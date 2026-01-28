خارج حدود الخزانة.. استخدامات ذكية لكرات النفتالين في منزلك

ارتبطت كرات النفتالين في أذهاننا دائما بتخزين الملابس الشتوية، لكن لهذه الكرات الصغيرة فوائد أخرى كثيرة تتجاوز طرد العث. إليك كيف يمكنك توظيفها بذكاء في منزلك لحل مشكلات يومية مزعجة:

1. إزالة الروائح الكريهة والمستعصية

بفضل رائحتها النفاذة وقدرتها على امتصاص الرطوبة، تعتبر كرات النفتالين سلاحا فعالا ضد الروائح:

سلة المهملات: ضع كرة واحدة في قاع السلة (تحت الكيس) لمنع ظهور روائح العفن الكريهة وطرد الحشرات التي قد تنجذب للنفايات.

ضع كرة واحدة في قاع السلة (تحت الكيس) لمنع ظهور روائح العفن الكريهة وطرد الحشرات التي قد تنجذب للنفايات. الأحذية الرياضية: للتخلص من الروائح القوية في الأحذية التي تخزن لفترات طويلة، ضع كرة نفتالين داخل جورب قديم ثم ضعه داخل الحذاء؛ ستقضي الرائحة على البكتيريا المسببة للعفن.

2. حماية الحقائب والأدوات الجلدية

يتأثر الجلد الطبيعي بالرطوبة التي قد تؤدي لظهور "العفن الأبيض" وتلف أنسجته:

عند تخزين الحقائب الجلدية أو الأحذية الفاخرة، ضع كرتين من النفتالين داخل مغلف ورقي صغير داخل الحقيبة. هذا لا يطرد العث فحسب، بل يمنع الرطوبة من اختراق مسام الجلد، مما يحافظ على لمعانه ومرونته لسنوات.

3. تنظيف الأماكن الصعبة وطرد الحشرات

تعد كرات النفتالين حلا ممتازا للأماكن التي يصعب الوصول إليها بالتنظيف اليومي:

تحت الأثاث وخلف الأجهزة: ضع كرات النفتالين في الزوايا المظلمة خلف الغسالة أو الثلاجة؛ فهي تعمل كمادة طاردة للصراصير والنمل والفئران التي تكره هذه الرائحة الكيميائية القوية.

ضع كرات النفتالين في الزوايا المظلمة خلف الغسالة أو الثلاجة؛ فهي تعمل كمادة طاردة للصراصير والنمل والفئران التي تكره هذه الرائحة الكيميائية القوية. أصيص النباتات الخارجية: لمنع القطط والحيوانات الضالة من الحفر في تربة نباتاتك، ضع كرتين على سطح التربة (بعيدا عن متناول الأطفال)؛ الرائحة ستجعلهم يبتعدون عن المكان فورا.

4. رفيق السفر الذكي

أثناء السفر، قد تتعرض الحقائب لظروف تخزين غير جيدة:

ضع كرات النفتالين في جيب صغير داخل حقيبة السفر (خاصة إذا كانت ستخزن في قبو الفندق أو الشحن). ستضمن بقاء ملابسك برائحة "نظيفة" ومنع انتقال بق الفراش (Bed Bugs) من حقائب أخرى إلى أمتعتك.

نصائح ذهبية لاستخدام آمن (لا تتجاهلها)

رغم فوائدها، تظل كرات النفتالين مادة كيميائية تتطلب الحذر:

