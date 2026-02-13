دليل العناية بحصيرة اليوغا.. كيف تحميها من البكتيريا والتلف بعد كل تمرين؟

تجمع حصائر اليوغا كميات هائلة من الجراثيم بسبب إجراء التمارين بقدمين حافيتين وتصبب العرق على مدار الحصة، فضلاً عن تعرضها للأتربة والرطوبة إذا أجريت حصة اليوغا في الهواء الطلق. لذلك ينصح خبراء العناية المنزلية بتنظيف حصيرة اليوغا بعد كل استخدام للحفاظ على جودتها وإطالة عمرها.

وتوصي أكاديمية الأعمال اليدوية (دي آي واي) في كولونيا بمسح الحصيرة عقب كل جلسة باستخدام منظف لطيف أو قطعة قماش مبللة، ثم تركها لتجف تماما في غرفة جيدة التهوية، قبل لفها بشكل غير محكم وتخزينها أفقيا في مكان جاف.

كما يُنصح بتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى بهتان اللون أو تشوه الخامة. يختلف نوع المنظف باختلاف خامة الحصيرة.

اختيار المنظف المناسب

حسب الخامة يشير برنْد غلاسل من الجمعية الألمانية لمستحضرات التجميل والمنظفات (آي كيه دبليو) إلى أن استخدام مواد تنظيف غير مناسبة قد يتسبب في تلف الحصيرة على المدى الطويل، وربما يضطر المستخدم إلى استبدالها.

لذلك يُفضل دائما الرجوع إلى تعليمات الشركة المصنعة، إذ إن مخالفتها تتم على مسؤولية المستخدم.

وإذا لم تتوفر الإرشادات المناسبة، يمكن الاسترشاد بالتالي:

حصائر البولي إيثيلين: يمكن تنظيفها بمنظف متعدد الاستخدامات أو بسائل غسل الصحون المخفف بالماء، مع استخدام المنظف المركز للبقع العنيدة.

حصائر تي بي إي (الإيلاستومرات الحرارية): تُنظف بماء دافئ وصابون وفرشاة ناعمة، مع تجنب أدوات الفرك الخشنة نظرا لحساسيتها للاحتكاك.

حصائر بي في سي: متينة واقتصادية، ويمكن تنظيفها بماء دافئ وصابون وقطعة قماش من الألياف الدقيقة. وتمتاز ببنية مقاومة للماء، ما يجعلها مناسبة للاستخدام الخارجي، إلا أن ملمسها قد يفقد شيئا من نعومته مع كثرة الاستخدام والتنظيف.

الخامات الطبيعية: صوف، قطن وفلين الصوف الطبيعي: يُنصح باستخدام منظفات مخصصة للصوف، مع الانتباه إلى رموز العناية على الملصق لتحديد درجة الحرارة ونوع الغسيل المناسب.

القطن: غالبا ما يمكن غسل الحصائر القطنية في الغسالة عند 30 درجة مئوية باستخدام منظفات طبيعية من دون منعم أقمشة. ويُفضل تجفيفها في الهواء بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على الطبقة المطاطية.

الفلين (Cork): يكفي مسحها بقطعة قماش مبللة، ويمكن استخدام منظف مخفف مخصص لأرضيات الفلين أو منظف متعدد الاستخدامات مخفف بالماء.

ويقدم غلاسل حيلة عملية للتنظيف الفعال: تُبلل قطعة قماش وتُعصر جيدا، ثم توضع فوق قطعة جافة بالحجم نفسه، وتُلفان معا بإحكام مع الضغط عليهما، ما يوزع الرطوبة بشكل متوازن ويجعل القماش جاهزا للتنظيف الفعال.

وباتباع هذه الإرشادات، يمكن الحفاظ على نظافة حصيرة اليوغا وجودتها، وضمان استخدامها لفترة أطول بأمان وراحة.