شاي الفطر الريشي تقليد صيني قديم يثير الجدل العلمي الحديث

في عالم يبحث باستمرار عن حلول صحية طبيعية، يحظى شاي الريشي الصيني بشعبية متزايدة ومتابعة عالمية واسعة. هذا المشروب، الذي يعد من أقدم المشروبات العشبية في الطب التقليدي الصيني، يمتد تاريخ استخدامه لآلاف السنين. يستخلص الشاي من فطر الريشي، المعروف محليا في الصين باسم "لينغ زي"، والذي يعني "فطر الخلود" أو "فطر الروح". يتميز هذا الفطر بلونه البني المحمر المميز وملمسه الخشبي اللامع، وقد ظل لقرون رمزا للصحة وطول العمر والحيوية في الثقافات الآسيوية.

رغم شيوع استخدام فطر الريشي في الطب الشرقي تظل الدراسات البشرية حول آثاره محدودة، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يسبب بعض المشكلات الصحية، في حين توضح دراسات أخرى أنه يمتلك مجموعة من الفوائد وهو ما يفسر حضوره المستمر في الطب التقليدي لقرون طويلة.

طريقة تحضير شاي الريشي

لا يُحضَّر شاي الريشي بالطريقة المعتادة لتحضير الشاي، فطبيعة هذا الفطر الصلبة تتطلب غلي شرائحه المجففة أو مسحوقه في الماء لفترة تتراوح بين نصف ساعة وساعتين، وأحيانًا أكثر، وذلك لضمان استخلاص مركباته النشطة بيولوجيًا بشكل كامل.

ينتج عن هذه العملية مشروب داكن يميل لونه إلى الكهرمان، يتميز بطعم مرير وقوي. وللتغلب على هذه المرارة، يلجأ الكثيرون إلى تحليته بالعسل أو مزجه مع أعشاب أخرى مثل الستيفيا أو الشاي الأخضر أو الزنجبيل، لتحسين النكهة وإضافة فوائد صحية إضافية.

ورغم مذاقه الصعب، فإن القيمة الصحية العالية لشاي الريشي جعلت منه خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المهتمين بالطب البديل والتغذية الطبيعية.

ما الذي يجعل شاي الريشي مميزا؟

تكمن قيمة شاي الريشي في تركيبته الكيميائية المميزة التي تجعله إضافة مهمة للنظام الغذائي الصحي، إذ يحتوي على مركبات فعالة مثل البيتا غلوكان والترايتربينويدات التي تمنحه خصائص فريدة لدعم صحة الجسم.

تعزيز جهاز المناعة: يحتوي فطر الريشي على مركبات تسهم في تنشيط خلايا الدم البيضاء، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات. وفي دراسة أجراها فريق من الباحثين بجامعة هونغ كونغ بوليتكنيك ونشرت عام 2011، تبين أن لشاي الريشي تأثيرا بارزا في دعم جهاز المناعة، إذ يساعد على تنظيم استجابته سواء كانت ضعيفة أو مفرطة النشاط، مما يجعله ذا فائدة خاصة في حالات أمراض المناعة الذاتية.

إعلان

مضاد للالتهابات: تلعب المركبات الموجودة فى فطر الريشي دورا في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والمفاصل، كما تمتاز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مما يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة ودعم الصحة العامة للجسم.

دعم صحة الكبد: شاي الريشي قد يسهم في دعم وظائف الكبد وحمايته من التلف، كما قد يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، وخاصة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين جودة النوم: يعرف فطر الريشي بخصائصه المهدئة، إذ يستخدم بشكل تقليدي لتعزيز النوم وتقليل التوتر والقلق. وفي دراسة أجريت في الأكاديمية الصينية للعلوم ونشرت عام 2024، تبين أن المركبات النباتية العضوية الموجودة في الفطر تؤثر في الجهاز العصبي، مما يساعد على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم.

تنظيم مستويات السكر والكوليسترول: إن تناول شاي الريشي قد يسهم في تحسين حساسية الأنسولين، وخفض مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تقليل الكوليسترول الضار، مما يجعله خيارا داعما لصحة القلب والأوعية الدموية.

التحذيرات والآثار الجانبية

رغم ما يُنسب إلى شاي الريشي من فوائد صحية محتملة، فإن تناوله بجرعات مرتفعة أو لفترات طويلة من دون استشارة طبية قد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية التي تستدعي الحذر. فقد يسبب اضطرابات هضمية مثل الإسهال والغثيان وآلام المعدة، خصوصًا عند البدء في استهلاكه بشكل مفرط، كما قد يؤدي إلى جفاف الفم أو الشعور بالدوار لدى بعض الأشخاص. وبما أنه يؤثر على سيولة الدم، فإن استخدامه بالتزامن مع الأدوية المميعة قد يرفع من خطر النزيف. وقد رُصدت في حالات نادرة أضرار تطول الكبد نتيجة الاستعمال المطوّل لمستخلصاته، إضافة إلى احتمال إثارة ردود فعل تحسسية لدى البعض.

الجرعة المناسبة من فطر الريشي

فطر الريشي عشبة طبية لا ينصح باستخدامها عشوائيا، إذ تختلف الجرعة حسب العمر، الحالة الصحية، وشكل الفطر المستخدم. وبما أن تناول الفطر النيء الكامل صعب، يفضل استخدام مستخلصاته أو أشكاله المكررة، مثل المساحيق، الكبسولات، أو المحاليل، كونها الأكثر شيوعا وسهولة في الاستهلاك، يجب مراعاة الفروق الفردية في تحديد الجرعة الأنسب.

الفئات التي يجب أن تتوخى الحذر

ينبغي استشارة الطبيب قبل البدء في استهلاك شاي الريشي خاصة في الحالات التالية:

النساء الحوامل والمرضعات.

مرضى الكبد أو من لديهم تاريخ مرضي متعلق بالكبد.

مرضى السكري الذين يستخدمون أدوية لخفض السكر.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر على ضغط الدم.

شاي الريشي الصيني مشروب عشبي تقليدي يجمع بين الأصالة والقيمة العلاجية. ولا ينبغي النظر إليه كعلاج طبي مستقل، بل كمكمل غذائي داعم يمكن أن يندمج ضمن نمط حياة صحي وتحت إشراف متخصص. بذلك، يظل شاي الريشي خيارا واعدا لمن يبحثون عن تعزيز صحتهم بشكل طبيعي، مع ضرورة الوعي بحدوده ومخاطره.