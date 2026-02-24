مع حلول شهر رمضان، يستعيد الجزائريون علاقتهم الخاصة بالمساجد، بوصفها الفضاء الأبرز لتجدد الروح وتكثيف العبادة. ففي ليالي الشهر الفضيل، تتضاعف أعداد المصلين، وتتحول صلوات التراويح والقيام إلى موعد يومي ينتظره الآلاف بحثا عن السكينة والخشوع.

وتمتلئ مساجد مختلف الولايات بالمصلين، الذين يرتبط كثير منهم بأصوات أئمتهم وقراءهم المفضلين، أولئك الذين اعتادوا الصلاة خلفهم عاما بعد عام، حتى باتت التلاوة جزءا من الذاكرة الرمضانية للأحياء والمدن.

ومع هذا الإقبال، تبرز بعض الجوامع الكبرى كوجهات رمضانية بامتياز، لما توفره من أجواء روحانية مميزة، تجمع بين حسن التلاوة، والانضباط التنظيمي، والحرص على ختم القرآن الكريم كاملا خلال الشهر الفضيل.

وتزخر الجزائر بعدد كبير من المقرئين الذين يؤمون صلاة التراويح بأداء خاشع، ويفضلهم بعض المصلين ما يجعلهم يقصدون مساجد بعينها. بينما قد يفضل بعض هؤلاء الأئمة أحيانا التوجه إلى الخارج لإمامة صلاة التراويح في مساجد دول أخرى. وترصد لكم الجزيرة نت خلال هذا التقرير أبرز الأئمة والمساجد في الجزائر:

جامع الجزائر الأعظم – الجزائر العاصمة

يحرص جامع الجزائر الأعظم، ثالث أكبر جامع في العالم، على جمع أفضل القراء خلال ليالي رمضان لتقديم أداء خاشع يضفي أجواء روحانية مميزة، إلى جانب حسن التنظيم واتساع طاقته الاستيعابية الذي يستقطب آلاف المصلين في صلاتي التراويح والتهجد. ويؤم المصلين هذا العام نخبة من القراء المعروفين في الساحة القرآنية في الجزائر، من بينهم:

محمد مقاتلي (الإبراهيمي)، سمير عومر، محمد إرشاد مربع، ومحمد بن نونة، وبلال سويسي، إضافة إلى عبد الفتاح حميداتو، وعبد الكريم بن حسان، وفارس شدادي، وعبد المؤمن بغداد، وخليفة ميلودي.

إعلان

ويتناوب هؤلاء الأئمة على الإمامة وفق برنامج يهدف إلى ختم القرآن الكريم كاملا خلال رمضان، في أجواء يغلب عليها الخشوع والانضباط التنظيمي.

ويضمن جامع الجزائر حضور أبرز الأسماء والمشايخ لتقديم دروس تسبق التراويح على غرار مبروك زيد الخير وعماد بن عامر.

مسجد القطب عبد الحميد بن باديس- وهران

يواصل مسجد القطب عبد الحميد بن باديس في وهران استقطاب أعداد كبيرة من المصلين خلال ليالي شهر رمضان، مستفيدا من سعته الواسعة والتنظيم المحكم لصلاة التراويح والقيام. ويُعد المسجد إحدى أبرز الوجهات الرمضانية في غرب الجزائر، بفضل برنامجه الذي يهدف إلى ختم القرآن الكريم كاملا خلال الشهر الفضيل.

ويتناوب على إمامة صلاة التراويح عدد من القراء، من بينهم بو عبد الله زبار وعبد الله بوقطيف، المعروفان بأدائهما المتقن وتلاوتهما الهادئة برواية ورش، ما يضفي أجواء من الخشوع والسكينة داخل أروقة المسجد.

كما يحتضن المسجد دروسا ومواعظ قصيرة تسبق صلاة التراويح، تتناول فضائل رمضان وأحكام الصيام، ما يضفي بعدا تربويا موازيا للأجواء التعبدية.

مسجد الشيخ عبد اللطيف سلطاني – القبة القديمة

يعد مسجد الشيخ عبد اللطيف سلطاني من المساجد التي تشهد إقبالا ملحوظا خلال رمضان في منطقة القبة بالعاصمة، إذ يقصده المصلون الباحثون عن أجواء هادئة لصلاة التراويح والقيام.

ويتميز المسجد بطابعه المحلي وتنظيمه المستمر لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين. ويؤم صلاة التراويح في المحراب المقرئ عبد الإله حيمر، المعروف بتلاوته المتقنة وأدائه الهادئ، مع الحرص على ختم القرآن الكريم كاملا خلال الشهر الفضيل. ويستقطب صوته عددا من المصلين من أحياء مجاورة داخل العاصمة.

مسجد القطب الأمير عبد القادر- ولاية قسنطينة

أحد أبرز المعالم الدينية في مدينة قسنطينة، ويستقطب خلال رمضان أعدادا كبيرة من المصلين بفضل مكانته العلمية وسعته الكبيرة.

ويؤم صلاة التراويح في المسجد نخبة من القراء المعروفين بحسن الأداء وإتقان رواية ورش، من بينهم المقرئان مهدي بورغدة ومحمد بوشمال، وعبد المطلب بن عاشور، مع الحرص على ختم القرآن الكريم كاملا خلال الشهر الفضيل.

وتتميز أجواء التراويح في المسجد بانضباط تنظيمي واضح وسكينة عامة داخل أروقته، ما يجعله من الوجهات الرمضانية البارزة في شرق البلاد.

مسجد النصر القطب – ولاية المسيلة

يعد مسجد النصر القطب صرحا دينيا بارزا في مدينة المسيلة، ويستقطب خلال رمضان أعدادا كبيرة من المصلين بفضل سعته الكبيرة وتنظيمه المحكم. ويؤم صلاة التراويح هذا العام نخبة من القراء المعروفين بحسن الأداء والخشوع، من بينهم:

المقرئ عماد ناعوس: صاحب صوت رخيم وأداء متقن، يوفر للمصلين تجربة تدبرية للقرآن.

المقرئ عامر توامة: يتميز بنبرة قوية ومؤثرة، تنقل معاني الآيات بوضوح إلى المصلين.

ويولي المسجد اهتماما بتنظيم صلاة التراويح، ما يضمن أجواء روحانية مثالية للخشوع والدعاء، ويجعله من أبرز الوجهات الرمضانية في ولاية المسيلة.