10 علامات تكشف أن البرغر ليس مصنوعا من لحم بقري صافي

في ظل الانتشار الواسع للوجبات السريعة والمطاعم التجارية، لم يعد البرغر دائمًا كما يبدو في الصور الإعلانية. فخلف الشكل الشهي والطعم المملح، قد تختبئ أقراص لحم لا تتكون بالكامل من لحم بقر خالص، بل تحتوي على مواد مالئة أو إضافات صناعية تهدف إلى خفض التكلفة أو تحسين القوام والطعم.

وبحسب خبراء تغذية، فإن اكتشاف هذه الفروق ممكن من خلال ملاحظة مجموعة من العلامات الواضحة أثناء الشراء أو الطهي أو التناول.

1. غياب عبارة "100% لحم بقر"

تشير تارا كولينغوود، الحاصلة على ماجستير في التغذية والمؤلفة المشاركة لكتاب "البطن المسطحة للمبتدئين" (Flat Belly Cookbook for Dummies)، إلى أن أول وأوضح علامة هي عدم ذكر عبارة "100% لحم بقر" بشكل صريح في قائمة الطعام أو على موقع المطعم.

وتوضح أن المطاعم التي تستخدم لحمًا خالصًا تحرص عادة على الإعلان عن ذلك، بينما تستخدم المطاعم الأخرى مصطلحات عامة مثل "قرص لحم" (Grilled Patty) أو "لحم بقر متبل"، وهي تسميات قد تخفي وجود إضافات أو لحوم مخلوطة.

2. قائمة مكونات طويلة وغير مألوفة

بحسب كولينغوود، يجب أن يحتوي قرص اللحم الحقيقي على لحم بقر فقط، وربما الملح والفلفل. أما وجود قائمة طويلة من المكونات، فهو مؤشر على المعالجة الصناعية.

ومن أبرز المكونات المثيرة للشك:

بروتين الصويا أو البروتين النباتي المحكم (TVP).

النشا الغذائي المعدل

المالتوديكسترين

الكاراجينان

فوسفات الصوديوم

نكهات طبيعية

3. قوام مطاطي أو إسفنجي

يتميز اللحم المفروم الطبيعي بتفاوت واضح في الأنسجة ونسب الدهون، بينما تعطي المواد المالئة قوامًا متجانسًا ومرنًا يشبه النقانق. الإحساس بـ"النابض" عند المضغ، بدل التفتت الطبيعي، غالبًا ما يدل على وجود مواد رابطة صناعية.

يتفتت اللحم الحقيقي بشكل طبيعي عند المضغ، بينما تميل الأقراص المعالجة إلى الحفاظ على شكلها والتماسك بشكل مبالغ فيه.

4. انكماش مفرط وخروج ماء أثناء الطهي

انكماش قرص البرغر بشكل كبير، أو خروج كميات ملحوظة من السوائل أثناء الطهي، قد يدل على وجود ماء مضاف. فاللحم البقري الحقيقي ينكمش أساسًا نتيجة ذوبان الدهون، وليس بسبب فقدان الماء، وهو فرق مهم في تقييم جودة اللحم.

5. نكهة لحم ضعيفة مع ملوحة عالية

تؤكد كولينغوود أن النكهة الحقيقية للحم البقري تكون غنية وواضحة. أما البرغر الذي يطغى عليه الطعم المالح دون مذاق لحمي، فعادة ما يكون مخلوطًا بمواد مالئة، مع تعويض النكهة الطبيعية بزيادة الصوديوم.

قد يسبب ارتفاع نسبة الصوديوم والمواد الحافظة عطشًا ملحوظًا بعد الأكل، وهو أمر أقل شيوعًا مع لحم البقر الخالص.

6. لون داخلي رمادي أو متجانس

بحسب خبراء التغذية، يطهى اللحم البقري الحقيقي مع تدرجات لونية طبيعية. أما الأقراص المعالجة بشدة، فقد يظهر داخلها بلون رمادي موحد أو بقوام عجيني ناعم، ما يشير إلى تصنيع صناعي مكثف

7. طعم لاحق غير طبيعي يستمر بعد الأكل

استمرار طعم غريب بعد الانتهاء من تناول البرغر قد يكون ناتجًا عن معززات نكهة، أو فوسفات، أو بروتينات مهدرجة، وهي مواد شائعة في اللحوم المعالجة.

8. رائحة غير طبيعية أثناء الطهي

اللحم البقري الحقيقي له رائحة مميزة عند الطهي. إذا لاحظت رائحة تشبه النقانق أو اللحم المصنع أو رائحة كيميائية خفيفة، فقد يدل ذلك على وجود إضافات أو بروتينات معالجة.

9. احتراق سريع من الخارج دون نضج الداخل

البرغر الذي يحتوي على سكريات أو مواد مالئة قد يتحمر أو يحترق بسرعة بينما يبقى داخله غير ناضج، بسبب الإضافات التي تتفاعل مع الحرارة.

10. طهي متطابق في كل مرة

إذا كان شكل البرغر وقوامه وطعمه متطابقًا تمامًا في كل مرة، فهذا يشير إلى تصنيع صناعي عالي المعالجة، وليس لحمًا طازجًا مفرومًا.

لا تعني هذه العلامات بالضرورة أن البرغر غير صالح للاستهلاك، لكنها قد تشير إلى منتج أقل قيمة غذائية وأكثر احتواءً على الصوديوم والإضافات الصناعية. وينصح خبراء التغذية بقراءة القوائم بعناية، وطرح الأسئلة عند الطلب، واختيار المطاعم التي تعلن بوضوح عن مصدر ومكونات لحومها.