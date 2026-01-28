دليل العناية الفائق بالمقلاة الهوائية: من التنظيف اليومي إلى الصيانة العميقة

تُعدّ المقلاة الهوائية من الأدوات الأساسية في المطبخ المعاصر، لما توفّره من سرعة في الطهي وتقليل للدهون وسهولة تحضير وجباتنا المفضلة. غير أن الحفاظ على كفاءتها ومنع انبعاث الروائح غير المرغوب فيها يتطلب عناية منتظمة.

ويؤكد خبراء معهد غود هاوس كيبينغ (Good Housekeeping) أن الالتزام بخطوات التنظيف الصحيحة هو العامل الحاسم في إطالة عمر الجهاز وضمان أدائه الأمثل.

1. التنظيف الروتيني للسلة والدرج

يُنصح بتنظيف السلة والدرج بعد كل استخدام، لأن تراكم الدهون يؤدي مع الوقت إلى تكوّن طبقة لزجة يصعب إزالتها.

الأدوات المطلوبة:

سائل لإذابة الدهون

فرشاة ناعمة

قطعة قماش أو إسفنجة غير خشنة

الطريقة:

افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد تماما. إذا كان طراز المقلاة يسمح بذلك، ضع السلة والدرج مقلوبين في الرف العلوي لغسالة الأطباق، حيث تكون بعيدة عن حرارة السخان المباشرة، مما يساعد على الحفاظ على الطبقة غير اللاصقة (Non-stick).

نصيحة إضافية:

في حال التصاق بقايا الطعام بشدة، يُفضّل نقع السلة في ماء دافئ مع الصابون لمدة 10 دقائق قبل الفرك، ما يسهّل إزالة الدهون دون إتلاف السطح.

2. تنظيف المقالي الهوائية من نوع "الفرن"

تحتوي هذه الأنواع على أرفف وصواني تنقيط، وهي أكثر عرضة لتراكم الزيوت المحترقة.

تنبيه مهم: لا تسكب الزيت المتجمع في صينية التنقيط في حوض المطبخ، لأن ذلك قد يؤدي إلى انسداد المواسير. يُنصح بتجميع الزيوت المستعملة في برطمان قديم وحفظه في الثلاجة إلى حين التخلص منه بطريقة آمنة.

التنظيف الخارجي: لا تهمل مسح الواجهة الخارجية ولوحة التحكم والأزرار باستخدام قطعة قماش مبللة بمزيج خفيف من الماء والخل، لإزالة بصمات الأصابع والدهون المتراكمة.

3. التنظيف العميق وعنصر التسخين (Heating Element)

إذا بدأت المقلاة بإصدار دخان أو رائحة احتراق أثناء التشغيل، فغالبا ما تكون الدهون قد تطايرت ووصلت إلى عنصر التسخين الموجود في الجزء العلوي من الجهاز.

خلطة فعّالة للتنظيف: حضّر عجينة من نصف كوب من بيكربونات الصودا مع ملعقتين كبيرتين من الماء.

الطريقة: بعد التأكد من برودة الجهاز تماما، اقلبه رأسا على عقب لتتمكن من رؤية عنصر التسخين بوضوح. استخدم فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة ناعمة لفرك البقايا الجافة، ثم مرّر عجينة البيكربونات برفق لإذابة الدهون العنيدة.

التجفيف: امسح المكان بقطعة قماش مبللة بالماء فقط لإزالة أي بقايا من البيكربونات، واترك الجهاز مفتوحا ليجف تماما قبل إعادة تشغيله.

أسرار لإطالة عمر المقلاة الهوائية.. فخ ورق الزبدة (Parchment Paper)

يلجأ كثيرون لاستخدام ورق الزبدة لتسهيل التنظيف، لكن احذر من وضعه داخل المقلاة أثناء التسخين وهي فارغة؛ فقد يطير ويلتصق بعنصر التسخين، ما قد يسبب خطر الحريق. احرص دائما على وضع الطعام فوق الورق لتثبيته في مكانه.

التخلص من الروائح العالقة

إذا كانت المقلاة جديدة أو علقت بها رائحة قوية (مثل رائحة السمك)، ضع وعاء صغيرا آمنا للحرارة يحتوي على مزيج من عصير الليمون والخل داخل الجهاز. شغّل المقلاة لمدة 5 دقائق على درجة حرارة 180 مئوية. سيساعد البخار الناتج على تفكيك الدهون وامتصاص الروائح غير المرغوبة.

تجنّب بخاخات الزيت التجارية

يُفضّل الابتعاد عن بخاخات الزيت الجاهزة التي تحتوي على مواد دافعة (Propellants)، إذ قد تترك طبقة كيميائية لزجة تضر بالسطح غير اللاصق مع مرور الوقت. استبدلها ببخاخ زيت يدوي أو بفرشاة سيليكون لتوزيع الزيت.