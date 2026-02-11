الأكياس البلاستيكية في المطبخ.. متى تعيدين استخدامها ومتى تتخلصين منها؟

الأكياس البلاستيكية ولا سيما القابلة للإغلاق، أصبحت جزءا لا غنى عنه في أي مطبخ، إذ توفر حلا عمليا لحفظ المكونات وإطالة مدة صلاحيتها وتنظيم المساحة بشكل فعال. ورغم اعتماد كثير من ربات البيوت عليها يوميا، غالبا ما يتم التخلص منها بعد استخدام واحد فقط، في حين يشجع الخبراء على إعادة استخدامها للحد من النفايات البلاستيكية.

في هذا التقرير سنكشف لك كل ما تحتاجين معرفته حول أمان إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية وعدد المرات المسموح بها، بالإضافة إلى الحالات التي يفضل فيها التوقف عن إعادة استخدامها.

هل يمكن إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية؟

نقلا عن موقع "إيتينغ ويل (EatingWell)"، أوضح متحدث باسم شركة زيبلوك (Ziploc) لإنتاج الأكياس القابلة للإغلاق، أن الأكياس البلاستيكية تعد من أكثر المنتجات تنوعا في المطبخ، سواء لتخزين بقايا الطعام أو تجميد كميات من المرق أو تنظيم أدوات المطبخ قليلة الاستخدام مثل قوالب تقطيع البسكويت أو قوالب المصاصات وغيرها من الاستخدامات.

وأضاف: "تتخلص معظم ربات البيوت من هذه الأكياس وهي لا تزال صالحة للاستخدام، في حين يمكن إعادة استخدامها عدة مرات بأمان، بشرط تنظيفها جيدا بين كل استخدام وآخر للتخلص من الروائح والبكتيريا.

ومن جانبها، تقول الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الأمراض المنقولة بالغذاء"، ساندرا إسكين، لموقع "ريل سيمبل (Real Simple)"، إن إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية يعتمد على نوع الطعام المخزن سابقا، وما إذا تم غسل الكيس وتجفيفه جيدا، وتستكمل إسكين أن الأكياس المستخدمة في تخزين الأطعمة الجافة غير الدهنية مثل المخبوزات، الحلوى الصلبة، الحبوب أو الفواكه والخضروات المغسولة، يمكن إعادة استخدامها بأمان.

وتضيف: أما الأكياس التي استخدمت لتخزين اللحوم النيئة أو الأسماك أو الدواجن أو البيض أو منتجات الألبان، فلا ينصح بإعادة استخدامها، لأنها تصبح بيئة خصبة للبكتيريا مثل السالمونيلا والليستيريا والإشريكية القولونية، ويصعب التخلص منها بالتنظيف.

ويوضح خبير سلامة الأغذية، مارتن باكنافاج، لموقع "سيمبلي ريسيبيز (Simply Recipes)"، "ينطبق نفس الأمر على الأكياس التي سبق أن استخدمت في تخزين أحد مسببات الحساسية الرئيسية مثل السمسم أو الفول السوداني، ولا ينصح بإعادة استخدامها لتعبئة طعام لشخص يعاني من الحساسية، لأن آثار مسببات الحساسية قد تبقى داخل الكيس وتشكل خطر التلوث المتبادل.

كم مرة يمكنك إعادة استخدام الكيس البلاستيكي؟

يشير الخبراء إلى أنه لا مانع من إعادة استخدام الكيس عدة مرات ما دام يبدو سليما ويتحمل الغسيل، وتشير بعض التقارير إلى إمكانية إعادة استخدامه حتى 3 مرات، وفي هذا السياق تقول المتخصصة في سلامة الأغذية، كارلا شوان لموقع "مارثا ستيوارت"، إن عدد مرات إعادة استخدام الكيس البلاستيكي يعتمد على نوع مادة الكيس وجودة تنظيفه وما كان مخزنا فيه سابقا.

وتضيف شوان: "بعض الأكياس تتحمل التنظيف والغسيل المتكرر، بينما قد تشقق أكياس أخرى وتفقد متانتها بعد استخدامات قليلة، ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر، لذا يجب دائما فحص الكيس بحثا عن أي علامات تآكل أو تلف أو تمدد بعد كل استخدام، والتخلص منه إذا لزم الأمر".

وتُظهر نتائج دراسة أجرتها جامعة ستيرلنغ (University of Stirling) عام 2024، مدى سرعة نمو الجراثيم في شقوق البلاستيك، حيث يمكن لمستعمرات بكتيريا الإشريكية القولونية أن تتكاثر في غضون نصف ساعة وتستمر لمدة 21 يوما.

كيفية تنظيف الأكياس البلاستيكية

لإطالة عمر الأكياس البلاستيكية، ينبغي تنظيفها وتجفيفها جيدا بعد كل استخدام، ويمكنكِ اتباع هذه الخطوات:

أضيفي ماء دافئا وسائل غسيل الأطباق داخل الكيس وأغلقي السحاب، ثم حركي الماء والصابون برفق.

تجنبي الماء الساخن أو المغلي، لأنه قد يسرع تحلل البلاستيك وتسرب مواد كيميائية أو جزيئات بلاستيكية دقيقة إلى الطعام.

افتحي الكيس واستخدمي إسفنجة ناعمة لفركه برفق قبل شطفه، مع التركيز على الزوايا والحواف لأن الطعام قد يعلق في مكان الإغلاق.

لا تبالغي في عملية التنظيف ولا تقلبي الكيس من الداخل إلى الخارج لتجنب تلفه.

اشطفي الكيس جيدا وانفضي الماء الزائد واتركيه مفتوحا ليجف تماما قبل إعادة استخدامه أو تخزين الطعام فيه لأن الرطوبة قد تشجع نمو الميكروبات، ويمكنك تجفيفه في الهواء أو استخدام رف التجفيف في غسالة الأطباق.

وكخطوة أخيرة، خزني الأكياس بعد تنظيفها بشكل مسطح أو ملفوفة أو في علبها الأصلية، لتكون جاهزة للاستخدام مجددا.

متى لا يفضل إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية؟

هناك حالات يجب فيها التخلص من الكيس بعد استخدام واحد، فإذا تضرر أي جزء من الكيس أو لاحظتِ أي ثقوب أو شقوق، أو أي تمدد ملحوظ أو تلف في الإغلاق، فقد حان وقت التخلص منه، وتشمل العلامات الأخرى التي تدل على أن الكيس لم يعد يصلح لإعادة الاستخدام، وجود بقع أو روائح كريهة عالقة أو علامات للعفن بعد الغسيل والتجفيف، لأن ذلك يعرض ما يخزن بداخله للتلوث.

وإلى جانب ضرورة التخلص من الأكياس التي سبق تخزين اللحوم النيئة أو منتجات الأسماك أو البيض أو أي من مسببات الحساسية الغذائية الشائعة فيها، فإن المكونات شديدة الحموضة مثل صلصة الطماطم وكذلك تتبيلات الكركم يمكن أن تسبب بقعا وتقلل من عمر الكيس البلاستيكي.

بدائل الأكياس البلاستيكية

إذا كنت تبحثين عن خيارات صديقة للبيئة، توفر الشركات العديد من البدائل مثل الأكياس المصنوعة من السيليكون القابلة لإعادة الاستخدام في المجمد والفرن (حتى 218 درجة مئوية) ويمكن غسلها في غسالة الصحون.

يمكنك كذلك استخدام أوعية تخزين زجاجية، مثل عبوات ماسون آمنة الاستخدام في المُجمد، مع مراعاة الحذر من الصدمات الحرارية والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة، لتجنب الكسر.