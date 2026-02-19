قهوة ما بعد الإفطار.. طقس رمضاني أم استغاثة جسدية؟

ما إن تُرفع مائدة الإفطار الرمضاني في كثير من البيوت العربية حتى يبدأ طقس آخر لا يقل أهمية عن الإفطار، وهو إعداد القهوة، إذ تفوح الرائحة من الفناجين الصغيرة، ويشعر البعض وكأن الإفطار لم يكتمل بعد.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه كل عام: هل شرب القهوة بعد الإفطار مجرد عادة اجتماعية متوارثة، أم أن الجسد يطالب بها فعلا بعد ساعات الصيام الطويلة؟ والإجابة -كما تكشف الدراسات العلمية- أكثر تعقيدا مما يبدو.

ماذا يقول العلم؟

كثير من الصائمين يشتكون من صداع يشتد في الساعات الأخيرة قبل الإفطار، خصوصا أول أيام رمضان، وهذا العرض يرتبط غالبا بما يعرف بـ "انسحاب الكافيين" (Caffeine Withdrawal).

وفي مراجعة علمية واسعة بعنوان "مراجعة نقدية لانسحاب الكافيين" (A Critical Review of Caffeine Withdrawal) نشرها الباحثان لورا جوليانو ورولاند غريفيث، تبين أن أعراض انسحاب الكافيين تبدأ عادة بعد 12 إلى 24 ساعة من التوقف عنه، وقد تشمل الصداع والتعب وضعف التركيز وتقلب المزاج، وتبلغ هذه الأعراض ذروتها خلال يوم أو يومين.

وهذا يعني أن من اعتاد فنجانا أو أكثر يوميا، يدخل فعليا في حالة انسحاب مع أول يوم صيام. لذلك، قد تكون القهوة بعد الإفطار استجابة لحاجة جسدية حقيقية لتخفيف هذه الأعراض، لا مجرد رغبة عابرة.

ماذا تفعل القهوة في الدماغ؟

لفهم سبب هذا التعلق، ينبغي النظر إلى آلية عمل الكافيين في الجسم، ويوضح معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC) في مراجعاته العلمية أن الكافيين يعمل عبر تثبيط مستقبلات مادة الأدينوزين (Adenosine) في الدماغ، والأدينوزين هو مركب كيميائي يتراكم خلال اليوم ويساهم في الشعور بالنعاس.

وعندما يمنع الكافيين ارتباط الأدينوزين بمستقبلاته، ينخفض الإحساس بالتعب وترتفع درجة اليقظة، لهذا يشعر الصائم بعد أول رشفة قهوة بانتعاش شبه فوري.

لكن المشكلة أن الجسم يتكيف مع هذا التأثير مع الوقت، ما يجعل التوقف المفاجئ – كما يحدث في الصيام – أكثر إرباكا للجهاز العصبي.

عادة اجتماعية أم اعتماد سلوكي؟

لا يقل البعد النفسي أهمية عما سبق، فالقهوة في الثقافة العربية ليست مجرد مشروب، بل طقس اجتماعي مرتبط بالجلسات العائلية والسمر الليلي.

وفي مراجعة نشرتها الباحثة لورا ميريديث في مجلة أبحاث الكافيين، ناقش الباحثون مفهوم "اضطراب استخدام الكافيين"، مشيرين إلى أن بعض الأفراد يطورون نمطا من الاعتماد السلوكي والجسدي يجعلهم يشعرون بعدم القدرة على أداء وظائفهم اليومية من دونه.

وفي رمضان، قد يختلط البعد الاجتماعي بالحاجة الفيزيولوجية، فيصعب التمييز بين الرغبة والعادة والاعتماد الفعلي.

هل تؤثر القهوة على نوم رمضان؟

يغير رمضان إيقاع النوم بسبب السحور والقيام وتبدل ساعات العمل. فهل تضيف القهوة مزيدا من الاضطراب؟

في دراسة بعنوان "تأثيرات الكافيين على النوم عند تناوله قبل 0 أو 3 أو 6 ساعات من وقت النوم" نشرها الباحث كريستوفر دريك في مجلة طب النوم السريري (Journal of Clinical Sleep Medicine)، وُجد أن تناول الكافيين حتى قبل النوم بست ساعات يمكن أن يقلل مدة النوم وجودته بشكل ملحوظ.

وبما أن كثيرين يشربون القهوة بعد الإفطار أو حتى بعد التراويح، فإن تأثيرها قد يمتد إلى ساعات النوم المتأخرة، ما يفاقم الشعور بالإرهاق في اليوم التالي. وهنا تتحول القهوة من حل مؤقت للتعب إلى عامل يزيد اضطراب النوم المزمن خلال الشهر.

القهوة وامتصاص الحديد.. تفصيل مهم

هناك زاوية أخرى أقل تداولا، لكنها مهمة خصوصا في رمضان، حين تصبح وجبة الإفطار الوجبة الرئيسية في اليوم.

وفي دراسة نشرها الباحثان لارس هالبيرغ ولينا هولثين في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (American Journal of Clinical Nutrition)، تبين أن شرب القهوة مع الوجبة قد يقلل امتصاص الحديد غير الهيمي (Non-heme iron) بنسبة تصل إلى 39%.

وهذا يعني أن شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار – خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالبقوليات أو الخضروات – قد يؤثر في امتصاص عنصر أساسي يحتاجه الجسم، لا سيما لدى النساء أو من يعانون أصلا من نقص الحديد.

هل تسبب القهوة الجفاف فعلا؟

من أكثر المعتقدات شيوعا أن القهوة "تسحب الماء من الجسم" وتسبب الجفاف، لذلك ينصح البعض بتجنبها في رمضان.

غير أن دراسة بعنوان "لا دليل على الجفاف مع تناول القهوة اليومي المعتدل" أجرتها الباحثة صوفي كيلر ونشرت في مجلة بلوس وان (PLoS One)، لم تجد دليلا على أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يؤدي إلى الجفاف مقارنة بشرب الماء، لدى الأشخاص المعتادين عليها.

وبمعنى آخر، القهوة ليست السبب الرئيسي للعطش في اليوم التالي، لكن الإفراط فيها قد يزاحم شرب الماء، وهو ما يؤدي بصورة غير مباشرة إلى نقص السوائل.

متى تكون القهوة خيارا صحيا؟

لا تدعو الأدلة العلمية إلى الامتناع التام عن القهوة، بل إلى الاعتدال وتنظيم التوقيت. وينصح بتأجيل القهوة ساعة على الأقل بعد الإفطار، لإتاحة الفرصة لامتصاص المغذيات والابتعاد عن شربها قبل النوم بعدة ساعات. كما يمكن تقليل الكمية تدريجيا قبل رمضان بأسابيع لتخفيف أعراض الانسحاب.

وفي النهاية، القهوة بعد الإفطار ليست مجرد عادة عابرة ولا حاجة بيولوجية خالصة، بل إنها تقاطع بين الفيزيولوجيا والثقافة، وبين كيمياء الدماغ وذاكرة الجماعة. ويبقى السؤال لكل فرد: هل أشربها لأنني أستمتع بطقسها أم لأن جسدي يطالب بجرعته اليومية؟