هل تخطط لزيارة الفلبين؟ 7 معالم سياحية لا تفوّت

تُعد الفلبين، بأرخبيلها الممتد على آلاف الجزر، إحدى أكثر الوجهات السياحية تنوعا في آسيا، حيث يلتقي الجمال الطبيعي الخلّاب مع التاريخ العريق والتقاليد الثقافية الفريدة. فإلى جانب شواطئها الاستوائية الناصعة ومياهها الفيروزية، تضم البلاد مواقع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، وعجائب جيولوجية نادرة، ومعالم دينية وتاريخية تعكس حقبات استعمارية متعاقبة.

من مانيلا النابضة بالحياة إلى الجزر البعيدة المخبأة وسط المحيط، تقدم الفلبين لزوارها مزيجا متكاملا من المغامرة والاسترخاء والاكتشاف.

وفي ما يلي جولة بين أبرز معالمها السياحية:

1- إنتراموروس: القلب التاريخي لمانيلا

تُعتبر منطقة إنتراموروس القلب التاريخي للعاصمة مانيلا، حيث لا تزال أسوارها وبقايا حصن سانتياغو شاهدة على الحقبة الاستعمارية الإسبانية التي استمرت حتى عام 1898. ومن أبرز كنوزها كنيسة سان أوغستين الباروكية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، التي تُعد تحفة معمارية ودينية فريدة.

2- النهر الجوفي في بالاوان

تشتهر جزيرة بالاوان ببحيراتها الفيروزية ومنحدراتها الجيرية المهيبة، ويُعد متنزه نهر بويرتو برينسيسا الجوفي الوطني من أبرز معالمها الطبيعية المدرجة على لائحة التراث العالمي. رحلة القارب عبر الكهوف الجيرية المظلمة والمليئة بالتكوينات المدهشة تُعد تجربة لا تُنسى، تمزج بين المغامرة وسحر الطبيعة.

3- محمية توباتاها للشعاب المرجانية

على بُعد 165 كيلومترا جنوب شرق بالاوان تقع محمية توباتاها الطبيعية، وهي جنة حقيقية لعشاق الغوص. فإلى جانب الجزر المرجانية، تعيش هنا أنواع مذهلة من الكائنات البحرية مثل أسماك المانتا، والسلاحف البحرية، وأسماك قرش المطرقة، وحتى قرش الحوت.

4- الشاطئ الأبيض في بوراكاي

أما عشاق العطلات الاستوائية، فيجدون ضالتهم في الشاطئ الأبيض بجزيرة بوراكاي، الذي يمتد على 4 كيلومترات من الرمال البيضاء الناعمة. هنا يلتقي الباحثون عن حمامات الشمس مع عشاق الرياضات المائية، بينما تُضيف أشجار النخيل وصوت الحياة البرية أجواء لا تُنسى.

5- مواقع الدفن التاريخية في ساغادا

تقع مدينة ساغادا الجبلية على ارتفاع 1600 متر شمال جزيرة لوزون، وتشتهر بطقوس دفن غريبة وفريدة. ففي كهف لوميانغ تتكدس التوابيت الحجرية فوق بعضها، بينما تتدلى توابيت أخرى على واجهات الصخور في ما تُعرف بـ"التوابيت المعلقة"، وهي عادة قديمة كانت تحمي الموتى من اللصوص والحيوانات البرية، حسب معقدات السكان المحليين في الماضي.

6- تلال الشوكولاتة في بوهول

من أعجب الظواهر الجيولوجية في الفلبين تلال الشوكولاتة بجزيرة بوهول، إذ تتحول أكثر من 1200 تلة مخروطية إلى اللون البني خلال موسم الجفاف، لتبدو وكأنها قطع شوكولاتة ضخمة متناثرة وسط الطبيعة.

7- سيبو: التاريخ يلتقي بسحر الطبيعة

جزيرة سيبو تُجسد التقاء التاريخ بالطبيعة، حيث يُخلّد صليب ماجلان ذكرى وصول المسيحية إلى البلاد، بينما يقف حصن سان بيدرو شاهدا على الحقبة الاستعمارية الإسبانية. إلى جانب ذلك، تكتنز الجزيرة طبيعة بكرا مثل شلالات كاواسان، وعالما غنيا تحت الماء قرب مدينة موالبو، يجذب عشاق الغوص من أنحاء العالم.

بهذا التنوع المذهل، تقدم الفلبين للزائر رحلة متكاملة لا تقتصر على الشواطئ الحالمة فحسب، بل تمتد لتشمل التاريخ العريق والعجائب الطبيعية التي تجعلها وجهة عالمية بامتياز.