حلويات بدون عسل.. أفضل البدائل الصحية لوصفاتك اليومية

مع تزايد الوعي الصحي والابتعاد التدريجي عن السكر المكرر، أصبح العسل مكونا أساسيا في كثير من المطابخ، بفضل نكهته المميزة وفوائده الغذائية، ما جعله خيارا مفضلا لتحلية المشروبات وإعداد الحلويات والمخبوزات، وحتى تتبيلات السلطة.

ومع ذلك، لا يناسب العسل جميع الأذواق، إذ يتجنبه بعض الأشخاص لأسباب صحية أو غذائية، وفي أحيان أخرى قد لا يكون متوفرا في المنزل، الأمر الذي يدفع إلى البحث عن بدائل توفر الحلاوة المطلوبة من دون الإخلال بالطعم أو القوام.

وفي ظل هذه الاعتبارات، تبرز مجموعة من البدائل التي لا تكتفي بتعويض حلاوة العسل وقوامه، بل تضيف نكهاتها الخاصة وقيمتها الغذائية إلى الوصفات المختلفة. وفي هذا التقرير، نستعرض أفضل 7 بدائل للعسل، يمكن العثور عليها بسهولة في محال البقالة ومتاجر الأغذية الصحية أو عبر الإنترنت.

شراب القيقب

يُستخرج شراب القيقب من عصارة أشجار القيقب دون إضافة نكهات أو ألوان صناعية، ويُعد من أقرب البدائل للعسل من حيث الملمس والقوام. ويتدرج لونه بين الذهبي الفاتح، بنكهة خفيفة تشبه الفانيلا، والكهرماني الداكن بنكهة أقرب إلى الكراميل.

ويُستخدم شراب القيقب في تحلية المشروبات والمخبوزات والصلصات والتتبيلات، بنفس كمية العسل المطلوبة في الوصفة، مع إمكانية تقليل السوائل الأخرى بنسبة تصل إلى 25% عند الحاجة.

ووفقا لموقع "فودي آيديا"، يُنصح باختيار الأنواع النقية بنسبة 100%، إذ إن بعض الأنواع المخففة بالماء قد تؤثر على القوام. كما يُفضل حفظه في الثلاجة بعد فتحه.

شراب الصبار

يُعد شراب الصبار خيارا شائعا، لا سيما لدى النباتيين الذين يتجنبون العسل باعتباره منتجا حيوانيا، كما يناسب مرضى السكري نسبيا، نظرا لانخفاض مؤشره الجلايسيمي مقارنة بالعسل.

ويُستخرج هذا الشراب من أنواع معينة من نبات الصبار، ويتميز بطعم حلو ونكهة زهرية خفيفة وقوام أقل كثافة، ما يجعله سهل المزج في المشروبات والوصفات دون أن يطغى على النكهات الأخرى.

وبفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الفركتوز، يذوب شراب الصبار بسرعة وسهولة، ما يجعله مثاليا للمشروبات الباردة مثل القهوة المثلجة والعصائر، وكذلك في وصفات مثل المايونيز النباتي. غير أنه لا يُفضل استخدامه في الوصفات التي تتطلب حرارة تزيد على 175 درجة مئوية، إذ قد يتحول لونه إلى البني ويصبح طعمه مُرا. وعند استخدامه، يُنصح باستبدال ثلثي كوب من رحيق الصبار بكل كوب من العسل، نظرا لدرجة حلاوته المرتفعة

السكر البني

يعد السكر البني من أكثر البدائل المتوفرة في أغلب المطابخ، لذا إذا نفد العسل فجأة، يمكنك كرملة السكر البني في قدر مع الماء للحصول على قوام لزج يشبه العسل، وذلك بإضافة 6 أكواب منه مع كوب واحد من الماء، لينتج كوبا واحدا من بديل العسل.

تناسب هذه الحيلة البسيطة الوصفات المطهوة والمخبوزات، لكن لا يُنصح بها في الوصفات النيئة.

