم للأطفال الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدارس، بالإضافة إلى تعليم الأطفال الملتحقين بالمدارس بالفعل.

كما ترسم ناغي جداريات تعلم القراءة والكتابة والعلوم والرياضيات والتاريخ، وغيرها من الموضوعات.

وتمنح الجائزة عن طريق مؤسسة فاركي، التي أسسها ساني فاركي، مؤسس شركة "غيمس إديوكيشن" الربحية التي تدير عشرات المدارس في مصر وقطر والإمارات.

وتعتزم ناغي استخدام الجائزة البالغة مليون دولار لبناء معهد يقدم تدريبا مهنيا مجانيا.

وتعد ناغي المعلمة العاشرة التي تفوز بهذه الجائزة، منذ أن بدأت المؤسسة منحها في عام 2015.

ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة معلم كيني من قرية نائية كان يتبرع بمعظم دخله للفقراء، ومعلمة فلسطينية في المرحلة الابتدائية، ومعلم كندي درّس طلابا من شعب الإنويت في قرية نائية بالقطب الشمالي.

وكان الفائز بالجائزة في العام الماضي هو المعلم السعودي منصور المنصور، المعروف بعمله مع الفقراء.

وتعد "غيمس إديوكيشن"، أو "أنظمة إدارة التعليم العالمية"، واحدة من أكبر شركات تشغيل المدارس الخاصة في العالم، ويعتقد أن قيمتها تبلغ مليارات الدولاراتِ.