خريطة البرامج الدينية في رمضان 2026

تحضر البرامج الدينية بقوة ضمن خريطة رمضان 2026، وتتضمن رسائل روحية وإيمانية تسعى إلى تبسيط معاني القرآن الكريم وربطها بواقع الحياة اليومية، إلى جانب طرح رؤى دينية تساعد الجمهور على التعامل مع التحديات المعاصرة بروح قائمة على القيم والأخلاق خلال الشهر الفضيل.

الإمام الطيب

يطل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان عبر شاشة سي بي سي ببرنامج "الإمام الطيب"، الذي يقدم طرحا دينيا يجمع بين البعد المعرفي والقراءة المعاصرة للقضايا الراهنة.

ويركز البرنامج على شرح معاني أسماء الله الحسنى وربطها بسياق الحياة اليومية، مع التوقف عند عدد من القضايا الفكرية التي تمس واقع المجتمعات المعاصرة.

كما يواصل الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تقديم حلقات برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة الحياة، ويقدم البرنامج شرحا مبسطا للقرآن الكريم والأحكام الشرعية.

تلك خواطري

يعرض الشيخ خالد الخليوي عبر شاشة قناة اقرأ برنامجه "تلك خواطري"، الذي يأتي في إطار روحاني تأملي، يطرح من خلاله أفكار إيمانية مستوحاة من القيم الدينية والأخلاقية.

ويعتمد البرنامج على فقرات قصيرة تحمل طابعا وجدانيا، يسعى من خلالها إلى تعميق الوعي الروحي لدى المشاهد، وتعزيز مفاهيم تهذيب النفس والارتقاء بالسلوك الإنساني، في طرح يستند إلى الرؤية الإسلامية في التعامل مع الذات والآخر.

دليل

يشارك الداعية الإسلامي عمرو خالد في خريطة البرامج الدينية لشهر رمضان 2026 من خلال برنامج "دليل"، الذي يقدم معالجة دينية تربط بين معاني القرآن الكريم وواقع الحياة اليومية.

ويعتمد البرنامج على تناول نحو ثلث القرآن الكريم عبر 35 سورة، بحيث تحمل كل حلقة معنى محددا أو رسالة تساعد الفرد على فهم ذاته والتعامل مع المواقف الصعبة، سواء المرتبطة بالضيق أو فقدان الأمل أو تعثر السعي.

كما يتوقف البرنامج عند عدد من الأدعية الواردة في القرآن الكريم، مسلطا الضوء على دلالاتها وتوقيتاتها، في محاولة لتعميق العلاقة بين المتلقي والنص القرآني، من خلال الجمع بين السورة والآية والدعاء في كل حلقة. ويعرض برنامج "دليل" عبر شاشة قناة السعيدة الفضائية.

الحصن

يشارك الداعية الإسلامي مصطفى حسني في خريطة البرامج الدينية لشهر رمضان 2026 من خلال برنامج "الحصن"، المقرر عرضه على شاشة قناة أون. ويقدم البرنامج محتوى دينيا يركز على القيم الإيمانية والمعاني الروحية المستمدة من التعاليم الإسلامية، في محاولة لتعزيز الطمأنينة والوعي الأخلاقي لدى المشاهدين.

ويعالج البرنامج عبر حلقاته قضايا تتصل بضغوط الحياة اليومية، مسلطا الضوء على مفاهيم الثبات والتوازن النفسي، بما يساعد المتلقي على التعامل مع القلق والتحديات بروح أكثر هدوءا وإيجابية.

ويأتي "الحصن" ضمن إطار المحتوى الديني الذي يحرص مصطفى حسني على تقديمه، معتمدا على طرح يهدف إلى بناء مناعة روحية ونفسية خلال شهر رمضان.

حياة بلا هموم

يعرض على شاشة قناة إقرأ البرنامج الجديد "حياة بلا هموم"، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عائض القرني، والذي يركز على تقديم رسائل إيمانية تهدف إلى مساعدة المشاهد على التعامل مع ضغوط الحياة، والتغلب على القلق والخوف من التحديات اليومية، مع التأكيد على أهمية التوكل على الله وتعميق الثقة بأن تدبير الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى.

