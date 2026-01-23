من السرعة إلى قوة المحرك.. دليلك لاختيار جهاز المشي الكهربائي

يعد جهاز المشي الكهربائي، المعروف باسم "التريد ميل" (Treadmill)، من أكثر أجهزة التمارين الرياضية انتشارا، سواء في الصالات الرياضية أو للاستخدام المنزلي. ومع تنوع الموديلات واختلاف الأسعار والمواصفات، قد يجد الكثيرون صعوبة في اختيار الجهاز الأنسب. لذلك نقدم لك دليلا مبسطا وشاملا يساعدك على اختيار المشاية الكهربائية التي تلبي احتياجاتك.

السرعة المناسبة حسب هدفك الرياضي

قبل الشراء، من الضروري تحديد هدفك من استخدام الجهاز، لأن السرعة تلعب دورا أساسيا في الاختيار:

للمشي الخفيف أو التعافي وإعادة التأهيل: يكفي جهاز يوفر سرعات منخفضة وثابتة تتراوح بين 1 و6 كم في الساعة.

للجري الخفيف أو تحسين اللياقة وخسارة الوزن: يفضل اختيار جهاز تصل سرعته إلى ما بين 10 و14 كم في الساعة.

للجري الاحترافي أو التدريبات المكثفة: يحتاج الرياضيون إلى أجهزة بسرعات أعلى تتراوح بين 18 و20 كم في الساعة أو أكثر.

قوة المحرك

تقاس قوة محرك المشاية بالحصان، ويجب أن تتناسب مع كثافة الاستخدام:

للاستخدام المنزلي البسيط والمشي: محرك بقوة 1.5 إلى 2 حصان يكون كافيا.

للاستخدام المنتظم والهرولة: ينصح بمحرك بقوة تتراوح بين 2.5 و3 أحصنة.

للاستخدام المكثف أو للأوزان الثقيلة: يفضل اختيار محرك قوي، حيث تضمن القوة الأعلى أداء مستقرا وقدرة على العمل لفترات طويلة دون ارتفاع في الحرارة أو ضعف في العزم.

مساحة السير

تؤثر أبعاد السير المتحرك بشكل مباشر على الراحة والأمان أثناء التمرين:

للمشي: عرض يتراوح بين 40 و45 سم، وطول من 120 إلى 130 سم.

للجري: يحتاج المستخدم إلى مساحة أكبر، بحيث لا يقل العرض عن 48 إلى 52 سم، والطول عن 140 إلى 150 سم. وكلما زاد طول المستخدم، زادت حاجته إلى سير أطول لخطوات أكثر اتساعا.

خاصية الميل (Incline)

تتيح خاصية الميل محاكاة صعود المرتفعات، ما يضاعف من حرق السعرات الحرارية ويقوي عضلات الساقين. ويتوفر الميل إما بشكل يدوي، وهو خيار اقتصادي لكنه يتطلب إيقاف التمرين لتغيير المستوى، أو كهربائي يمكن التحكم به بسهولة أثناء التمرين بضغطة زر، لكنه أعلى سعرا. وينصح بأن تصل درجة الميل إلى ما بين 10 و15 في المئة لضمان تمرين فعال للقلب والعضلات.

امتصاص الصدمات (Cushioning System)

تحتوي بعض الأجهزة على وسائد مطاطية أو نوابض تحت السير لامتصاص أثر ارتطام القدم، مما يحمي الركبتين، والمفاصل، وأسفل الظهر.

دعم الوزن المناسب

اختر جهازا يتحمل وزنا يزيد عن وزنك الفعلي بنحو 20 كيلو غرام على الأقل. مما يؤدي إلى ثبات الجهاز أثناء الجري، وإطالة العمر الافتراضي للجهاز.

الحجم والمساحة

تأكد من المساحة المتاحة في منزلك، هناك أجهزة قابلة للطي يمكن أن تناسب المساحات الضيقة. كما أن أغلب موديلاتها تحتوي على عجلات مما يسهل نقلها، وهي أخف وزنا من الموديلات غير القابلة للطي. لكن من سلبيات هذا النوع أن السير في بعضها قد يكون قصيرا بالنسبة للعدائين أو طوال القامة.

هناك خيار آخر هو ( جهاز المشي المكتبي)، وهي أجهزة أساسية خفيفة الوزن، لا تحتوي على ميل قابل للتعديل ومصممة للمشي فقط. تناسب الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في العمل المكتبي ويرغبون في ممارسة الرياضة أثناء ساعات العمل.

تنوع البرامج والشاشة

تحتوي بعض الأجهزة على برامج متنوعة مثل برامج حرق الدهون وتدريبات التحمل وغيرها. كما تعرض شاشة الجهاز المسافات والسرعة والسعرات ونبضات القلب مما يحفزك على مراقبة تطورك.

ميزات السلامة

تأكد من وجود ميزات السلامة الأساسية ومن بينها:

مفتاح الأمان: ويحتوي على مغناطيس متصل بوحدة التحكم بينما يتصل طرفه الآخر بمشبك لتثبيته على ملابسك بحيث يتوقف الجهاز تلقائيا إذا تعثرت لتجنب الإصابات.

مسند (درابزين ) اليد: للاستناد عليها وحفظ توازنك.

ميزة بدء التشغيل التلقائي: حيث تبدأ الأجهزة بسرعات بطيئة ثم تزيد تدريجيا حتى تصل للسرعة المطلوبة.

قبل اتخاذ قرار الشراء تأكد من وجود مساحة كافية في منزلك له، واحرص على تجربة مختلف الأجهزة في المتجر كي تتأكد من مدى امتصاص الصدمات وما يوفره من راحة عند المشي أو الجري، تأكد كذلك من مناسبة مساحة السير لحركتك، ومدى وضوح البيانات على الشاشة وسهولة التحكم بها. واحرص على شراء الجهاز من مكان يوفر خدمة موثوقة لما بعد البيع.