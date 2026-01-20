النوم.. جلسة علاج يومية للدماغ

قالت أخصائية الطب والعلاج النفسي والجسدي الألمانية، بيترا بيشونر، إن النوم يعد بمثابة "جلسة علاج يومية للدماغ"، مشددة على أهميته في الحفاظ على التوازن النفسي والصحة العقلية.

وحذرت بيشونر من أن عدم الحصول على الراحة الكافية ليلا قد يؤدي إلى اختلال سريع في التوازن النفسي، ويزيد من صعوبة التعامل مع الضغوط اليومية، مضيفة أن قلة النوم المستمرة أو النوم المتقطع لفترات طويلة تجعل الأفراد أكثر عرضة للإجهاد النفسي، وأعلى احتمالية للإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، كما تؤثر سلبا على التعلم والأداء الذهني.

تدابير لتعزيز النوم الصحي

وأوضحت الخبيرة الألمانية أن تحسين جودة النوم ممكن من خلال اتباع عدة إجراءات بسيطة، منها:

منح العقل وقتا كافيا للاسترخاء قبل النوم.

التعامل مع الليل كمرحلة محمية للراحة والتجدد.

الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ منتظمة.

جعل غرفة النوم مظلمة وخالية من الضوء المشتت.

تجنب استخدام الشاشات والإضاءة الساطعة قبل النوم.

تدوين المخاوف أو المهام المتبقية إذا كان التفكير المفرط يعكر صفو النوم.

وأضافت بيشونر أنه يمكن في بعض الحالات اللجوء إلى الحبوب المنومة، على أن تُستخدم مؤقتا وتحت إشراف طبي متخصص.

متى يعتبر النوم مضطربا؟

وأشارت بيشونر إلى أن اضطراب النوم يتم تشخيصه عندما تتكرر صعوبات النوم أو الاستمرار فيه بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعيا على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع، بحيث تؤثر بشكل واضح على النشاط اليومي. وتتضمن أعراض نقص النوم صعوبة النهوض من السرير صباحا، ضعف التركيز خلال النهار والتفكير المستمر أثناء النوم أو الاستيقاظ ليلا مع تسارع دقات القلب.

وأكدت الخبيرة أن التعامل المبكر مع مشاكل النوم يعزز الصحة العقلية والجسدية، ويقي من مضاعفات محتملة على المدى الطويل.