اختبارات بسيطة تكشف عمر جسمك الحقيقي وقدرته على مواجهة الشيخوخة

التقدم في العمر لا يقتصر على كونه رقمًا يُسجَّل في شهادة الميلاد، بل هو مسار بيولوجي معقد يختلف تأثيره من شخص إلى آخر. فبينما ينجح بعض الأفراد في الحفاظ على نشاطهم وحيويتهم رغم مرور السنوات، يعاني آخرون من تراجع بدني وصحي في مراحل عمرية مبكرة نسبيًا. من هنا ظهر مفهوم "العمر البيولوجي" بوصفه مقياسًا يعكس الحالة الصحية الفعلية للجسم، بعيدًا عن الاكتفاء بالعمر الزمني وحده.

في هذا السياق، يطرح الطب الحديث وعلوم الرياضة مجموعة من الاختبارات البسيطة وسهلة التطبيق، تهدف إلى تقييم صحة الجسم وقدرته على التكيف مع متغيرات التقدم في السن. وتعتمد هذه الاختبارات على مؤشرات أساسية مثل اللياقة البدنية، والتوازن، والقوة العضلية، ما يجعلها أدوات فعالة لفهم الوضع الصحي الحقيقي، وقياس جودة الشيخوخة، والمساعدة على الوقاية من التدهور الصحي المبكر.

الاختبارات الأساسية لتقييم العمر البيولوجي

اختبار سرعة المشي

يُعد اختبار سرعة المشي من أبسط وأكثر المؤشرات دقة في تقييم الصحة العامة وعلامات الشيخوخة والقدرة على الاستقلالية. ويُجرى الاختبار عبر قياس الزمن الذي يستغرقه الشخص لقطع مسافة 10 أمتار بوتيرة مريحة، ثم حساب سرعة المشي بقسمة المسافة على الزمن. وتشير السرعات الأعلى إلى كفاءة أفضل للقلب والجهاز العصبي والعضلات، إضافة إلى قدرة أكبر على التكيف مع تحديات التقدم في العمر، في حين ترتبط السرعات البطيئة بزيادة مخاطر التراجع الوظيفي والإعاقة.

وتدعم هذه النتائج دراسة أجراها باحثون في جامعة ليستر البريطانية عام 2022، أظهرت وجود ارتباط وثيق بين سرعة المشي ومؤشرات الشيخوخة البيولوجية والصحة القلبية العصبية. وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بسرعة مشي أعلى يظهرون علامات شيخوخة أكثر صحة مقارنة بغيرهم. لذلك يُنظر إلى هذا الاختبار باعتباره أداة بسيطة وفعالة للكشف المبكر عن المخاطر الصحية، والمساعدة على اتخاذ خطوات وقائية مناسبة في الوقت المناسب

اختبار الجلوس والوقوف

يقيس هذا الاختبار قوة الجزء السفلي من الجسم وكفاءة التناسق العضلي العصبي، وهو عامل محوري للحفاظ على الاستقلالية في إنجاز الأنشطة اليومية. ويعتمد على جلوس الشخص ثم نهوضه عدة مرات متتالية دون الاستعانة بالذراعين، مع احتساب الزمن المستغرق أو عدد التكرارات المنجزة. ويعكس الأداء الجيد تمتع العضلات المسؤولة عن الحركة والتوازن بقوة وكفاءة وظيفية، في حين يشير الأداء الضعيف إلى تراجع هذه القوة وزيادة مخاطر السقوط وانخفاض القدرة الحركية، ما يجعل التدخل المبكر عبر برامج تقوية منتظمة وموجهة أمرًا ضروريًا للحد من هذا التدهور.

قياس قوة القبضة

يُعد اختبار قوة القبضة مقياسًا بسيطًا لكنه شديد الدلالة على القوة العامة للجسم والحالة الصحية الشاملة. ولا يقتصر دوره على تقييم القدرة على الإمساك بالأشياء، بل يعكس كفاءة الكتلة العضلية ووظائف الجسم الحيوية بصورة أوسع. ويُجرى الاختبار باستخدام أداة بسيطة تُعرف بـ«الدينامومتر»، ويمكن تنفيذه بسهولة في المنزل، مع تكرار القياس لكلتا اليدين ومقارنة النتائج بالمعدلات الطبيعية وفق الفئة العمرية.