السيرة النبوية

ويعرض على قناة إقرأ برنامج "السيرة النبوية" من تقديم الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، حيث يتناول في حلقاته معاني ودلالات من السنة النبوية، مستعرضا مجموعة من الأحاديث والتوجيهات التي تحث على القيم الإنسانية والعمل الصالح، مثل الصدقة ومراجعة النفس وخدمة الناس، في إطار يسعى إلى تعزيز القرب من الله وترسيخ الأخلاق الإسلامية في الحياة اليومية.

القناة السعودية الرسمية

تخصص القناة السعودية الرسمية مساحة لعدد من البرامج الدينية خلال شهر رمضان، من بينها "فتاوى" و"صوت الإيمان" و"كيف أسلم" و"الأيام الخالية"، ضمن محتوى يركز على تقديم خطاب ديني يعتمد على المرجعية الموثوقة، ويخاطب المشاهدين بروح تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

قناة قطر للقرآن الكريم

كما أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام قناة قطر للقرآن الكريم، في إطار تعزيز الإعلام الديني الهادف والتوسع الإعلامي ضمن الخطة الرمضانية للمؤسسة للإعلام.

بالتي هى أحسن

يأتي برنامج "بالتي هي أحسن" ضمن البرامج الدينية الحوارية التي تراهن على مناقشة الأسئلة المعاصرة المرتبطة بالدين والمجتمع، ويعرض عبر شاشة "إم بي سي" ومنصة شاهد الرقمية. ويرتكز البرنامج على حوارات مع الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، تتناول قضايا فكرية وإنسانية راهنة، في محاولة لتقديم خطاب ديني يقوم على التوازن والانفتاح.

ويعالج البرنامج موضوعاته من خلال إسقاطات مستمدة من النص القرآني على الواقع اليومي، حيث يناقش قضايا مثل التعايش وقبول الآخر وحقوق المرأة، إلى جانب تفكيك الخطابات المتشددة، ضمن طرح يهدف إلى إعادة تقديم القيم الدينية في سياق معاصر.

سفراء دولة التلاوة

ضمن خريطة البرامج الدينية في رمضان 2026، ينطلق موسم جديد من برنامج "سفراء دولة التلاوة" بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، مقدما تجربة تعتمد على نقل أجواء الصلاة والتلاوة من مساجد في دول مختلفة حول العالم.

ويقدم البرنامج تلاوات قرآنية يؤديها قراء وأئمة مصريون موفدين من وزارة الأوقاف، في إطار يبرز حضور المدرسة المصرية في التلاوة والتجويد.

ويعرض البرنامج يوميا طوال شهر رمضان عبر قناة الناس ومنصاتها الرقمية، مع نقل الصلوات من دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، في محاولة لمد جسور تواصل روحي وثقافي من خلال القرآن الكريم.

قطايف 2

يعود الفنان سامح حسين إلى الساحة الرمضانية في موسم 2026 من خلال الجزء الثاني من برنامجه "قطايف"، وذلك بعد النجاح الذي حققه العمل في موسمه الأول.

وكان حسين قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك استعداده المبكر لتقديم النسخة الجديدة، مؤكدا حرصه على تطوير الفكرة والمحتوى بما يتماشى مع طبيعة المنافسة في الموسم الرمضاني.

اسأل مع دعاء

تقدم الإعلامية دعاء فاروق برنامجها الديني "اسأل مع دعاء" على قناة النهار المصرية ضمن خريطة رمضان، معتمدة على استقبال أسئلة المشاهدين ومناقشتها في إطار هادئ يهدف إلى تبسيط المفاهيم الدينية وطرحها بصورة مباشرة تساعد الجمهور على استيعابها دون تعقيد.

كما يقدم الشيخ أحمد فرحات برنامج "اقرأ وربك الأكرم"، الذي يهتم بتعليم علوم القرآن والسنة النبوية، مع التوقف عند نماذج وقصص من التراث الإسلامي.