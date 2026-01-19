صناعة الأمل.. كيف تدرب عقلك على التفاؤل المكتسب؟

لطالما نظر إلى التفاؤل بوصفه هبة فطرية أو مجرد حالة مزاجية مؤقتة، لكن للدراسات النفسية الحديثة رأيًا آخر. فقد كشفت الأبحاث أن التفاؤل ليس مجرد شعور بالرضا، بل هو استراتيجية معرفية (Cognitive Strategy) وسلوك يمكن تعلمه وتطويره. فكيف يتحول التفاؤل من "وجهة نظر" إلى أداة علمية قادرة على حماية أجسادنا وتعزيز نجاحاتنا المهنية والاجتماعية؟

الأبعاد المتعددة للتفاؤل وتأثيرها الصحي

يبيّن البحث النفسي أن التفاؤل يقوم على مجموعة من الأنماط المعرفية والانحيازات التكيفية التي تسهم في تعزيز الصحة النفسية والقدرة على التكيّف. ويمكن رصد هذه الأنماط من خلال السمات الآتية:

1 – التوقعات الإيجابية (Positive Expectations)

ترتبط هذه السمة بانخفاض نوبات الاكتئاب. في إحدى الدراسات التي استهدفت طلاباً جامعيين، وجد الباحثون أن أولئك الذين كانوا أكثر تفاؤلاً ولديهم توقعات إيجابية أظهروا مستويات أقل من الأعراض الاكتئابية والقلق النفسي خلال فترات الضغوط مقارنة بزملائهم المتشائمين.

2 – الأسلوب الاستدلالي (Inferential Style)

يشير هذا البعد إلى الكيفية التي يفسّر بها الأفراد أسباب الأحداث التي يمرون بها، ولا سيما السلبية منها. إذ يميل المتفائلون إلى عزو الإخفاقات أو التجارب غير السارة إلى عوامل مؤقتة، ومحدودة النطاق، وقابلة للتغيّر، ما يقلّل من أثرها النفسي ويعزّز القدرة على التكيّف. في المقابل، يتجه المتشائمون إلى تفسير الأحداث السلبية بوصفها دائمة، وشاملة، ومرتبطة بذواتهم، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مشاعر العجز واليأس. وقد أظهرت إحدى الدراسات النفسية أن تبنّي أسلوب استدلالي متفائل يرتبط بتحسّن الصحة النفسية والجسدية، وبطول العمر، وبانخفاض معدلات الاكتئاب وخطر الانتحار.

3 – وهم السيطرة (Illusion of Control)

يشير هذا المفهوم إلى ميل الأفراد الأصحاء نفسياً إلى الاعتقاد بامتلاكهم قدراً من التحكم في مجريات الأحداث يفوق السيطرة الفعلية المتاحة لهم. وعلى عكس ذلك، يظهر الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب ما يُعرف بـ"الواقعية الاكتئابية"، حيث تكون تقديراتهم لحدود التحكم أكثر دقة، لكنها ترتبط في الوقت ذاته بارتفاع مشاعر العجز وفقدان الدافعية. ورغم أن هذا الميل قد يوصف من منظور معرفي بالوهم، إلا أن الأبحاث تشير إلى أنه يؤدي وظيفة تكيفية مهمة؛ إذ يعزز الإحساس بالفاعلية الشخصية، ويدعم المبادرة والمثابرة، ويسهم في الوقاية من الإحباط والانكفاء النفسي عند مواجهة الضغوط والتحديات.

4 – انحيازات تعزيز الذات (Self-Enhancing Biases)

تتمثل هذه السمة في نزوع الأفراد إلى تقييم ذواتهم وقدراتهم وظروفهم الحياتية بصورة أكثر إيجابية مقارنة بالآخرين، سواء من حيث الكفاءة أو الحظ أو احتمالات النجاح. وتسهم هذه الانحيازات في دعم تقدير الذات، وتعزيز المرونة النفسية، وحماية الفرد من الآثار الانفعالية للفشل أو النقد.

غير أن لهذه الآلية التكيفية حدوداً، إذ قد تنقلب إلى عامل خطر في بعض السياقات، ولا سيما عندما تؤدي إلى التقليل من المخاطر الواقعية. ويبرز ذلك بوضوح في ما يُعرف بـ"انحياز التفاؤل"، حيث يميل بعض الأفراد، مثل المدخنين، إلى الاعتقاد بأن احتمالية إصابتهم بأمراض خطيرة كسرطان الرئة أقل من غيرهم، ما قد يضعف دافعهم لتغيير السلوكيات الضارة أو اتخاذ تدابير وقائية.

