لماذا لا تزول روائح الملابس الرياضية بالغسيل؟ خطوات للتخلص من بكتيريا العرق

بعد التمارين الشاقة، قد تصدر عن الملابس الرياضية، خصوصا المصنوعة من الألياف الصناعية، روائح أقوى وأكثر إزعاجا من المعتاد. ورغم استخدام المنظفات أو المعطرات، غالبا ما تستمر هذه الروائح، ما يشير إلى أن طرق الغسيل التقليدية لا تكون دائما كافية لاستعادة الانتعاش الكامل. هذا الأمر يثير تساؤلات حول أسباب احتباس الروائح، ويفتح الباب أمام البحث عن حلول فعالة ومدعومة علميا للتخلص منها بشكل نهائي. لماذا تبقى الروائح غير المرغوبة عالقة في الملابس الرياضية؟

تفاعل البكتيريا مع العرق

أثناء ممارسة الرياضة، يفرز الجسم العرق لتنظيم درجة حرارته. ورغم أن العرق نفسه عديم الرائحة، فإن ملامسته للبشرة تؤدي إلى تفاعل البكتيريا الطبيعية الموجودة على الجلد مع مكوناته من دهون وبروتينات وأملاح، ما ينتج مركبات عضوية متطايرة مسؤولة عن الروائح الكريهة. ومع مرور الوقت، تلتصق هذه المركبات بالأقمشة وتصبح أكثر ثباتا، خصوصا عند عدم تنظيف الملابس بالطريقة المناسبة.

نوعية القماش

تعتمد معظم الملابس الرياضية على خامات صناعية مثل البوليستر والنايلون، المصممة لامتصاص العرق وسرعة الجفاف. إلا أن هذه الألياف تميل إلى جذب الزيوت أكثر من الماء، على عكس الأقمشة الطبيعية كالقطن. وتلتصق الزيوت الناتجة عن العرق بالألياف الصناعية، ما يوفّر بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، ويجعل الروائح أكثر ثباتا وصعوبة في الإزالة، حتى مع الغسيل المتكرر.

الغسالة قد تكون جزءا من المشكلة

لا تقتصر أسباب الروائح على الملابس وحدها، إذ قد تكون الغسالة نفسها مصدرا لها. فتراكم بقايا المنظفات والزيوت والرطوبة داخل حوض الغسالة يؤدي إلى تكوّن طبقات بكتيرية وفطرية دقيقة، يمكن أن تنتقل إلى الملابس أثناء الغسيل، لا سيما الأقمشة الصناعية، فتعود الروائح غير المرغوبة رغم نظافة الملابس ظاهريا.

كيف نحصل على ملابس رياضية منتعشة؟

الغسيل الفوري

ترك الملابس الرياضية المبللة بالعرق داخل حقيبة مغلقة أو سلة الغسيل لفترة طويلة يمنح البكتيريا فرصة للتكاثر السريع. لذلك يُنصح بغسل الملابس مباشرة بعد التمرين، أو على الأقل نقعها في ماء بارد، مع إمكانية استخدام منظف مخصص للملابس الرياضية، وتركها لتجف جزئيا إلى حين موعد الغسيل الكامل.

افصل غسيلك

يُنصح بغسل الأقمشة المتشابهة معا في الدورة نفسها، مع ضرورة فصل الملابس القطنية ومناشف الصالة الرياضية عن الملابس الرياضية المصنوعة من الألياف الصناعية، إذ يمكن لوبر القطن أن يلتصق بالأقمشة الصناعية ويؤثر في جودتها وأدائها. كما يُفضل عزل الأقمشة السميكة مثل الجينز، إضافة إلى الملابس شديدة الاتساخ أو التي لا تُغسل بانتظام، لأن خلطها بغيرها قد يقلل من كفاءة الغسيل وجودته.

اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج

تتركز بقايا العرق والبكتيريا غالبا في الجهة الداخلية من الملابس، لذا فإن قلبها قبل الغسيل يسمح للماء والمنظف بالوصول مباشرة إلى المناطق الأكثر تلوثا، ما يعزز فعالية التنظيف. وفي الوقت نفسه، يسهم هذا الإجراء في تقليل احتكاك النسيج، والحفاظ على الألوان زاهية لفترة أطول، مع ضمان تنظيف الأجزاء الأكثر عرضة للأوساخ بشكل أفضل

اختيار المنظف المناسب و تجنب المنعمات

تسهم المنظفات التي تحتوي على إنزيمات في تفكيك البروتينات والدهون المسببة للروائح الكريهة بفاعلية أكبر. كما تتوافر منظفات مخصصة للملابس الرياضية والأقمشة الصناعية، تتميز بقدرتها على تنظيف الألياف الصناعية بعمق دون الإضرار بخصائصها. وفي المقابل، ورغم رائحتها الجذابة، يُنصح بتجنب منعمات الأقمشة، إذ تترك طبقة شمعية على الألياف تعيق التهوية وتحبس الروائح داخل النسيج، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة مع مرور الوقت.

استخدام إضافات طبيعية فعالة

يُعد الخل الأبيض من الوسائل الطبيعية الفعالة في إزالة الروائح، إذ يساعد على تفكيك الرواسب وقتل البكتيريا عند استخدامه في نقع الملابس أو إضافته إلى دورة الغسيل. كما تسهم بيكربونات الصوديوم في تعديل درجة الحموضة داخل الغسالة، ما يقلل من نشاط البكتيريا ويحسن رائحة الملابس بشكل ملحوظ.

استخدام درجة الحرارة المناسبة

يساعد غسل الملابس الرياضية على أعلى درجة حرارة يسمح بها نوع النسيج في قتل البكتيريا وإذابة الزيوت العالقة المسببة للروائح، إلا أنه من الضروري الالتزام بتعليمات العناية الخاصة بكل قطعة لتجنب تلف الألياف أو فقدان خصائصها الوظيفية.

احرص على التهوية والتجفيف

يعد تجفيف الملابس الرياضية بالكامل خطوة أساسية لمنع نمو العفن والبكتيريا، ويفضل أن يتم ذلك في الهواء الطلق أو تحت أشعة الشمس أو باستخدام مجفف بدرجة مناسبة. كما ينبغي الحرص على إخراج الملابس من الغسالة وتجفيفها فورا بعد انتهاء الغسيل، حيث أن تركها رطبة لفترة طويلة داخل الغسالة يوفر بيئة مثالية لظهور الروائح غير المرغوبة.

غسالة نظيفة.. غسيل منتعش

ينبغي تنظيف الغسالة مرة شهريا عبر تشغيل دورة فارغة باستخدام ماء ساخن مع خل أبيض أو منظف مخصص للغسالات، وذلك لإزالة البكتيريا والرواسب والحفاظ على بيئة غسيل نظيفة وفعالة.

حقيبة نظيفة

قد يكون سبب الروائح الكريهة مفاجئا، إذ يمكن أن تكون حقيبة الملابس الرياضية نفسها هي المشكلة، نتيجة تراكم الملابس أو المناشف الرطبة بداخلها، ما يحولها إلى بيئة خصبة للبكتيريا. لذلك من الضروري الحفاظ على نظافة الحقيبة وتخزين الملابس الرياضية في مكان جاف وجيد التهوية بعد التأكد من جفافها تماما.

الرائحة العالقة في الملابس الرياضية ليست مشكلة مستعصية، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين العرق، والبكتيريا، والألياف الصناعية. التعامل معها يتطلب فهما علميا بسيطا واتباع خطوات ذكية في الغسيل والتجفيف والعناية الدورية بالغسالة. عند الالتزام بهذه النصائح، يمكن الحفاظ على ملابس رياضية منتعشة ونظيفة، مهما تكرر استخدامها.