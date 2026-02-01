عندما يفكر كثير من السائقين في الانتقال إلى السيارات الكهربائية، تأتي فكرة زمن الشحن الطويل في مقدمة المخاوف. فبينما تحتاج تعبئة خزان سيارة بنزين إلى دقائق قليلة، كانت السيارات الكهربائية حتى وقت قريب تحتاج من 20 إلى 30 دقيقة على الأقل للشحن السريع من 10 إلى 80%.

لكن التطورات التقنية في السنوات الأخيرة بدأت تغير هذه المعادلة بشكل جذري.

والتقنية التي قد تغيّر قواعد اللعبة جاءت من شركة السيارات الصينية بي واي دي (BYD) التي أعلنت عن منصة جديدة فائقة السرعة للشحن تُعرف باسم "سوبر إي بلاتفورم (Super e-Platform)"، يمكنها إضافة نحو 400 كيلومتر من مدى السيارة في نحو 5 دقائق فقط في بعض النماذج.

هذا يعني أن زمن شحن السيارات الكهربائية قد يقترب من زمن تعبئة خزان البنزين في المستقبل القريب، وهو ما قد يخفف كثيرا مما يُعرف بـ "قلق المدى" لدى المستهلكين.

لكن كيف يحدث هذا؟

السر يكمن في مزيج من تقنيات متقدمة في البطارية ونظام الشحن مثل:

زيادة قوة الشحن إلى مستويات تصل إلى 1000 كيلوواط (1 ميغاواط)، وهو رقم أعلى بكثير من الشواحن التقليدية التي كانت تعمل عادة بقدرات بين 150 و350 كيلوواطا.

استخدام رقاقات طاقة متطورة وأنظمة تبريد لتحمّل تيارات وشحنات أعلى بأمان.

وهكذا، يمكن أن تضيف السيارة الكهربائية ما يعادل مئات الكيلومترات من المدى خلال دقائق معدودة فقط، ما يجعل تجربة الشحن تبدو أقرب كثيرا إلى تعبئة الوقود.

تنافس قوي

ليست بي واي دي (BYD) وحدها في هذا السباق، فهناك أيضًا تقنيات بطاريات جديدة قادرة على الشحن السريع جدا، بعضها يضيف حتى 520 كيلومترا في 5 دقائق باستخدام تكنولوجيا أحدث من بطاريات سي إيه تي إل (CATL) الصينية.

شركات مثل هواوي (Huawei) تعمل أيضا على بطاريات صلبة يمكن أن تشحن بسرعة كبيرة وتمنح نطاقا بعيدا.

شركات أخرى تبحث عن طرق لتقليل وقت الشحن إلى 3 دقائق فقط في المستقبل.

ماذا يعني هذا للسائق العادي؟

إذا أصبحت هذه التقنيات متاحة بشكل واسع، فقد تتغيّر نظرة كثير من السائقين نحو السيارات الكهربائية، لأن:

زمن الشحن لن يكون عقبة بعد الآن.

يمكن مقارنة تجربة "التزود بالطاقة" بتجربة تعبئة البنزين.

الاعتماد على السيارات الكهربائية سيزداد مع توسّع البنية التحتية للشحن السريع.

لكن يجب أن نذكر أن هذه التقنيات ما زالت في مراحل متقدمة من التطوير أو بداية الإنتاج، وقد يحتاج انتشارها في كل بلد إلى سنوات قبل أن نشاهدها في كل محطة شحن.