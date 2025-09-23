5 أجهزة منزلية لا يجب توصيلها أبدا بأسلاك التمديد

في معظم المنازل تقريبا، غالبا ما لا تكون مقابس الكهرباء في جدران الغرف كافية لاستخدامات الأجهزة المنزلية المتعددة، لذا غالبا ما نلجأ إلى أسلاك التمديد لتلبية احتياجاتنا الكهربائية المتعددة.

مع ذلك، إذا كان يمكنك توصيل معظم الأجهزة بسلك تمديد، فهذا لا يعني أنه يجب عليك فعل ذلك بكل أريحية دون اعتبارات معينة. في الواقع، هناك بعض الأجهزة التي يجب تجنب توصيلها بسلك تمديد كليا، لأنها قد تكون مصدرا لخطر اندلاع الحرائق في منزلك.

في هذا التقرير نستعرض ما يمكن وما لا يمكن توصيله بأسلاك التمديد الكهربائية، ومتى يمكن للاستخدام الخاطئ أن يكون مهددا لسلامة منزلك وأسرتك.

طريقة الاستخدام الصحيحة لأسلاك التمديد

يمكن استخدام أسلاك التمديد دائما مع الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها. ولكن تُحمّل الأجهزة الكهربائية الكبيرة عالية الطاقة كابلات التمديد بشكل زائد وقد تُسبب حرائق كهربائية، لذلك من الضروري دوما الحذر عند توصيلها بالأجهزة الكبرى الأكثر استهلاكا للطاقة.

1- الثلاجات والغسالات والأجهزة الكبرى

من القواعد العامة التي يُنصح باتباعها هي أنه كلما كبر حجم الجهاز، قلّ احتمال استخدامه مع سلك تمديد. هذا يعني أنه يجب دائما توصيل الأجهزة، مثل الغسالات والثلاجات والمواقد الكهربائية وغسالات الأطباق، بالحائط.

وبحسب آدم نيلسون، خبير الكهرباء الأميركي لمجلة "هومز آند جاردنز" فإنه "يجب أن تكون هذه الأجهزة متصلة بمقابس أساسية مخصصة يمكن التحكم بها بواسطة قواطع الدائرة في اللوحة الكهربائية الرئيسية للمنزل".

وبما أن أسلاك التمديد لا تحتوي على قواطع دائرة يمكن من خلالها فصل الكهرباء عند اللزوم، فهذا يعني أنه من السهل جدا أن تتسبب الأجهزة الأكبر حجما في زيادة الحمل على الأسلاك الثانوية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

كما أن أفراد أسرتك قد يكونون معرضين لخطر الصعق الكهربائي إذا لم تتوافق قوة التيار الكهربائي مع قوة المقبس المستخدم. لذلك، من الضروري مراجعة متطلبات الطاقة الخاصة بأجهزتك الكبرى لتجنب أي كوارث.

2- أجهزة المطبخ الصغرى مثل المايكروويف

يُؤسفنا إبلاغكم أن أجهزة المطبخ الصغيرة مُدرجة بدورها في قائمة الممنوعات. وبحسب خبير الأجهزة الصغيرة في موقع "إيه أو" للأجهزة المنزلية نيك سمول: "تستهلك أجهزة المطبخ الصغيرة، مثل المقالي الهوائية وأفران الميكروويف والأفران الكهربائية، قدرا كبيرا من الطاقة، وقد تُحمِّل الدائرة الكهربائية للمنزل بشكل زائد عند توصيلها بسلك التمديد"، وهذا بدوره قد يُسبب صدمة كهربائية أو حريقا.

ووفقا للخبراء الكهربائيين، فإن لكل سلك تمديد تصنيف بالواط يُحدد مقدار الطاقة التي يمكن أن يوفرها. وغالبا ما تكون أسلاك التمديد غير مجهزة للتعامل مع هذه الأجهزة عالية الطاقة، وقد ترتفع حرارتها خصوصا عند الاستخدام المتكرر أو الطويل، مما يشكل خطرا كبيرا على السلامة.

