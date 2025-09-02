المشي حافيا.. تمرين بسيط يعزّز توازنك

يُنظر إلى المشي حافي القدمين منذ القدم بوصفه من أبسط الممارسات الطبيعية لتعزيز صحة الجسد والتوازن النفسي. وفي السنوات الأخيرة، عاد الاهتمام بهذه العادة مع تزايد الدراسات التي تكشف عن آثارها الإيجابية في تحسين وعي الجسم وتقوية العضلات، وحتى المساعدة على الوقاية من بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالقدمين والمفاصل.

فوائد المشي حافي القدمين

لا يقتصر المشي بلا حذاء على كونه تجربة مريحة أو عفوية على الشاطئ أو العشب، بل يمثل تدريبا حسيا وعضليا له فوائد طويلة المدى، أبرزها:

تحفيز النهايات العصبية: عند السير حافي القدمين على أسطح مختلفة مثل العشب والرمل والحصى أو الطين يتعرض باطن القدمين لمحفزات متنوعة تنتقل عبر النهايات العصبية إلى الدماغ. هذا التحفيز يعزز الوعي الجسدي ويساعد على تحقيق وضعية أكثر استقامة أثناء الوقوف أو المشي.

تقوية عضلات القدم: يسهم المشي حافيا في تدريب وتقوية عضلات القدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمشكلات شائعة مثل "مهماز العقب"، وهو تعظّم مؤلم في منطقة الكعب. كما أن تقوية هذه العضلات تمنح قدميك دعامة طبيعية تقلل من الإجهاد اليومي وتحافظ على مرونة الحركة.

ثبات وتوازن أفضل للجسم: على المدى المتوسط والطويل، يؤدي المشي من دون حذاء إلى تعزيز ثبات المفاصل وتحسين التوازن الكلي للجسم، الأمر الذي يقلل من احتمال التعرض للإصابات أو السقوط، خصوصا مع التقدم في العمر.

متى يصبح الحذر ضروريا؟

ورغم هذه الفوائد، يحذر اختصاصي جراحة العظام والقدم الألماني توماس شنايدر من ممارسة المشي حافي القدمين دون ضوابط في بعض الحالات الخاصة. فالأشخاص الذين يعانون من اعتلالات عصبية -كما هو شائع لدى مرضى السكري- قد يفقدون الإحساس في باطن أقدامهم، مما يجعلهم عرضة للإصابات الخطيرة دون أن يلاحظوا ذلك.

ولتفادي هذه المخاطر، ينصح شنايدر باستخدام ما تعرف بـ"أحذية الأقدام الحافية"، وهي أحذية ذات نعل رقيق ومرن جدا تسمح للقدم باستقبال المحفزات المختلفة من الأسطح كما لو كانت حافية، لكنها في الوقت نفسه توفر حماية من الأجسام الحادة أو الأسطح الخشنة.