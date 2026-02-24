بيتزا الصلصة البيضاء بالثوم المحمص.. وصفة مدهشة لإفطار رمضاني مختلف

في مواجهة الأنماط الغذائية المعتادة في رمضان، والتي تعتمد غالبا على اللحوم والأطعمة الدسمة، تأتي بيتزا الصلصة البيضاء بالثوم المحمص – وليس صلصة الطماطم التقليدية – الغنية بمحتواها من الثوم والجبن والأعشاب الطازجة؛ كوصفة بسيطة ولذيذة، ستفاجئ أفراد الأسرة والضيوف على الإفطار.

تقول الخبيرة في فنون الطهي، مارغريت بيكر، على موقع "تيستي غوستو": إن بيتزا الصلصة البيضاء بالثوم المحمص، تضفي لمسة مميزة على تجربة البيتزا التقليدية، "بفضل فخامة الصلصة، ورائحة الثوم المكرمل المذهلة؛ في مزيج يجمع بين حلاوة الثوم المحمص، ونعومة الصلصة، وأجود أنواع الجبن". وهو ما يمنحنا تجربة لا تُنسى لإفطار مختلف من البيتزا الشهية.

5 مكونات أساسية لتحضير بيتزا الثوم المحمص

لإضفاء لمسة عصرية على بيتزا الصلصة البيضاء بالثوم المحمص الكلاسيكية، تنصح مارغريت بيكر بالمكونات الخمس الأساسية التالية:

الثوم، ويكون من الرؤوس الكبيرة المتماسكة ذات الفصوص المتراصة والخالية من العيوب.

عجينة البيتزا، أن تكون العجينة طازجة طرية في درجة حرارة الغرفة، وذات رائحة خميرة خفيفة.

الحليب، والحليب كامل الدسم ضروري لصلصة غنية وكريمية، لأن نسبة الدهون فيه تُعطي القوام المثالي.

الجبنة، يمكنك استخدام مزيج مختلف من الجبنة حسب الرغبة، لكن بيكر تقترح اختيار الموزاريلا طازجة بعد تجفيفها جيدا قبل الاستخدام، لتجنب ظهور بقع رطبة على البيتزا؛ مع والريكوتا والبارميزان المبشور الطازج لإعطاء نكهة ممتازة، وقواما مثاليا للذوبان.

العسل الحار، ويحضر بنقع العسل مع الفلفل الحار، ليُصبح مُتبّلا يمكن استخدامه لإضافة نكهة حلوة وحارة إلى أطباق متنوعة، من البيتزا إلى الخضراوات المشوية وصلصة غمس للبطاطس المقلية.

الالتزام الصارم بخطوات التحضير

"سر البيتزا المثالية هو الصبر"، هذا ما تعلمته بيكر من جدتها الإيطالية؛ وجعلها تقول "إن التنظيم هو مفتاح النجاح في هذه الوصفة، والتسرع في أي خطوة، من تحميص الثوم إلى تحضير الصلصة، يؤثر سلبا على النتيجة النهائية".

كما تنصح بيكر باستغلال وقت تحميص الثوم لتحضير المكونات الأخرى، والسماح للثوم أن يبرد قبل إضافته إلى الصلصة حتى لا تتكتل، والتأكد من تسخين فرن البيتزا مسبقا. فإلى الخطوات:

تحضير الثوم المشوي، حيث يتميز الثوم المشوي بنكهة أعمق وأخف من الثوم النيء، ويُحضّر بقطع رأس ثوم كبير كامل إلى نصفين لكشف الفصوص، ووضعها في منتصف قطعة مربعة من ورق القصدير، ورشّها بـ زيت الزيتون بسخاء، مع التأكد من تغلغله بين الفصوص.