شراب الياكون

هو محل طبيعي داكن اللون بقوام قريب من دبس السكر ونكهة تشبه الكراميل، يستخرج من الجذور الدرنية لنبات الياكون ثم يتم تصفيته وتبخيره عبر عمليات تصنيع خالية من المواد الكيميائية، ويمكنك رشه فوق الفطائر أو الوافل أو الخبز المحمص أو مزجه مع الزبادي والعصائر أو إضافته إلى الشاي والقهوة، لكنه لا يتحمل حرارة الخبز العالية.

ويتميز شراب الياكون بانخفاض مؤشره الغلايسيمي بشكل ملحوظ، ما يجعله خيارا مناسبا للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ويمكن استبداله بنفس كمية العسل المطلوبة في الوصفة.

شراب الذرة الخفيف

هو شراب شفاف يُصنع من استخلاص السكريات من نشا الذرة، يتمتع بنفس قوام العسل مع حلاوة أعلى، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة الحلوى وتحلية المخبوزات، تحتوي بعض أنواعه على نسبة من دبس السكر الداكن، ما يمنحه لونا أغمق ونكهة أعمق وأغنى، لكنه قد يؤثر على الطعم النهائي لبعض الوصفات.

شراب الأرز البني

يُعد بديلا صحيا آخر للعسل، يتمتع بقوام ومذاق قريبين جدا منه، لكنه أقل حلاوة ويُمكن تعويض ذلك بزيادة الكمية قليلا بمعدل كوب وربع من شراب الأرز البني لكل كوب من العسل.

ووفق خبراء الطهي، فإنه يُناسب ألواح الغرانولا والبسكويت والحلوى القابلة للمضغ والمخبوزات الخفيفة، حيث تُساعد لزوجته على تماسك المكونات، لكنه لا يعد خيارا مناسبا لمرضى السكري.

شراب جوز الهند

يعد من البدائل النباتية الأقل معالجة، ويُستخرج من أزهار شجرة جوز الهند، ويتميز بنكهة مميزة وحلاوة أكثر اعتدالا من العسل.

يُفضل استخدامه في الحلويات النيئة والمشروبات وتتبيلات السلطة أو الصلصات على نار هادئة بنفس كمية العسل المطلوبة في الوصفة.

وبحسب موقع "فودي آيدياز"، يعتبر رحيق جوز الهند خيارا صحيا لكونه يحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر مقارنة ببعض البدائل الأخرى، كما يتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض.

كيف تختارين البديل الأنسب لوصفتك؟

عند اختيار بديل للعسل، ضعي في اعتبارك العوامل التالية:

النكهة: بعض البدائل محايدة، بينما البعض الآخر له نكهات قوية قد لا تناسب جميع الأطباق.

القوام: إذا كانت وصفتك تعتمد على كثافة العسل، فاختاري بدائل قريبة مثل شراب القيقب أو شراب الذرة.

طريقة الاستخدام: للمخبوزات، يفضل اختيار بدائل تتحمل الحرارة وتساعد على التحمير، وللمشروبات أو الصلصات، فالأفضل البدائل سريعة المزج والذوبان.

الهدف: لمن يهتم بتنظيم مستويات السكر في الدم فهناك بدائل متنوعة ذات مؤشر غلايسيمي منخفض، كما يتوفر للنباتيين خيارات متعددة مثل شراب الياكون وجوز الهند.

التوفر: بعض البدائل مثل رحيق الصبار أو شراب القيقب، متوفرة بسهولة على نطاق واسع، بينما قد يتطلب البعض الآخر متاجر متخصصة أو التسوق عبر الإنترنت.

التكلفة: بعض البدائل مناسبة للاستخدام اليومي، بينما تفضل الخيارات الأعلى سعرا للوصفات الخاصة.

متى لا يُنصح باستبدال العسل؟

إذا كان العسل جزءا أساسيا من اسم الوصفة مثل وصفة خردل بالعسل أو العسل الحار، فلن تكون النتيجة نفسها بدونه، كما يفضل عدم استبداله في الوصفات التي تعتمد على إنزيمات العسل الخام الطبيعية.