ما مصير الحقائب المفقودة في المطارات؟

يشعر كثير من المسافرين بتوترٍ حين ينتظرون حقائبهم على السير الناقل بعد الرحلة، خشية أن تكون تأخرت أو فُقدت أو تضررت، ومع ذلك، فإن الواقع الإحصائي يُظهر أن عدد الحقائب التي تُفقد أو تُسرق أو تتضرر فعلا قليل جدا مقارنة بحجم السفر العالمي.

وفقا لتقرير "سيتا لتقنيات معلومات الأمتعة" لعام 2025، بلغ معدل الحقائب التي تمت معالجتها بشكل غير صحيح في 2024 حوالي 6.3 حقائب لكل 1000 راكب على مستوى العالم، مع استمرار التحسّن السنوي في معدلات التعامل مع الأمتعة مقارنة بالسنوات السابقة.

أما في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة النقل أن شركات الطيران الأميركية تعاملت مع حوالي 5.5 حقائب غير صحيحة لكل 1000 راكب في الفترة نفسها.

أغلب الحقائب تُستعاد سريعا.. لكن ماذا عن الباقي؟

يقول سوني هود، مدير العلاقات العامة في "آنكليميد باغيدج" Unclaimed Baggage (الشركة الأميركية الوحيدة التي تشتري الأمتعة غير المطالب بها من شركات الطيران)، إن 99.5% من الحقائب تعود إلى أصحابها خلال فترة وجيزة.

ويضيف لموقع "سيمبل فلاينغ" أن معيار صناعة الطيران يتطلب أن تكون الحقيبة "غير مُطالَب بها" فقط إذا لم يتم العثور على صاحبها بعد مرور 90 يوما منذ الإبلاغ عنها كمفقودة.

وفقط أقل من 0.03% من الحقائب تبقى غير مستعادة نهائيا، أي ما يعادل حوالي 3 حقائب من كل 10.000 حقيبة تم شحنها.

أسباب فقدان الحقائب

هناك عدة أسباب تجعل الحقيبة لا تصل إلى صاحبها، بعضها متعلّق بالبشر والأخطاء التشغيلية، وبعضها مرتبط بإجراءات السلامة:

نقل الأمتعة بين الرحلات المتصلة يمثل أحد أكبر مصادر فقدان الحقائب، خاصة في الرحلات الدولية، إذ تكون احتمالات ضياع أو تأخير الحقيبة أعلى بكثير مقارنة بالرحلات المباشرة.

أخطاء في قراءة العلامات أو تكسيرها يمكن أن يسبب إرسال الحقيبة إلى وجهة خاطئة.

في بعض الحالات يتم تنزيل حقائب عمدا لأسباب تتعلّق بتوزيع الوزن في عنابر الطائرة حفاظا على السلامة.

كما يوضح إيفان أوشان، محامي الطيران: "غالبا ما تُزال بعض الحقائب عن قصد بسبب متطلبات الوزن والسلامة، مما يؤدي إلى تسجيلها كحقائب مفقودة".

التقدم التكنولوجي والحد من الضياع

تشير التقارير الحديثة إلى أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما في تقليل معدلات فقدان الحقائب، وقد انخفض معدل الحقائب المفقودة عالميا مقارنة بعام 2007 بنحو 63% نتيجة التحسينات في أنظمة الأتمتة وتتبع الأمتعة.

إعلان

كما تعتمد شركات طيران كبرى مثل إيركندا ودلتا ويونايتد على تقنيات تتبع لتمكين المسافرين من تشغيل نظام تتبع موقع الحقيبة مباشرة عبر التطبيق، مما يساعد الطواقم على تحديد موقع الحقائب المفقودة بسرعة أكبر.

الحقوق والتعويضات للمسافرين

معرفة حقوقك كمسافر تضمن حماية أفضل لممتلكاتك:

تأمين السفر لا يغطي دائما جميع حالات فقدان الحقائب لأن كثيرا من السياسات تشتمل على استثناءات كبيرة.

العقد الذي توافق عليه عند تسجيل الحقيبة يعطي شركات الطيران حقا واسعا في تحديد مسؤوليتها، ويجعل الطعن في التقديرات القانونية معقدا.

ينصح المسافرون بالحفاظ على إيصالات المقتنيات ذات القيمة العالية وأخذ صور لمحتويات الحقيبة قبل تسليمها.

ما الذي يحدث بعد 90 يوما؟

عند مرور فترة 90 يوما دون العثور على صاحبها تُصنّف الحقيبة "Unclaimed Luggage" أو أمتعة غير مطالب بها.

وتعتبر شركات الطيران الحقيبة خسارة وتكمل معالجة دعاوى التعويض للمسافر حسب قوانين الإقليم.

تقوم الشركات المعنية بهذا الأمر بشراء هذه الحقائب غير المطالب بها، وتنقلها إلى منشآتها، حيث تتم فرز المحتويات وتصنيفها.

كيف تُعالج الحقائب في منشأة الفرز؟

في مقرات الحقائب المفقودة يفتح كل معالج حقيبة ويقيّم محتوياتها قطعة قطعة.

تُصنف العناصر إلى 3 فئات:

إعادة البيع (قطع تستوفي معايير المتجر).

إعادة التدوير.

التبرع للمؤسسات الخيرية.

يتم اختبار الأجهزة الإلكترونية ومسحها من المعلومات الشخصية، بينما تُغسل الملابس قبل عرضها للبيع، ونسبة صغيرة فقط من الأمتعة يتم التخلص منها لأسباب تتعلّق بالنظافة أو السلامة.

هل يستطيع المسافر حماية حقيبته من الضياع بالمطارات؟

للمسافر دور مهم وفعلي في تقليل احتمالات ضياع الحقيبة وزيادة فرص استعادتها بسرعة إذا تأخرت. أبرز الإجراءات العملية:

قبل السفر

ضع بطاقة تعريف داخل الحقيبة (الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني) إضافة إلى البطاقة الخارجية.

أزل بطاقات الرحلات القديمة لتفادي أخطاء التوجيه.

صوّر محتويات الحقيبة واحتفظ بالإيصالات للأغراض الثمينة.

تجنب الرحلات ذات الترانزيت القصير قدر الإمكان، فهي الأكثر عرضة للتأخير.

اختر حقيبة مميزة (لون/علامة) لتقليل الخلط.

عند تسجيل الحقيبة

تأكد من الوجهة المطبوعة على الملصق قبل المغادرة من الكاونتر.

اسأل عن حدود التعويض وصرّح بالمقتنيات ذات القيمة العالية إن لزم.

احتفظ بإيصال تسجيل الحقيبة ورقم البلاغ (PIR) إن حدثت مشكلة.