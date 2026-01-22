طفلك يحتاج إلى هذه الكمية من الحليب يوميا لضمان نمو صحي

أوضحت شبكة "بداية صحية للحياة" التابعة للمكتب الاتحادي للزراعة والغذاء في ألمانيا أن الأطفال الصغار من عمر سنة إلى 3 سنوات ينبغي أن يتناولوا ما مجموعه حوالي 300 ملليلتر من الحليب يوميا لضمان حصولهم على العناصر الغذائية اللازمة للنمو، مشيرة إلى أن تلك الكمية يمكن أيضا الحصول عليها من منتجات الألبان الأخرى مثل الجبن والزبادي، إذ يعادل 15 غراماً من الجبن شبه الصلب أو 30 غراماً من الجبن الطري حوالي 100 ملليلتر من الحليب.

وأكدت الشبكة الألمانية أن الحليب البقري يعد مصدرا مهما للكالسيوم واليود وفيتامينات بي 2 وبي 12، وهذه العناصر الغذائية تلعب دورا حيويا في صحة العظام والأسنان والتمثيل الغذائي ونمو الجهاز العصبي لدى الأطفال الصغار.

وتعد الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال إيه إيه بي (AAP) من المصادر المرجعية في توصيات تغذية الأطفال، إذ تؤكد أن استهلاك كميات معتدلة من منتجات الألبان يساهم في تلبية احتياجات الكالسيوم وفيتامين دي، وهما عنصران مهمان لبناء عظام قوية وتعزيز الصحة العامة، بشرط عدم الاعتماد المفرط على الحليب بما يحول دون تناول أصناف غذائية أخرى مثل الحبوب والفواكه والخضروات واللحوم أو بدائل البروتين.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 يوتيوب تسهّل على الآباء مراقبة مقاطع الفيديو القصيرة

يوتيوب تسهّل على الآباء مراقبة مقاطع الفيديو القصيرة list 2 of 2 إشارات صامتة قد تكشف سكري الأطفال مبكرًا end of list

وتظل منتجات الألبان الأخرى مثل الزبادي والجبن مصدرا بديلا مفيدا للكالسيوم والبروتين، ويمكن إدراجها في وجبات الطفل اليومية لتوفير تنوع غذائي يضمن تحقيق احتياجاته من العناصر الأساسية للنمو.