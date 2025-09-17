استخدامات مهمة لـ"معجون النحاس" في صيانة سيارتك وحمايتها

في عالم صيانة السيارات، لا تقتصر العناية بالمركبة على استبدال القطع التالفة أو إجراء الفحوصات الدورية فقط، بل تشمل أيضا استخدام مواد مساعدة تعزز من كفاءة الأجزاء وتطيل عمرها الافتراضي. ومن بين هذه المواد يبرز معجون النحاس (Copper Paste)، الذي يُعتبر أداة أساسية في ورش الإصلاح والصيانة، خاصة عند التعامل مع الوصلات المعدنية والأجزاء المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة.

هذا المعجون لا يحمي فقط من التآكل والصدأ، بل يسهم كذلك في تقليل الضوضاء غير المرغوبة وضمان سهولة الفك والتركيب، مما يجعله خيارا مهما للحفاظ على أداء السيارة وسلامتها على المدى الطويل.

استخدامات متعددة

ذكرت مجلة "أوتو تسايتونغ" الألمانية أن معجون النحاس يُستخدم على نطاق واسع في عدة تطبيقات حيوية، أبرزها:

المكابح: يمنع التصاق البطانات ويقلل من الأصوات الصادرة أثناء التشغيل.

المسامير والوصلات المعدنية: يحميها من الصدأ، ويجعل فكها لاحقا أكثر سهولة.

أنظمة العادم: يساعد على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة ويقي من التآكل.

إلى جانب ذلك، يسهم المعجون في تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية، مما يؤدي إلى إطالة عمرها الافتراضي ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.

دقة وعناية في الاستخدام

وشددت المجلة على أن فعالية معجون النحاس تعتمد على الدقة أثناء التطبيق:

في حالة المكابح، يجب تنظيف الأقراص والبطانات جيدا أولا، ثم وضع طبقة رقيقة من المعجون على ظهر البطانات فقط، مع ضرورة تجنّب ملامسة أقراص المكابح مباشرة حتى لا تتأثر قوة الكبح.

عند استخدامه على المسامير والوصلات المعدنية، ينبغي توزيع المعجون بشكل متساوٍ لمنع التثبيت المفرط وضمان حماية مثالية من التآكل.

وفي بعض الحالات، يُنصح بالاستعانة بخبراء الصيانة لضمان الاستخدام الصحيح.

الحاجة إلى التجديد

أوصت "أوتو تسايتونغ" بتجديد طبقة معجون النحاس بانتظام، عند استبدال بطانات المكابح أو إجراء صيانة شاملة لها، وعند كل عملية تركيب للمسامير والوصلات المعدنية، خاصة في البيئات الرطبة أو المعرضة للحرارة العالية.

كما أشارت إلى أنه في حال وجود بقايا من المعجون، يمكن تنظيفها بسهولة باستخدام الكحول الأيزوبروبيلي أو منظف المكابح، مع استعمال قطعة قماش نظيفة. وأكدت ضرورة ارتداء القفازات والنظارات الواقية لحماية اليدين والعينين، وتفادي خدش الأسطح الحساسة أثناء عملية التنظيف.