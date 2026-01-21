متى يجب غسل الجينز؟ نصائح علمية لتجنب التلف

يُعد بنطال الجينز قطعة أساسية في خزانة الملابس، لكن الحفاظ عليه ليبدو وكأنه جديد باستمرار، يتطلب طرقاً خاصة في الغسيل والتجفيف. إذ يؤكد خبراء النسيج في معهد "غود هاوس كيبينغ" أن التعامل الخاطئ مع الجينز هو المسبب الأول لفقدان المرونة وبهتان الألوان السريع. فكيف تحافظ على بنطالك "جديداً" لأطول فترة ممكنة؟

التحضير المسبق قبل الغسيل

تبدأ عملية الحماية قبل ملامسة الماء للنسيج، وذلك من خلال ثلاث خطوات تقنية:

1 – قلب النسيج: يجب غسل الجينز وهو مقلوب لتقليل الاحتكاك المباشر بين وجه البنطال والمنظفات أو جدران الغسالة، مما يحمي الصبغة من التلاشي.

2 – تأمين الملحقات: إغلاق السحابات والأزرار والمشابك يمنع ترهل الخصر ويحمي الملابس الأخرى من التمزق الناتج عن اشتباك السحابات المعدنية بها.

3 – فحص الجيوب: إزالة المناديل والإيصالات والعملات المعدنية يحمي النسيج من التآكل الداخلي ويمنع تلف مضخة الغسالة.

طرق "الغسيل الذكي"

للحفاظ على قوة الألياف، خاصة في الأنواع التي تحتوي على "إيلاستين" (Elastane)، يجب اتباع المعايير التالية:

درجة الحرارة: يُعد الماء البارد الخيار الوحيد الآمن؛ حيث إن الماء الساخن يكسر الألياف المرنة ويؤدي لانكماش النسيج.

نوع المنظف: يُفضل استخدام المنظفات السائلة المخصصة للألوان الداكنة، وتجنب المنظفات البودرة والمبيضات التي تُضعف الروابط الكيميائية للنسيج.

دورة الغسيل: اختيار دورة "الملابس الحساسة" أو الدورة اللطيفة يقلل من عملية الإجهاد الميكانيكي التي يتعرض لها البنطال.

معادلة التجفيف المثالية

يُعتبر المجفف الكهربائي العدو الأول للجينز بسبب الحرارة العالية. وبالتالي فإن الطريقة المثالية للتجفيف:

التعريض للهواء الطلق: تعليق الجينز من جهة الخصر في مكان مظلل (بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة) يضمن جفافه دون فقدان شكله أو لونه.

التوقيت: عند الاضطرار لاستخدام المجفف، ينصح باختيار أقل درجة حرارة ممكنة، مع إخراج البنطال قبل أن يجف تماما وتركه ليكمل جفافه في الهواء، لتقليل تأثير الحرارة على القماش.

إطالة الفترات بين الغسلات

تشير الدراسات إلى أن الجينز لا يحتاج للغسل بعد كل استخدام؛ فالغسيل المتكرر يسرع من تهالك القماش.

يُنصح بغسل الجينز بعد 4 إلى 5 مرات من الارتداء المنتظم، أو حتى 10 مرات في حال الاستخدام الخفيف، كذلك من الممكن استخدام الحيل التالية:

تنظيف البقع: بدلاً من الغسل الكامل، يمكن معالجة البقع الموضعية فور حدوثها باستخدام قطعة قماش رطبة ومنظف لطيف.

تقنية التجميد: للتخلص من الروائح الكريهة دون غسيل، يمكن وضع الجينز في كيس بلاستيكي داخل المجمد "الفريزر" لليلة كاملة؛ حيث تعمل البرودة على تحييد البكتيريا المسببة للروائح.

إن الحفاظ على الجينز ليس مجرد مسألة نظافة، بل هو توازن بين الحفاظ على متانة النسيج وحيوية اللون. اتباع هذه الخطوات يضمن بقاء البنطال المفضل ضمن دورتك اليومية لسنوات طويلة دون الحاجة لاستبداله.