تُلفّ أنصاف رأس الثوم الغارقة في زيت الزيتون بورق القصدير، مع عمل فتحة صغيرة في الأعلى، ووضعها في فرن مُسخّن مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية (400 فهرنهايت) من 30 إلى 45 دقيقة، حتى تصبح الفصوص ذهبية اللون وطرية عند الضغط عليها، بحيث يكون الثوم سهل الدهن وذو رائحة فواحة.

تحضير الصلصة البيضاء، تُحضّر صلصة البيتزا البيضاء تماما مثل صلصة البشاميل، ولكنها أكثر كثافة قليلا، ليسهل فردها. وذلك عن طريق إذابة زبدة غير مملحة، وخفقها مع الدقيق حتى يصبح المزيج ناعما ويبدأ بالغليان؛ ثم يُضاف الحليب الدافئ تدريجيا وببطء، مع الخفق المستمر لمنع أي تكتلات.

وبعد أن يتماسك الخليط، يتم رفعه عن النار ويُضاف إليه معجون الثوم المحمص، وجبن البارميزان المبشور والملح والفلفل، ورشّة قليلة من جوزة الطيب (حسب الرغبة)، مع التقليب حتى يذوب الجبن ويصبح المزيج ناعما كالمخمل.

تحضير البيتزا، بعد أن تُركت العجينة بدرجة حرارة الغرفة فترة كافية، وأصبح الثوم المحمص دسما، وازدادت كثافة الصلصة البيضاء مع برودتها، وتم تسخين فرن البيتزا مسبقا لمدة 30 دقيقة.

تُفرد العجينة على سطح مرشوش بكثير من الدقيق، مع الحرص على أن تكون متساوية السماكة؛ ثم تُوزّع الصلصة البيضاء بظهر الملعقة من المنتصف بشكل حلزوني، مع ترك مساحة كافية لتكوين قشرة البيتزا.

وتُوضع الجبنة بشكل يسمح بالحصول على قوام مطاطي، وتؤجل إضافة الأعشاب الطازجة لما بعد الخبز.

خبز البيتزا، بعد أن سُخّن الفرن مسبقا على حرارة 230 درجة مئوية، تُخبز البيتزا لمدة 10- 15 دقيقة حتى يصبح لون العجينة ذهبيا وتظهر فقاعات على سطحها.

إضافات شهية لصلصة البيتزا البيضاء بالثوم المحمص

بحسب بيكر، يمكن – حسب الرغبة – إضافة البصل المكرمل لمزيد من الحلاوة، ورقائق الفلفل الأحمر المجروش لإضفاء لمسة حرارة لذيذة.

ووفقا لموقع "ماشد"، تعد الصلصة البيضاء بالثوم المشوي غنية جدا بالنكهة ودسمة للغاية وتتناسب مع جميع أنواع الإضافات، بما في ذلك السجق والبيبروني إلى الفطر والدجاج.

ويمكن تعزيزها بإضافة شرائح البطاطس الصغيرة أو أصابع البطاطس المطهوة على البخار؛ حيث أن "تتبيلة الثوم وقوام الصلصة البيضاء الكريمي، يُعززان نكهة البطاطس بشكل ملحوظ".

أيضا، يُمكن إضافة الفطر المُكرمل إلى صلصة البيتزا البيضاء بالثوم المشوي، وكذلك الطماطم المجففة، والبروكلي والقرنبيط المشوي، والطماطم الكرزية المشوية.

كما يُمكن تحسين مذاق الصلصة بإضافة بعض المكونات المنعشة أو اللاذعة، "مثل الجرجير، أو أي نوع آخر من الخضراوات الورقية ذات المذاق اللاذع، أو البصل المخلل".

التبريد والحفظ

تنبه بيكر إلى أنه "يمكن تجميد البيتزا بعد خبزها لمدة تصل إلى شهرين، وإعادة تسخينها مباشرة من المجمد في فرن ساخن حتى تصبح مقرمشة"؛ كذلك يُمكن حفظ الثوم المحمص في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام، "بشرط لفه بإحكام بعد أن يبرد".