صراع البيتزا.. هل شوهت اللمسة الأمريكية أصالة المطبخ الإيطالي؟

من إضافة الأناناس إلى استخدام الكاتشب، أثارت بعض الابتكارات الأمريكية في صناعة البيتزا امتعاضا كبيرا في صفوف محبي المطبخ الإيطالي.

إذ ينظر الإيطاليون إلى البيتزا على أنها طبق تراثي يرتبط بالثقافة الإيطالية، ويجب أن يحافظ على أصالته. في المقابل، يدافع الأمريكيون عن رؤيتهم من منطلق أهمية تكييف الوصفات مع الذوق المحلي، كونه العامل الأهم في النجاح والاستمرارية.

البداية.. مطابخ المهاجرين

مع وصول موجات المهاجرين الإيطاليين إلى الولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر، دخلت البيتزا إلى مطبخ يختلف تماما عن المطبخ الإيطالي، سواء في المكونات أو في أسلوب الطهي والذائقة العامة.

في البداية، بقيت البيتزا منحصرة داخل الأحياء الإيطالية، قبل أن تبدأ تدريجيا بالانتشار خارجها، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حين ازداد الاحتكاك الثقافي مع المجتمعات المهاجرة. لكن منذ ذلك الحين، لم تعد البيتزا تقدم كما عرفها الإيطاليون.

كيف غيرت الولايات المتحدة شكل البيتزا الإيطالية؟

منذ أن بدأ الأمريكيون بإعداد البيتزا، خضع هذا الطبق الإيطالي لتغييرات شاملة لتناسب الذوق العام في الولايات المتحدة، ومن هذه التغييرات:

التحول من وجبة خفيفة إلى وجبة ضخمة: في إيطاليا، تُعتبر البيتزا غالبا وجبة خفيفة أو طبقا بسيطا لشخص واحد. لكن في الولايات المتحدة، تحولت إلى "وجبة كاملة" بامتياز؛ حيث زاد حجم الشريحة الواحدة بشكل كبير، وأصبحت العجينة تُحضر بمقاسات عملاقة (مثل الحجم العائلي) لتشبع العائلة بأكملها.

عجينة سميكة: تمتاز البيتزا الإيطالية التقليدية بعجينة رقيقة وهشة، لكن النسخة الأمريكية اعتمدت قاعدة أكثر سماكة وقوة. والسبب ليس مجرد إجراء تغييرات في الطعم، بل لكي تستطيع هذه العجينة "حمل" كميات مضاعفة من الجبن الذائب وصلصة الطماطم الكثيفة دون أن تتمزق أو تنهار عند رفع الشريحة.

تغييرات في المكونات والإضافات: بينما يكتفي الإيطاليون بمكونات قليلة وطازجة (مثل الريحان والموزاريلا)، فتح الأمريكيون الباب لكل شيء؛ فأضافوا اللحوم المصنعة مثل الببروني، وأنواعا كثيرة من الخضروات، هذا عدا الصلصات الجانبية مثل الرانش.

باختصار، تحولت البيتزا من طبق بسيط إلى وجبة يضاف إليها كل ما يشتهيه الشخص في وجبة واحدة. هذه التغييرات أدت بدورها إلى ظهور أصناف جديدة من البيتزا لم تكن موجودة في المطبخ الإيطالي التقليدي، بما في ذلك:

والتي تتميز بكونها كبيرة، مرنة، ومصممة لتكون وجبة سريعة بيتزا شيكاغو العميقة (Deep Dish): أقرب إلى فطيرة مخبوزة، بطبقات كثيفة من الجبن والصلصة

التكيف مع الذائقة المحلية

في الولايات المتحدة، تطورت البيتزا من وصفة تقليدية ذات مكونات ثابتة، إلى منتج قابل للتغيير والتكييف الكامل. وأصبحت فكرة "اختر مكوناتك" جزءا أساسيا من التجربة، ما فتح الباب أمام:

مزج النكهات الحلوة والمالحة

إدخال مكونات غير شائعة في المطبخ الإيطالي

التعامل مع البيتزا كطبق متجدد أكثر من كونه جزءا من الثقافة الإيطالية

ومن هنا ظهرت الابتكارات الجديدة مثل بيتزا شيكاغو العميقة (Deep Dish)، بعجينة سميكة تشبه الفطيرة، ومحشوة بطبقات من الجبن والصلصة واللحم والخضار. ففي هذه الوصفة لم تعد البيتزا منتجا للأكل السريع فقط، بل وجبة دسمة ومشبِعة، أقرب لطبق كامل منها لوجبة خفيفة.

ولعل ظهور بيتزا الأناناس (Hawaiian Pizza) من أبرز الأمثلة كذلك على التغييرات الكبيرة التي طرأت على الوصفات التقليدية. وفي حين وجدها البعض ابتكارا مميزا يمزج بين الطعم الحلو والمالح، كان للإيطاليين رأي مخالف تماما. فهم يرون البيتزا تراثا مقدسا له أصول وقواعد، ووضع الفاكهة المعلبة (مثل الأناناس) فوق طبق وطني هو إهانة صريحة لتاريخهم؛ لأنها تكسر التوازن الطبيعي للمكونات الطازجة وتحولها من طبق كلاسيكي راقٍ إلى "ساندويتش" عشوائي يوضع فيه كل ما هو موجود في الثلاجة.

من مطبخ إلى صناعة

لم تغير الولايات المتحدة الوصفة التقليدية للبيتزا فحسب، بل لعبت دورا في تحويلها من طبق محلي إلى صناعة عالمية، من خلال:

سلاسل المطاعم الكبرى

خدمات التوصيل السريع

التوحيد الجزئي للوصفات الجديدة لتناسب الإنتاج الواسع

وقد ساهم هذا النموذج في انتشار البيتزا عالميا بسرعة غير مسبوقة، وجعلها من أكثر الأطعمة استهلاكا في العالم، وإن كان ذلك على حساب التنوع المحلي في بعض الأحيان.

في النهاية يبقى السؤال، هل شوهت اللمسات الأمريكية الطبق الإيطالي التقليدي، أم أضافت ابتكارات إبداعية ساهمت في تحويل البيتزا إلى طبق عالمي؟