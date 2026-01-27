الريتينول "عصا سحرية" لشباب البشرة.. دليلك لاستخدامه دون مخاطر

يعد سيروم الريتينول من أبرز مستحضرات العناية بالبشرة، لما يتمتع به من خصائص فعالة في تحسين مظهر الجلد ومكافحة علامات التقدم في السن. فما مزاياه؟ وكيف يمكن استخدامه على نحو صحيح؟

وذكرت مجلة إنستايل (InStyle) على موقعها الإلكتروني أن الريتينول يعد أحد أشكال فيتامين (أ)، مشيرة إلى أنه يمثل سلاحا فعالا لمكافحة التجاعيد وتوحيد لون البشرة والتخفيف من آثار حب الشباب. ويعمل الريتينول على إبطاء شيخوخة البشرة من خلال تحفيز تجدد الخلايا، ما ينعكس على نعومة البشرة وتجانسها بشكل تدريجي.

كيفية الاستعمال

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن استخدام سيروم الريتينول ينبغي أن يتم وفق الخطوات التالية:

الاستخدام مساء: ينصح باستعمال الريتينول ضمن روتين العناية المسائي فقط، نظرا لأنه يزيد من حساسية البشرة تجاه الضوء.

البدء التدريجي: يفضل استخدامه مرة أو مرتين أسبوعيا في البداية، ثم زيادة عدد مرات الاستخدام إلى 3 أو 4 مرات أسبوعيا، بحسب تقبل البشرة.

الجرعة المناسبة: تكفي قطرتان إلى 3 قطرات من السيروم لتغطية الوجه بالكامل.

تجنب منطقة العينين: لا ينبغي تطبيق الريتينول حول العينين إلا إذا كان المنتج مخصصا لهذه المنطقة.

الترطيب بعده: يستحسن دائما استخدام كريم مهدئ ومقو لحاجز البشرة بعد تطبيق السيروم.

محاذير ونصائح

كما شددت المجلة على ضرورة الانتباه إلى بعض النقاط عند استخدام الريتينول، من بينها:

ردود الفعل الأولية: قد تظهر أعراض خفيفة مثل الاحمرار أو الجفاف أو التقشر، خاصة في بداية الاستخدام، إذ تحتاج البشرة إلى فترة للتأقلم مع المادة الفعالة.

إذا حدث تهيج: ينصح بالتوقف عن استخدام المنتج مؤقتا والتركيز على ترطيب البشرة وتقوية حاجزها الواقي.

الحماية من الشمس : يعد استخدام واق شمسي بعامل حماية يتراوح بين 30 و50 صباحا أمرا ضروريا لتفادي حروق الشمس أو الاحمرار أو ظهور البقع الداكنة.

تجنب الدمج مع بعض المكونات: من الأفضل عدم استخدام سيروم الريتينول ضمن الروتين نفسه مع أحماض ألفا هيدروكسي أو بيتا هيدروكسي أو مع فيتامين (ج) بتركيزات عالية.