كيف أتعلم التفاؤل؟

يؤكد "مارتن سليغمان"، مؤسس علم النفس الإيجابي، أن التفاؤل ليس سمة فطرية ثابتة، بل مهارة يمكن اكتسابها من خلال التدريب على ترويض الأفكار السلبية.

للمساعدة على اكتساب هذه المهارة، طور سليغمان استراتيجية عملية تسمى "ABCDE" تهدف إلى إعادة برمجة طريقة تفكيرنا تجاه الأزمات، وتتكون من خمس خطوات:

الشدة (Adversity): تحديد الموقف الصعب والذي يسبب الأفكار التشاؤمية (مثال: الإخفاق في اتباع حمية غذائية).

المعتقد (Belief): رصد التفسير الداخلي المصاحب للحدث، ولا سيما المعتقدات السلبية أو التعميمية (مثل: "أنا لا أستطيع الالتزام بهذه الحميات").

النتيجة (Consequence): ملاحظة الأثر الانفعالي والسلوكي الناتج عن هذا التفسير، مثل الشعور بالإحباط أو الاستسلام والتوقف عن المحاولة.

المناقشة (Disputation): وهي المرحلة المحورية في النموذج، حيث يجري تفكيك المعتقد السلبي ومواجهته بحجج منطقية وأدلة واقعية (مثل: "لقد نجحت أسبوعاً كاملاً، وهذا يعني أنني قادر").

التنشيط (Energization): الإحساس المتجدد بالقدرة والدافعية الذي ينشأ عقب كسر نمط التفكير السلبي واستبداله بتفسير أكثر توازناً ومرونة.

وتشير الدراسات النفسية إلى أن الممارسة المتكررة لهذا النموذج تساعد الأفراد على التعرف إلى أنماطهم التشاؤمية المعتادة، وإعادة بنائها بصورة أكثر واقعية وإيجابية. ومع مرور الوقت، يسهم هذا التدريب المعرفي في تعزيز المرونة النفسية والحد من قابلية التعرض للاكتئاب والضغوط المزمنة.

خطوات عملية لتعزيز التفاؤل المكتسب

إلى جانب تطبيق نموذج ABCDE، تشير أبحاث علم النفس الإيجابي إلى أن ترسيخ التفاؤل المكتسب يتطلب ممارسات يومية منتظمة تُسهم في إعادة توجيه الانتباه المعرفي وتعزيز المرونة النفسية. ومن أبرز هذه الممارسات:

تدوين الامتنان: يُعدّ تسجيل الجوانب الإيجابية أو الخبرات الجيدة بصورة يومية من أكثر الطرق فاعلية. إذ يساعد هذا السلوك على تحويل التركيز من الإحباط إلى الإنجاز، ما يعزّز الشعور بالرضا ويخفف من هيمنة التفكير السلبي.

التوكيدات والحديث الذاتي الإيجابي: يلعب الحوار الداخلي دوراً محورياً في تشكيل التوقعات المستقبلية. واستبدال العبارات التعميمية السلبية، مثل "لن أنجح"، بتوكيدات واقعية وقابلة للتحقق، كـ"يمكنني التحسن مع الممارسة والتعلم"، يسهم في بناء تصور أكثر إيجابية للذات ويعزز الدافعية للاستمرار.

مسامحة الذات والتعلّم من الخطأ: بدلاً من الانخراط في اجترار الإخفاقات أو جلد الذات، توصي الدراسات بتبنّي موقف قائم على تقبّل الخطأ بوصفه جزءاً من عملية التعلم. ويتيح هذا النهج إعادة توظيف التجارب السلبية كمصادر معرفة تساعد على تحسين الأداء المستقبلي، بدل أن تتحول إلى عوائق نفسية مزمنة.

وتؤكد الأبحاث أن الانتظام في هذه الممارسات، حتى وإن بدت بسيطة، يراكم أثراً معرفياً وانفعالياً طويل الأمد، ويُسهم في بناء نمط تفكير أكثر تفاؤلاً وتكيفاً مع ضغوط الحياة.

حدود التفاؤل والمخاطر المحتملة

على الرغم من الأهمية الكبيرة لتعلّم التفاؤل بوصفه مهارة نفسية داعمة للصحة العقلية والقدرة على التكيّف، تؤكد الأبحاث أن فعاليته ترتبط بكونه تفاؤلاً واقعياً ومتزناً، لا إنكاراً للواقع أو تبسيطاً مفرطاً للتحديات.

فالتفاؤل، حين ينفصل عن الإدراك النقدي للظروف، قد يتحول من عامل حماية إلى مصدر ضرر نفسي وسلوكي. وعلى الرغم من فوائده الواسعة، تشير الدراسات إلى عدد من الحالات التي قد يصبح فيها التفاؤل غير المتوازن إشكالياً، من أبرزها: