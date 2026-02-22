القطايف والسمبوسك.. ما لا تعرفه عن أشهر أطباق رمضان؟

تتصدر القطايف والسمبوسك موائد الإفطار في معظم البيوت العربية خلال رمضان. أطباق صغيرة في حجمها، لكنها قد تحمل كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون، تختلف باختلاف الحشو وطريقة التحضير وكمية القطر (الشيرة) أو الزيت المستخدم.

وبين القلي في الزيت أو الخبز في الفرن أو استخدام المقلاة الهوائية (Air Fryer)، تتغير الأرقام بشكل لافت. فكم سعرة حرارية في حبة قطايف بالقشطة؟ وهل سمبوسك الجبن أخف من اللحم؟

كم سعرة في حبة قطايف بالقشطة؟

تختلف السعرات الحرارية في القطايف باختلاف الحشو وطريقة الطهي وكمية القطر المضافة بعد القلي. وبحسب قواعد بيانات غذائية مثل ماي نت ديري (MyNetDiary) وفوود داتا سنترال (USDA FoodData Central)، فإن قطعة قطايف بالقشطة متوسطة الحجم قد تحتوي في المتوسط على نحو 300–330 سعرة حرارية قبل إضافة القطر أو القلي العميق، مع اختلاف القيم تبعا للمكونات المستخدمة.

أما عند قليها في الزيت ثم تغميسها بالقطر، فقد ترتفع الكثافة الحرارية بشكل واضح، لتصل إلى نحو 500–550 سعرة حرارية لكل 100 غرام، وفق تقديرات منصات حساب السعرات مثل إيت ذيس ماتش (Eat This Much). وهذا يعني أن قطعة كبيرة محشوة ومقلية قد تقترب من نصف الاحتياج اليومي من الدهون لشخص بالغ يتبع نظاما غذائيا تقليديا (2000 سعرة حرارية يوميا).

ماذا عن قطايف المكسرات؟

القطايف المحشوة بالمكسرات غالبا ما تحتوي على سعرات مقاربة أو أقل قليلا من القشطة إذا كانت الكمية معتدلة، لكنها تظل مرتفعة بسبب مزيج السكر والدهون. وتشير بيانات يو إس دي إيه (USDA) إلى أن المكسرات تضيف دهونا غير مشبعة ومفيدة نسبيا، لكنها ترفع الكثافة الحرارية للقطعة، إذ إن كل غرام دهون يضيف 9 سعرات حرارية.

الفرق بين القطايف المقلية والمخبوزة

القلي العميق يؤدي إلى امتصاص العجين كمية من الزيت، ما يزيد إجمالي الدهون والسعرات، وتظهر بيانات منصات حساب السعرات أن الفرق بين القطايف المقلية والمخبوزة قد يصل إلى 100–150 سعرة حرارية للقطعة الواحدة، بحسب كمية الزيت الممتصة.

أما عند خبز القطايف في الفرن أو تحضيرها في المقلاة الهوائية، فإن كمية الدهون تنخفض بشكل ملحوظ، لأن الطهي يتم دون غمر مباشر في الزيت. لذلك يوصي اختصاصيو التغذية غالبا بالشوي أو الخبز كخيار أخف خلال رمضان.

سمبوسك الجبن أم اللحم؟ أيهما أعلى في السعرات؟

تشير بيانات منشورة في منصات تحليل غذائي مثل كالوريز فيت (CaloriesFit) إلى أن قطعة سمبوسك متوسطة (نحو 100 غرام) قد تحتوي على 260–300 سعرة حرارية، ويختلف الرقم باختلاف الحشو.

سمبوسك الجبن المقلية: القطعة الصغيرة (15–20 غراما) قد تحتوي على نحو 90–120 سعرة حرارية.

سمبوسك اللحم المقلية: قد ترتفع إلى 120–150 سعرة حرارية للقطعة الصغيرة، وتزيد في الأحجام الأكبر بسبب محتوى الدهون في اللحم والزيت المستخدم في القلي.

وفي بعض الحالات، قد تتجاوز السمبوسك المقلية الكبيرة المحشوة باللحم 300–400 سعرة حرارية للقطعة الواحدة.

ماذا عن السمبوسك في المقلاة الهوائية؟

التحضير في المقلاة الهوائية يقلل كمية الزيت بشكل واضح، ما قد يخفض السعرات بنسبة تتراوح بين 20% و30% مقارنة بالقلي التقليدي، وفق تقديرات مبنية على مقارنة طرق الطهي في قواعد بيانات التغذية العالمية. لكن الحشو يبقى العامل الأساسي في تحديد القيمة النهائية.

لماذا نشعر بثقل بعد الإفطار؟

توضح هارفارد هيلث ببلشينغ (Harvard Health Publishing) أن الوجبات الغنية بالدهون تحتاج وقتا أطول للهضم، كما أن تناول كميات كبيرة من السكريات البسيطة يسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم يتبعه انخفاض نسبي، ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق والنعاس.

كما أن الجمع بين الأطعمة المقلية والحلويات المحلاة بالقطر في فترة قصيرة يزيد العبء على الجهاز الهضمي، خصوصا بعد ساعات طويلة من الصيام.

كيف نأكل القطايف والسمبوسك دون إفراط؟

توصي وزارة الصحة السعودية في دليل "نمط الحياة الصحي في رمضان" بعدد من الإرشادات، من بينها:

تجنب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار.

تقسيم الوجبة إلى مرحلتين: بدءا بالتمر والماء أو اللبن قليل الدسم، ثم الشوربة والسلطة.

تقليل عدد قطع السمبوسك تدريجيا، والاكتفاء بقطعة أو قطعتين.

تفضيل الخبز أو التحضير في الفرن بدل القلي.

تأجيل الحلويات إلى وقت لاحق وبكميات محدودة.

ممارسة نشاط بدني خفيف مثل المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا.



فقطعتان من القطايف بالقشطة قد تعادلان في السعرات وجبة رئيسية كاملة، بينما ثلاث أو أربع قطع سمبوسك مقلية قد تضيف مئات السعرات قبل الوصول إلى الطبق الأساسي.

بين الطعم والسعرات

تبقى القطايف والسمبوسك جزءا من الذاكرة الرمضانية والهوية الغذائية في المنطقة، لكن الوعي بعدد السعرات يساعد على اتخاذ قرار متوازن، خاصة لمن يسعون للحفاظ على وزنهم أو يعانون من السكري أو ارتفاع الكوليسترول.

وليست المشكلة في "الطبق الرمضاني" نفسه، بل في الكمية وطريقة التحضير وبين القلي والخبز، ونوع الحشوة (القشطة أو الجبن أو المكسرات)، قد تختبئ مئات السعرات في لقيمات صغيرة، والمعادلة الأهم في رمضان ربما لا تكون: ماذا نأكل؟ بل كم نأكل وكيف نطبخ؟