6 علامات تنذرك بجفاف جسمك في الشتاء

خلال فصل الشتاء، ومع برودة الطقس، نميل تلقائيا إلى ارتداء طبقات إضافية من الملابس، وتشغيل وسائل التدفئة، والإكثار من المشروبات الساخنة، مقابل تقليل شرب الماء. لكن ما قد نغفله هو أن الجسم يحتاج إلى الترطيب بانتظام طوال العام، حتى في الأيام الباردة، ويعبر عن نقص السوائل بإشارات قد لا ننتبه لها بسهولة.

فيما يلي 6 علامات قد تدل على أن جسمك بحاجة إلى المزيد من الماء خلال الشتاء:

جفاف الفم

يوضح الدكتور مايكل زيمنيدس، الطبيب العام في مستشفى ويلينغتون بالمملكة المتحدة، أن الشعور بالعطش يعد المؤشر الأوضح للجفاف، وغالبا ما يصاحبه جفاف في الفم أو الشفتين أو اللسان.

تغير لون البول

يشير زيمنيدس إلى أن البول الأصفر الداكن أو ذو الرائحة النفاذة يعد علامة أخرى على الجفاف، وغالبا ما يرتبط بانخفاض عدد مرات التبول عن المعدل الطبيعي.

الدوخة

قد يؤدي نقص السوائل إلى الشعور بالغثيان أو الدوار أو خفة الرأس، إذ يسبب الجفاف انخفاض ضغط الدم، ما يؤثر على التوازن. وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى التشوش أو الارتباك الذهني.

الصداع

عند انخفاض كمية الماء في الجسم، يقل السائل المحيط بالدماغ، وهو ما قد يحد من كفاءته ويسبب الصداع.

الشعور بالتعب

يؤثر الجفاف على مستويات الطاقة، وقد يسبب الإحساس بالخمول وضعف التركيز وتراجع صفاء الذهن.

الإمساك

يلعب الماء دورا أساسيا في عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، ويساعد الحفاظ على الترطيب الكافي على تسهيل خروج الفضلات وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

كم يحتاج الجسم من الماء يوميا؟

بحسب الإرشادات الرسمية في "ذا إيت ول غايد" The Eatwell Guide، يوصى بتناول ما بين 6 و8 أكواب من السوائل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن نحو 20% من الاحتياج اليومي يأتي من الطعام. وتزداد هذه الكمية عند ممارسة النشاط البدني، أو التعرض للحرارة، أو خلال فترات المرض.

لماذا يعد الترطيب ضروريا؟

يدخل الماء في جميع التفاعلات الحيوية داخل الجسم، ويساهم في تنظيم درجة الحرارة، والحفاظ على ضغط الدم، ودعم وظائف الكلى والجهاز الهضمي. ويحذر زيمنيدس من أن الجفاف المزمن قد يرفع خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية ومشاكل الكلى، وقد يؤدي في الحالات الخطيرة إلى تسارع ضربات القلب، وصعوبات في التنفس، أو فقدان الوعي.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

رغم أن تغير لون البول يمكن معالجته بزيادة شرب الماء، ينصح الطبيب بالحصول على استشارة طبية فورية إذا ظهرت أعراض أكثر حدة، مثل:

إعلان

خفقان القلب.

دوار شديد أو فقدان التوازن.

صداع مستمر أو شعور عام بالإرهاق.

نصائح بسيطة لزيادة شرب الماء في الشتاء: