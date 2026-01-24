في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة، ويقضي فيه الإنسان أكثر من ثلث عمره في أماكن العمل، سواء خلف المكاتب أو في ميادين الإنتاج، لم يعد العمل مجرد وسيلة لتأمين لقمة العيش، بل غدا عاملاً حاسماً في تشكيل الهوية والاستقرار النفسي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يزاول نحو 60% من سكان العالم عملاً، غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في العمل بحد ذاته، بل في الحفاظ على الصحة النفسية والتوازن الذهني وسط بيئات عمل متزايدة الضغط والتعقيد.

العمل اللائق.. أكثر من مجرد راتب

من المفترض أن يشكل العمل اللائق درعاً واقياً للصحة النفسية؛ إذ يوفر دخلاً مستقراً، ويمنح الفرد شعوراً بالهدف والإنجاز، فضلاً عن دوره في تعزيز الاندماج الاجتماعي. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، يمثل العمل عنصراً محورياً في مسار التعافي واستعادة الثقة بالنفس. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ماذا يحدث عندما تتحول بيئة العمل من مصدر دعم إلى عبء نفسي؟

تشير نتائج استطلاع أجرته منظمة الصحة النفسية الأمريكية (MHA) عام 2024، وشمل قرابة 4000 موظف في 21 قطاعاً مختلفاً، إلى أن ثقافة مكان العمل القائمة على الثقة تظل العامل الأهم في تعزيز رفاهية الموظفين. إلا أن هذه النتائج تكشف في الوقت ذاته عن فجوات مقلقة، تبدو أكثر وضوحاً لدى الأجيال الشابة.

الأجيال الشابة في مواجهة "المغناطيس النفسي"

تكشف دراسة حديثة لعام 2024 عن ما يمكن وصفه بـ"الفجوة الجيلية" في الصحة النفسية داخل بيئات العمل، إذ سجل موظفو الجيل زد وجيل الألفية أدنى مؤشرات الصحة النفسية مقارنة بالأجيال الأكبر سناً. ويُعزى ذلك إلى ظاهرة يمكن تسميتها بـ"المغناطيس النفسي"، حيث لا تبقى ضغوط العمل محصورة في ساعات الدوام، بل تنجذب لتلتصق بتفاصيل الحياة الشخصية.

وأفاد نحو 7 من كل 10 موظفين من الجيل زد بحصولهم على درجات "غير صحية" في مقاييس صحة بيئة العمل، بينما أشار 90% من العاملين في بيئات غير داعمة إلى أن ضغوط الوظيفة أثرت سلباً في جودة نومهم وأضعفت علاقاتهم الأسرية. إنها أشبه بـ"كهرباء ساكنة" وظيفية تجذب التوتر وتغرسه في النسيج اليومي لحياة الموظف، ما يجعل الفصل بين العمل والمنزل تحدياً حقيقياً، إن لم يكن معركة خاسرة، لكثيرين.

المخاطر النفسية والاجتماعية

يمكن تعميم المخاطر التي تهدد الصحة النفسية في العمل تحت مسمى "المخاطر النفسية والاجتماعية". هذه المخاطر لا تؤثر فقط على الفرد، بل تنعكس سلباً على الإنتاجية في العمل كذلك. وبناءً على البيانات والتقارير الحديثة، يمكن رصد أبرز هذه العوامل:

تضارب المهام والمهارات: نقص التدريب الكافي أو تكليف الموظف بأعباء تفوق طاقته وتتجاوز مهاراته الحقيقية.

نقص التدريب الكافي أو تكليف الموظف بأعباء تفوق طاقته وتتجاوز مهاراته الحقيقية. الاحتراق الوظيفي: ساعات العمل الطويلة، العمل في أوقات غير مرنة، أو وتيرة العمل المفرطة التي لا تترك مجالاً للراحة.

الثقافة السلبية وسوء الإدارة: الإدارة التفصيلية (Micromanagement)، غياب التقدير، أو وجود ثقافة تكرس السلوكيات السلبية مثل التنمر والإقصاء.

انعدام الأمان الوظيفي: القلق الدائم من فقدان الوظيفة، أو عدم كفاية الأجور، وضعف الاستثمار في التطور المهني.

السلامة النفسية.. المفتاح المفقود

وفقاً لاستطلاع منظمة "الصحة النفسية الأمريكية"، يبرز مفهوم "السلامة النفسية" كأهم محرك لتمكين الموظفين. الموظفون الذين يشعرون بالأمان النفسي هم أكثر قدرة بنسبة 87% على الدفاع عن احتياجاتهم أو احتياجات زملائهم. الصادم في الأمر هو أن 63% من موظفي الجيل زد أفادوا بعدم شعورهم بالثقة في التعبير عن آرائهم داخل فرقهم، و60% يشعرون بأنهم لا يستطيعون التصرف على طبيعتهم في العمل، مما يضطرهم لارتداء "أقنعة وظيفية" تستهلك طاقتهم النفسية.

وصفة التغيير.. كيف نبني بيئة عمل آمنة؟

إن الحل لا يكمن في مسكنات مؤقتة، بل في تغيير جذري يقوم على ثلاث ركائز أساسية مستمدة من ممارسات الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين في مكان العمل:

القيادة بالثقة والشفافية: أظهر الاستطلاع أن التواصل الشفاف هو حجر الزاوية؛ فصاحب العمل الذي يشجع التواصل الواضح يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع درجات صحة العمل. ومع ذلك، وافق 47% فقط من الموظفين على أن أصحاب عملهم يشجعون هذا النوع من الشفافية.

وجود مديرين داعمين: المدير المباشر هو المحرك الأساسي لصحة الموظف. المديرون الذين يمارسون الإدارة بالقدوة، ويقدمون الثناء بقدر ما يقدمون النقد، يساهمون في بناء بيئة عمل آمنة. في المقابل، يصف الموظفون في البيئات غير الصحية مديريهم بأنهم "يصعب عليهم تقبل الملاحظات النقدية"، مما يغلق أبواب التطوير.

هيكلة المزايا والممارسات: لا تكفي النوايا الحسنة؛ فالاستثمار في سياسات تعويضات شفافة، وبرامج تدريبية لمديري الأفراد، هي ممارسات عالية التأثير. الغريب أن 20% فقط من الموظفين حاليا لديهم إمكانية الوصول إلى تدريب على إدارة الأفراد، و16% فقط لديهم وصول لبرامج التوجيه.

الاقتصاد غير الرسمي

لا يمكن الحديث عن الصحة النفسية في العمل دون الالتفات إلى أكثر من نصف القوى العاملة العالمية التي تعمل في "الاقتصاد غير النظامي". هؤلاء يفتقرون لأي حماية قانونية أو سلامة مهنية، ويعيشون تحت وطأة ساعات عمل غير محددة وظروف غير آمنة. بالنسبة لهؤلاء، لا تعتبر ضغوط العمل مجرد إرهاق، بل هي تهديد وجودي يرتبط مباشرة بمخاطر مثل فقدان الدخل المفاجئ أو حتى محاولات الانتحار نتيجة اليأس المالي.

في نهاية المطاف، تؤكد البيانات أن أماكن العمل الصحية التي تقود بالثقة والدعم لا تؤدي إلى تحسين مزاج الموظفين فحسب، بل تضمن استدامة المؤسسة ذاتها. إن بناء بيئة عمل تدعم النفس البشرية ليس رفاهية، بل هو حق أساسي وضرورة اقتصادية حتمية. وفي النهاية يبقى الاستثمار في الموظف هو الربح الحقيقي.