أما إذا كان مطبخك صغيرا ولا تملكين مساحة كافية لتوصيل الأجهزة الصغيرة، يقترح ديفيد جويسون، كبير مسؤولي خدمة العملاء في إحدى شركات تأمين المنازل، فصل الأجهزة الإضافية عن الكهرباء عند عدم استخدامها.

3- السخانات والمدافئ الكهربائية

بطبيعتها، تحتاج المدافئ الكهربائية إلى أن تكون متنقلة لتدفئة الغرف حسب الحاجة. ومع ذلك، يُحذر آدم نيلسون، خبير الكهرباء، من محاولة توسيع نطاقها بتوصيلها بسلك تمديد.

فالمدافئ من الأجهزة المنزلية التي من المهم توصيلها مباشرة بالمقبس الكهربائي، وكذلك السخانات الكهربائية. لأن هذه الأجهزة تُشكل خطرا طبيعيا لاندلاع الحرائق بسبب حرارتها العالية، وبالتالي يجب توصيلها دائما بالمقابس الكهربائية المباشرة في الحائط، مع تثبيتها بقواطع الدائرة الكهربائية في لوحة الكهرباء الرئيسية لتجنب التحميل الزائد عليها.

وللتوضيح، تُولد مدافئ الكهرباء حوالي 1500 واط لتحقق الحرارة المطلوبة، وهذا أكثر مما يكفي لإذابة موصلات أسلاك التمديد وتهديد منزلك وسلامة أسرتك.

4- المكيفات ووحدات تبريد الهواء

تعمل مكيفات الهواء غالبا خلال فصل الصيف. ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحتاج إلى العمل طوال اليوم، مما يسبب ضغطا كهربائيا زائدا.

علاوة على ذلك، تستهلك مكيفات الهواء المتنقلة طاقة كبيرة في الدقيقة الواحدة، إذ قد تستهلك وحدة تكييف قياسية مصممة لمساحة 14 مترا مربعا ما يصل إلى 2000 واط، وهذا استهلاك أعلى بكثير من معظم أسلاك التمديد التي تُباع في الأسواق.

أما في حالة استخدام مكيفات الهواء الصغيرة والمراوح عالية الكفاءة، فقد يكون تركيب وصلة تمديد كيبل علوي متخصصة من خلال الاستعانة بمهندسي الكهرباء في منزلك مفيدا لتشغيل الأجهزة المثبتة على الحائط. والأفضل من ذلك، أن يكون سلك التمديد المتخصص قصيرا، لأن الكابلات الأقصر تتعامل مع الكهرباء بكفاءة أكبر من الكابلات الأطول.

5- أسلاك التمديد الأخرى!

يُعدّ توصيل سلك تمديد بآخر من الممارسات الشائعة في الكثير من المنازل حول العالم، وهي تُسمى بالتوصيل المتسلسل.

يُمكن استخدام التوصيل المتسلسل بطريقتين مختلفتين، هما:

توصيل أسلاك التمديد على التوالي لزيادة عدد الأجهزة التي يُمكن توصيلها في وقت واحد، وتوصيل أسلاك التمديد على التوالي لزيادة طول الكابل وتوسيع نطاق وصول الكهرباء.

مهما كان الدافع، يؤكد الخبراء أنه لا ينبغي أبدا توصيل أسلاك التمديد ببعضها البعض. إذ يمكن أن يؤدي التوصيل المتسلسل إلى ارتفاع درجة حرارة الدائرة الكهربائية، مما يُؤدي إلى ذوبان أو انفجار موصلات جميع الكابلات المُتصلة.

يُرجى العلم أن التوصيل المتسلسل خطِر حتى لو تضمن توصيل أجهزة غير عالية الاستهلاك، مثل سلك التلفزيون. ويُعد البديل الأكثر أمانا هو تركيب عدة منافذ كهربائية في منزلك، ثم تحديد منفذ لكل سلك تمديد على حدة.

من المخاطر الأخرى المُرتبطة بالتوصيل المتسلسل، خاصة عند زيادة طول الكابل، أنه قد يُؤدي إلى ما يُعرف في عالم الأجهزة الكهربائية بـ"انخفاض الجهد وزيادة المقاومة"، مما قد يؤدي إلى تقليل كفاءة الكابل والأجهزة المتصلة به.