وقد أكدت دراسة تشاركية واسعة نُشرت عام 2015 في مجلة ذا لانسيت (The Lancet) الطبية، وشملت عدة دول، أن ضعف قوة القبضة يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وزيادة معدلات الوفيات والتعرض للإصابات الجسدية. لذلك يُنظر إلى هذا الاختبار بوصفه وسيلة فعالة لمراقبة التغيرات الصحية مع مرور الوقت، والكشف المبكر عن الحاجة إلى تدخلات تهدف إلى تقوية العضلات والحفاظ على الاستقلالية الوظيفية

اختبار التوازن على ساق واحدة

يعد اختبار الوقوف على ساق واحدة مؤشرًا بسيطًا وفعالًا لتقييم التوازن والاستقرار البدني، وهما عنصران أساسيان للحد من مخاطر السقوط التي تزداد مع التقدم في العمر. يتم إجراؤه بوقوف الشخص على ساق واحدة مع تسجيل المدة التي يستطيع خلالها الحفاظ على التوازن دون لمس القدم الأخرى للأرض أو استخدام أي دعم، ويمكن زيادة مستوى الصعوبة بإغلاق العينين لقياس الاعتماد على التوازن الداخلي. تساعد نتائج هذا الاختبار في التعرف على ضعف التوازن مبكرًا، كما توجه نحو تمارين مخصصة لتحسين الاستقرار والتنسيق الحركي وتعزيز القدرة على الحركة بثقة واستقلالية.

اختبار أقصى اللياقة القلبية التنفسية

يُعد قياس الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين مؤشرًا أساسيًا على صحة القلب والرئتين، ومستوى اللياقة القلبية التنفسية، وقدرة الجسم على التحمل. ويعكس هذا القياس مدى كفاءة الجسم في استخدام الأكسجين أثناء التمارين المكثفة؛ إذ تشير القيم المرتفعة إلى لياقة بدنية جيدة، بينما يدل انخفاضها على ضعف الكفاءة القلبية التنفسية والحاجة إلى زيادة مستوى النشاط البدني.

ويُجرى القياس الدقيق عادة في مختبرات متخصصة باستخدام أجهزة متقدمة، إلا أن انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية، أتاح إمكانية الحصول على تقديرات تقريبية تساعد على متابعة اللياقة بشكل منتظم. كما يوفر اختبار المشي لمدة ست دقائق مؤشرًا غير مباشر على هذا النوع من اللياقة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة وجودة الحياة مع التقدم في العمر.

ماذا تعني نتائج هذه الاختبارات؟

من المهم إدراك أن هذه الاختبارات لا تُعد أدوات تشخيصية للأمراض، بل وسائل فحص تساعد على تقييم ما إذا كان الجسم يتقدم في العمر بطريقة صحية ومتوازنة. فهي تقدم صورة عامة عن الحالة البدنية والوظيفية، ويمكن الاستفادة من نتائجها كنقطة انطلاق لتحسين نمط الحياة، سواء عبر زيادة مستوى النشاط البدني، أو تقوية العضلات، أو التركيز على التمارين القلبية، إلى جانب تبني عادات غذائية صحية تدعم الشيخوخة السليمة وتحافظ على الاستقلالية لأطول فترة ممكنة.

فالتقدم في العمر لا ينعكس فقط في رقم مدون على البطاقة الشخصية، بل يتجسد في قدرة الجسم على مواجهة التحديات اليومية والتكيف معها. وتساعد المتابعة المنتظمة لهذه المؤشرات الصحية على تحديد نقاط القوة ومناطق الضعف، واتخاذ خطوات عملية للحفاظ على صحة أفضل ونشاط مستمر. وبهذا الوعي، يصبح بالإمكان عيش سنوات أطول بجودة أعلى، ليتحول التقدم في السن من عبء أو هاجس إلى رحلة صحية واعية نحو عمر أطول وأكثر حيوية

اسم الكاتب: محمد عبد العظيم

حساب الكاتب على الجزيرة: https://www.ajnet.me/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85