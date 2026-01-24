وداعا لنوبات الجوع المفاجئة.. وجبات تحافظ على شهيتك مستقرة طوال اليوم

يمكن تجنب نوبات الجوع الشديد من خلال الالتزام بثلاث وجبات رئيسية يوميا، تكون متوازنة ومشبعة، مع عدم إهمال أي منها، بحسب ما أكده المركز الاتحادي للتغذية الألماني (BZfE)، وهو هيئة حكومية متخصصة في تقديم المعلومات والتوجيهات العلمية حول التغذية والصحة العامة.

وأوضح المركز أن وجبات اليوم يجب أن تشمل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والمكسرات والبقوليات، لما لها من قدرة على الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقرا لفترات أطول، ما يقلل الشعور بالجوع المفاجئ والرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي.

وجبات بينية صحية لإبقاء الشهية متوازنة

وللحفاظ على الشعور بالشبع بين الوجبات الرئيسية، أوصى المركز بتناول وجبات خفيفة صحية، مثل:

زبادي طبيعي قليل الدسم مع قطع الفواكه الطازجة.

أعواد خضار نيئة مع صلصة مصنعة من جبن قريش قليل الدسم وأعشاب.

مكسرات غير مملحة، مع مراعاة عدم تجاوز الحفنة الواحدة لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة.

التقليل من الوجبات الحلوة والدهون

وحذر المركز من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة الحلوة مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس، مشيرا إلى أنها تسبب ارتفاعا سريعا في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض حاد، ما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول المزيد.

وأوضح أن الأمر لا يعني الحرمان التام من الحلويات أو الأطعمة الدهنية، فمثل هذا الحرمان قد يزيد الرغبة فيها. وأكد أن الحل الأمثل هو تناول كميات صغيرة من حين لآخر، أي حفنة واحدة فقط ضمن النظام الغذائي.