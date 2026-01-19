كيف تحولت البطاطا من وجبة شتوية إلى منتج ينافس الدقيق التقليدي؟

لم تعد البطاطا الحلوة تقتصر على كونها وجبة شتوية محببة أو طبقا جانبيا يقدم بأساليب تقليدية، بل شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا لافتا جعلها من أبرز البدائل الواعدة للدقيق التقليدي. فاليوم، يفرض دقيق البطاطا الحلوة نفسه بقوة ضمن أنماط التغذية الصحية، مستندا ليس فقط إلى فوائده الغذائية، بل أيضا إلى مذاقه المميز ونكهته الطبيعية، إضافة إلى تعدد استخداماته في المطبخ.

وتشير بيانات شركة بيرسيستنس لأبحاث السوق إلى نمو ملحوظ في سوق دقيق البطاطا الحلوة عالميا خلال الأعوام الماضية، إذ بلغت قيمته نحو 830.4 مليون دولار أميركي في عام 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 1.2 مليار دولار أميركي بحلول عام 2032. ويعود هذا النمو إلى الارتفاع المتواصل في الطلب على المنتجات الصحية والخالية من الغلوتين.

دقيق صحي متعدد الاستخدامات

يصنع دقيق البطاطا الحلوة من درنة البطاطا نفسها، وهي من الخضراوات الجذرية المعروفة بقيمتها الغذائية العالية ومذاقها الحلو الطبيعي. تبدأ مراحل التصنيع باختيار حبات عالية الجودة، ثم تنظيفها وتقطيعها وتجفيفها بعناية للحفاظ على عناصرها الغذائية، قبل طحنها إلى مسحوق ناعم وتعبئته بإحكام للحد من امتصاص الرطوبة.

ويحتفظ هذا النوع من الدقيق بمعظم نكهة البطاطا الحلوة الأصلية وقيمتها الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، إضافة إلى لونه الطبيعي الذي يتراوح بين الأصفر الفاتح والبرتقالي الداكن، وفقًا لنوع البطاطا المستخدمة.

ويمكن استخدام دقيق البطاطا الحلوة كبديل لدقيق القمح أو مزجه مع أنواع أخرى مثل دقيق الأرز أو جوز الهند أو الحنطة السوداء. وبفضل قوامه الناعم وحلاوته الخفيفة ورائحته الترابية، يضفي نكهة مميزة على الأطعمة، ويدخل في تحضير مجموعة واسعة من الوصفات الحلوة والمالحة، مثل الكيك والكريب والوافل والمعجنات والمعكرونة المنزلية، كما يستخدم كمكثف للحساء والصلصات والنقانق، أو كغلاف للدجاج والسمك، إضافة إلى دخوله في مكملات الطاقة ومخفوقات البروتين.

هذه المزايا جعلت من دقيق البطاطا الحلوة خيارًا مفضلًا لدى متبعي الأنظمة الغذائية الصحية والرياضيين، لما يوفره من طاقة ويسهم به في دعم تعافي العضلات وتحسين الأداء البدني. كما أن طرق إنتاجه الصديقة للبيئة واعتماده على مصادر مستدامة عززت مكانته ضمن قطاع الأغذية الصحية.

لماذا يوصي به خبراء التغذية؟

بالإضافة إلى تعدد استخداماته، فإن دقيق البطاطا الحلوة يتفوق في قيمته الغذائية على كثير من أنواع الدقيق التقليدية، إذ يحتوي على فيتامينات أ، ج، هـ، ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم المفيد لصحة القلب وتنظيم وظائف الجسم، بالإضافة إلى غناه بالألياف الغذائية، مما يُساهم في نظام غذائي متوازن. وهذه أهم فوائده الصحية:

خالٍ من الغلوتين

يعد خياراً مثالياً لمن يعانون من حساسية الغلوتين أو حساسية القمح، وكذلك لمن يتبعون أنظمة غذائية خالية من الغلوتين.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي دقيق البطاطا الحلوة على 3 أضعاف كمية الألياف الموجودة في الدقيق متعدد الاستخدامات (4 غرامات مقابل غرام واحد في ربع كوب)، بما يشمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يساعدان على تعزيز صحة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة فرونتيرز (Frontiers) عام 2022 أن البطاطا الحلوة غنية كذلك بمادة البريبايوتكس، التي تساعد في نمو بكتيريا الأمعاء الصحية.

مصدر غني بمضادات الأكسدة

يعتبر دقيق البطاطا الحلوة مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة وأهمها البيتا كاروتين، الذي يحوله جسمنا إلى فيتامين أ الضروري لصحة العينين والجلد وتقوية المناعة، وقد ربطت دراسة منشورة في مجلة "سيركوليشن ريسيرش" (Circulation Research) عام 2018، بين ارتفاع مستويات البيتا كاروتين في الدم وانخفاض خطر الوفاة بالأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة وطول العمر.

تنظيم مستويات السكر في الدم

على عكس أنواع الدقيق الأخرى، فإن دقيق البطاطا الحلوة يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم دون ارتفاعات حادة، بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة يساعد أيضاً في الوقاية من مرض السكري أو السيطرة عليه، وفقاً للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتضيف اختصاصية التغذية، روكسانا إحساني لموقع إيتينغ ويل (EatingWell) أن دقيق البطاطا الحلوة يضفي حلاوة طبيعية خفيفة على أي وصفة مما يساعد على تقليل السكر المضاف وتعزيز الصحة العامة وكذلك الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

خيار مثالي للرياضيين

يُفضل الرياضيون دقيق البطاطا الحلوة لاحتوائه على كربوهيدرات معقدة تمنح الجسم طاقة مستدامة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتساعد على تسريع تعافي العضلات بعد المجهود البدني.

كيف يمكن استخدامه في المطبخ؟

يمكنك استخدام دقيق البطاطا الحلوة في العديد من الوصفات بطريقة مشابهة لدقيق القمح، ويعد مثالياً لصنع الفطائر والكريب.

ما عليك سوى مزج دقيق البطاطا الحلوة مع البيض والحليب وقليل من مسحوق الخبز وبعد طهوها في مقلاة مدهونة بالزيت على نار متوسطة تقدم مع الفاكهة الطازجة أو الزبادي العادي أو العسل لوجبة فطور غنية بالأداء أو وجبة خفيفة بعد التمرين.

يمتص دقيق البطاطا الحلوة رطوبة أكثر من دقيق القمح، لذلك قد تحتاجين إلى إضافة المزيد من السوائل في وصفاتك أو مكونات مرطبة مثل الزبادي أو الموز المهروس أو صلصة التفاح، كما أنه لا يحتوي على نفس نسبة الغلوتين، لذلك من المحتمل ألا ترتفع المخبوزات المصنوعة منه وقد تضطرين إلى إضافة المزيد من عوامل التخمير أو المكثفات.

وللحصول على أفضل النتائج، ينصح خبراء الطهي باستبدال ما بين 10% إلى 25% من الدقيق متعدد الاستخدامات بدقيق البطاطا الحلوة وزيادة النسبة تدريجياً.

تحضير دقيق البطاطا في المنزل

لا يحتاج تحضير دقيق البطاطا الحلوة في المنزل إلى معدات معقدة، إذ يكفي تنظيف البطاطا وتقطيعها إلى شرائح رقيقة وتجفيفها في فرن منخفض الحرارة لبضع ساعات حتى تصبح مقرمشة، ثم طحنها وتخزينها في وعاء محكم الغلق داخل الثلاجة لاستخدامه عند الحاجة.