5 خطوات تجنّبك الوقوع ضحية للجريمة الرقمية أثناء السفر

يمثل السفر فرصة للاسترخاء واكتشاف أماكن جديدة بالنسبة لكثيرين، لكن "عطلتك الحلم" قد تتحول إلى تجربة غير مريحة إذا وقعت بياناتك المصرفية في أيدٍ خاطئة.

شركة الأمن الإلكتروني "كاسبرسكي" حذّرت من موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية على الفنادق حول العالم، يقودها قراصنة يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لسرقة بيانات بطاقات النزلاء. ورغم أن الوجهات الرئيسية للهجمات كانت البرازيل وإسبانيا، إلا أن دولا أخرى سُجلت فيها محاولات مشابهة.

لكن هل يعني ذلك أن تشعر بالقلق في رحلتك المقبلة؟ ليس بالضرورة. كل ما تحتاجه هو بعض الوعي الرقمي واتباع نصائح بسيطة لتحافظ على أمان بياناتك وتستمتع بإجازتك بلا توتر.

5 خطوات عملية لحماية نفسك أثناء السفر

لا تعتمد على الـ"واي فاي" المفتوح للفنادق: رغم أن الإنترنت المجاني يبدو مغريا، فإنه قد يكون المدخل الأول لسرقة بياناتك. استعمل شبكة هاتفك أو خدمة "في بي إن" (VPN) لتشفير اتصالاتك. احجز عبر مواقع رسمية وموثوقة: تجنّب الروابط المشبوهة أو العروض غير المألوفة عبر البريد الإلكتروني. القراصنة عادة يقلّدون مواقع الحجز الحقيقية بخداع بصري يصعب تمييزه. جرّب الدفع ببطاقات افتراضية أو محافظ إلكترونية: بعض البنوك وتطبيقات الدفع تمنحك أرقام بطاقات مؤقتة تُستخدم مرة واحدة فقط، ما يجعل سرقتها بلا قيمة. لا تشارك معلوماتك عبر البريد الإلكتروني: حتى لو بدا البريد من الفندق ودودا، تعامل مع أي طلب لإرسال نسخة من بطاقتك أو بياناتك بحذر. الأفضل أن تؤكد دائما عبر الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال التطبيق الرسمي للفندق. راقب حساباتك البنكية بانتظام: خلال السفر، خصص بضع دقائق كل يوم لتفقّد حسابك. أي عملية غير مألوفة تستوجب اتصالا فوريا بالبنك.

لماذا أصبح الخطر أكبر؟

بحسب خبراء "كاسبرسكي"، باتت العصابات التي تُعرف باسم "ريفينج هوتلز" (RevengeHotels) تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير فيروسات أكثر تعقيدا يصعب على الفنادق اكتشافها. وتبدأ القصة عادة برسائل تصيّد تصل إلى موظفي الفنادق، فيضغط أحدهم على رابط خبيث دون قصد، ليتمكّن المهاجمون بعدها من الوصول إلى أنظمة الحجز ومعلومات الدفع الخاصة بالنزلاء.

ليساندرو أوبييدو، أحد خبراء الشركة، أوضح أنه "حتى رسائل البريد الاحتيالية التقليدية أصبحت أكثر إقناعا الآن، بحيث يصعب على الموظف العادي تمييزها عن الرسائل الحقيقية".

السفر تجربة لا تُقدّر بثمن. وبضع خطوات بسيطة كفيلة بأن تحميك من أكثر الهجمات شيوعا في الفنادق. اختر دائما الحجز الآمن، وكن حذرا في مشاركة بياناتك، واستعمل أدوات رقمية مثل المحافظ الإلكترونية و"في بي إن".