كم يبلغ العمر الافتراضي لإطارات سيارتك؟ ومتى ينبغي تغييرها؟

في عالم السيارات، تُعتبر الإطارات خط الدفاع الأول عن سلامة السائق والركاب، فهي نقطة الاتصال الوحيدة بين المركبة والطريق. ومع مرور الوقت، لا يقتصر الاهتمام على ضغط الهواء أو عمق النقشة فقط، بل يبرز عامل آخر لا يقل أهمية، ألا وهو عمر الإطار. فحتى إن بدا الإطار سليما من الخارج ولم يُستخدم بكثرة، فإن المطاط الذي صُنع منه يظل عرضة للتقادم والتغير بفعل عوامل الطقس والبيئة، الأمر الذي قد يقلل من مستوى الأمان على الطرق.

وهنا يطرح كثير من السائقين سؤالا جوهريا: ما العمر الأقصى لاستخدام الإطارات بشكل آمن؟

مجلة السيارات الألمانية "أوتو تسايتونغ" أوضحت أن المطاط المستخدم في تصنيع الإطارات يتعرض بمرور الوقت لتغيرات فيزيائية وكيميائية، بفعل عوامل الطقس مثل الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة، وكذلك الحرارة المرتفعة أو البرودة القارسة. هذه العوامل تؤدي تدريجيا إلى تصلب المطاط وفقدانه مرونته، وهو ما ينعكس سلبا على خصائص التماسك.

النتيجة المباشرة: زيادة مسافة الكبح، خاصة على الطرق الزلقة. والمثير أن هذا التدهور يحدث حتى للإطارات التي لم تُستخدم كثيرا، إذ إن المادة المطاطية نفسها تفقد خواصها مع مرور السنوات.

العمر الأقصى للإطارات

يشدد الخبراء على أن العمر الأقصى للإطارات يجب ألا يتجاوز 6 سنوات، خصوصا بالنسبة للإطارات الشتوية، المصنوعة من خليط مطاطي أكثر ليونة لضمان الأداء على الطرق المغطاة بالجليد أو الملساء. فمع مرور الوقت، تصبح هذه الإطارات أقل قدرة على الالتصاق بالطريق.

أما بالنسبة للإطارات الصيفية أو متعددة المواسم، فمن الأفضل ألا يستمر استخدامها لأكثر من 6 إلى 8 سنوات كحد أقصى.

رقم "دي أو تي".. بطاقة هوية الإطار

ولتحديد عمر الإطار بدقة، يمكن الرجوع إلى ما يُعرف برقم "دي أو تي" (DOT) المطبوع على جانبه داخل إطار بيضاوي. هذا الرقم يتكون من عدة خانات، لكن الأهم هي الأربع الأخيرة: أول خانتين تدلان على رقم الأسبوع الذي صُنع فيه الإطار، بينما تشير الخانتان الأخيرتان إلى سنة الإنتاج.

على سبيل المثال، إذا كان الرقم 2720 فهذا يعني أن الإطار تم إنتاجه في الأسبوع الـ27 من عام 2020.

"الإطار الجديد" قد لا يكون حديث الصنع

ينبّه الاتحاد الفدرالي لتجارة وصيانة الإطارات في ألمانيا إلى أن مصطلح "إطار جديد" لا يعني بالضرورة أنه خرج للتو من خط الإنتاج. فوفق القوانين، يُسمح ببيع الإطارات التي لم يمضِ على إنتاجها 3 سنوات باعتبارها "جديدة تماما"، وحتى 5 سنوات على أنها "جديدة".

ومع أن التخزين الجيد في ظروف مثالية قد يحافظ على جودة الإطار لفترة أطول، إلا أن خصائصه تبدأ بالتراجع تدريجيا بمرور الوقت.

وينصح نادي السيارات الألماني المستهلكين بعدم شراء إطارات يزيد عمرها على عامين عند الشراء، وضرورة التحقق من رقم "دي أو تي" دائما قبل الدفع. والسبب أن الإطار "الأصغر سنا" يضمن مستوى أعلى من الأداء والتماسك والأمان، حتى إن بدا الآخر مشابها ظاهريا.