كم درجة سلم تحتاج إلى صعودها يوميا لحماية قلبك؟

أظهرت دراسة علمية حديثة أن صعود الدرج بشكل يومي قد يشكل وسيلة فعالة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع فوائد صحية تقترب من تلك المرتبطة بالمشي لمسافات طويلة.

وأفادت مجلة تصلب الشرايين العلمية (Atherosclerosis) بأن صعود ما لا يقل عن 50 درجة يوميا يمنح تأثيرا وقائيا مماثلا للمشي نحو 10 آلاف خطوة في اليوم، وهو هدف يجد كثيرون صعوبة في الالتزام به بانتظام.

وبحسب نتائج الدراسة، ترتبط المواظبة على صعود الدرج بانخفاض خطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 20%، إذ يسهم هذا النشاط في تنشيط الجهاز القلبي الوعائي، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

واعتمد الباحثون في نتائجهم على بيانات مستخلصة من البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، شملت قرابة 450 ألف شخص بالغ، تمت متابعتهم على مدى متوسط بلغ 12.5 عاما.

وركزت الدراسة على رصد الإصابة بأمراض الشريان التاجي، والسكتات الدماغية، ومشكلات القلب الحادة. وأشار الباحثون إلى أن صعود الدرج يعد نشاطا قصير المدة وعالي الكثافة، ما يجعله خيارا عمليا وفعالا لتحسين صحة القلب واستقلاب الدهون، خصوصا لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الالتزام بالتوصيات اليومية للنشاط البدني.

وخلصت الدراسة إلى أن تبني عادات بسيطة، مثل استخدام الدرج بدلا من المصعد، يمكن أن يحقق فوائد صحية ملموسة على المدى الطويل، من دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في نمط الحياة.