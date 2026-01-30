أبرز التغييرات في شعار بي إم دبليو بعد سنوات من الثبات

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية أنها ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل في تركيب الشعار الجديد (الرمز الدائري) على جميع سياراتها، بعد أن ظهر للمرة الأولى العام الماضي على طراز آي إكس 3 (iX3) الكهربائية.

ما الذي تغير في الشعار؟

الشعار الجديد لا يبتعد كليا عن الهوية التاريخية للعلامة، لكنه أجرى تعديلات دقيقة تضفي مظهرا أكثر حداثة ودقة، أبرزها:

إلغاء الحلقة الداخلية من الكروم التي كانت تفصل بين الدائرة السوداء والمربعات الزرقاء والبيضاء.

اعتماد تصميم أكثر بساطة ومسطحا مع فروقات طفيفة في درجات اللون والملمس.

إبقاء حواف الكروم فقط حول الحروف وعلى الحلقة الخارجية، مع تحول الدائرة السوداء إلى لمسة نهائية مطفية (غير لامعة) بدلا من اللمعان التقليدي.

ووفقا لمسؤول التصميم في بي إم دبليو، فإن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على التراث الأيقوني للشعار مع إدخال مزيد من الوضوح والدقة، بحيث يبدو معاصرا أكثر في عصر السيارات الكهربائية والتصاميم الرقمية.

بدأت بي إم دبليو في استخدام الشعار الجديد عند إطلاق آي إكس 3 طراز 2026، وكان ظهور الشعار قد جرى بصمت دون إعلان كبير.

ومع إطلاقه الرسمي الآن، سيظهر الشعار الجديد على جميع سيارات بي إم دبليو الجديدة، سواء كانت كهربائية أو تعمل بمحركات الوقود التقليدية.

كما ستكشف الشركة في فبراير/شباط المقبل عن شعار محدث لقسم الأداء الرياضي "إم (M)"، في خطوة تكمل تحديث هوية العلامة بالكامل.