ليست مجرد سكريات.. لماذا يُحذر الخبراء من تناول الموز البني؟

قالت هيئة الصحة وسلامة الغذاء في ولاية بافاريا الألمانية إن الموز شديد النضج يحتوي على كميات ملحوظة من الكحول نتيجة عملية التخمر الطبيعي التي تحدث مع تحول لونه من الأصفر إلى البني.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الكحول في الموز تزداد كلما طالت مدة نضجه، مشيرة إلى أن أعلى قيمة جرى رصدها بلغت 7.37 غرامات من الكحول لكل كيلوغرام من الموز شديد النضج.

وحذرت الهيئة من مخاطر التسمم الكحولي عند الإفراط في تناول هذا النوع من الموز، مؤكدة أن الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الرضع والأطفال الصغار، ينبغي أن تتجنب تناول الموز الناضج جدا.

وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أن الكحول يتبخر أثناء عمليات الخبز والطهي، ما يتيح الاستفادة من الموز شديد النضج عبر استخدامه في إعداد الكعك أو الفطائر، بدل التخلص منه.

اختلاف القيمة الغذائية باختلاف درجة النضج

وبينت الهيئة أن الموز الأخضر يعد مصدرا غنيا بالألياف الغذائية، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من النشا المقاوم، وهو نوع من النشا لا يهضم في الأمعاء الدقيقة، ويعمل كألياف غذائية تعزز صحة الأمعاء وتسهم في إبطاء ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومع تقدم الموز في النضج، تتحول كميات كبيرة من هذا النشا إلى سكريات بفعل الإنزيمات، وهو ما يمنح الموز الأصفر مذاقه الحلو، ويجعله مصدرا سريع الامتصاص للطاقة.