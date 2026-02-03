تطبيق جديد يساعدك على الجلوس بوضعية صحيحة أمام الكمبيوتر

طوّر مبرمجون تطبيقا جديدا يهدف إلى مساعدة مستخدمي أجهزة ماك (Mac) على تحسين وضعية الجلوس أثناء العمل أمام الحاسوب، من خلال تنبيههم تلقائيا عند الانحناء أو الجلوس بوضعية غير صحيحة.

ويحمل التطبيق مفتوح المصدر اسم بوستر (Posturr)، ويعمل على نظام التشغيل "ماك أو إس" (macOS)، حيث يقوم بطمس شاشة الحاسوب تدريجيا عندما لا يجلس المستخدم بوضعية مستقيمة، بحيث تصبح المحتويات غير واضحة ولا تعود مقروءة إلا عند تصحيح الجلسة.

ويشير مطورو التطبيق إلى أن الجلوس بوضعية صحيحة يسهم في محاذاة العمود الفقري بشكل سليم، ويقلل من إجهاد العضلات، ويساعد على الوقاية من الآلام المزمنة، من خلال الحفاظ على توازن العظام والمفاصل.

ويتميز التطبيق بأن التأثير يتم على مراحل، فإذا كان المستخدم منحنيا بشكل طفيف، تكون درجة التشويش محدودة، ما يسمح له بتصحيح وضعيته بسرعة، أما عند التراخي أو الانحناء الشديد، فتزداد درجة التشويش لتصبح الشاشة غير قابلة للقراءة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين ضبط وضعية الجلوس المثالية وفقا لتفضيلاتهم الشخصية، إضافة إلى التحكم في شدة تأثير التشويش، وذلك من خلال إعدادات البرنامج.

ويعتمد بوستر على كاميرا الويب المدمجة في الجهاز، ويستخدم إطار العمل فيجن فريمورك (Vision Framework) التابع لشركة آبل لتحليل الصور بشكل مستمر، وهو ما يجعل التطبيق متاحا حصرا على أجهزة ماك دون أن يعمل على نظام ويندوز.

كما يوفر التطبيق إحصاءات يومية أو أسبوعية تتيح للمستخدمين متابعة تحسن وضعية الجلوس لديهم بمرور الوقت.

ويمكن تحميل التطبيق مجانا من منصة غيت هاب (GitHub) للمطورين، دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو دفع أي رسوم.

ووفق ما يؤكده مطور التطبيق توماس جونيل، فإن جميع عمليات معالجة البيانات تتم محليا على الجهاز، من دون أي اتصال أو تتبع للمستخدمين.