8 خدع تسويقية ترتدي قناع النصائح الصحية على منصات التواصل الاجتماعي

في الفترة الأخيرة، غزت منصات التواصل الاجتماعي موجة من "الترندات" أو الاتجاهات الصحية التي تعِد متابعيها بنتائج مذهلة وسريعة؛ كخسارة الوزن في أيام معدودة، أو تعزيز المناعة بمشروب سحري، أو الحصول على بشرة نقية بطرق طبيعية. وبفضل بساطة هذه الوصفات وإغراء وعودها، انجذب إليها الملايين، متغافلين عن أن كثيرا منها يفتقر إلى أساس علمي، بل إن بعضها قد يجرّ أضرارًا صحية تفوق الفوائد المزعومة.

وإليكم بعض هذه الاتجاهات المنتشرة التي لا ننصحك بتجربتها:

حمية كارنيفور

تعتمد هذه الحمية على تناول اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض فقط، مع السماح بكميات محدودة من منتجات الألبان منخفضة اللاكتوز، مقابل الاستغناء التام عن الخضروات والفواكه والبقوليات. ويروج لها مؤثرون باعتبارها وسيلة فعالة للتخلص من الوزن الزائد، إذ يمنح البروتين شعورًا بالشبع فترة أطول، بينما يؤدي غياب الكربوهيدرات إلى حرق الدهون وتحسين مستويات السكر في الدم.

لكن خبراء التغذية يحذرون من مخاطرها؛ فهي تفتقر إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية الموجودة في الخضروات والفواكه، كما تسبب نقصًا حادًا في الألياف مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أبرزها الإمساك. إضافةً إلى ذلك، قد ترفع هذه الحمية مستويات الكوليسترول في الدم وتزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين، فضلاً عن الضغط الكبير الذي تفرضه على الكلى والكبد بالاعتماد الكلي على البروتين الحيواني.

بذور الشيا لعلاج الإمساك

تقوم هذه الوصفة على نقع ملعقة أو اثنتين من بذور الشيا في كوب من الماء وتركها حتى تنتفخ وتشكل مادة هلامية، ثم شرب المزيج بهدف التخفيف من الإمساك، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف (نحو 27 جرامًا لكل 100 غرام)، معظمها من الألياف القابلة للذوبان.

لكن هذه الطريقة ليست آمنة للجميع؛ فإذا لم يكن الجسم معتادًا على كميات كبيرة من الألياف، قد تسبب بذور الشيا انتفاخًا وزيادة في الغازات أو حتى الإسهال. والأسوأ أنه في حال عدم شرب كمية كافية من الماء معها، قد تمتص السوائل من الأمعاء وتزيد حدة الإمساك بدلاً من تخفيفه.

إضافة إلى ذلك، قد تتداخل بذور الشيا مع بعض الأدوية مثل علاجات السكري وضغط الدم ومضادات التخثر، نظرًا لقدرتها على خفض مستويات السكر وضغط الدم، وكذلك تأثيرها على تجلط الدم بفضل محتواها من الأوميغا 3 والألياف.

مشروب الكلوروفيل

في الآونة الأخيرة، انتشر الكلوروفيل على منصات التواصل الاجتماعي بوصفه المشروب السحري الذي يقي من السرطان، ويعزز المناعة، ويحسّن مظهر البشرة. ويعتمد هذا الترند على تناول مكملات غذائية تحتوي على مادة الكلوروفيلين (Chlorophyllin) المشتقة من الكلوروفيل الطبيعي.

ورغم أن تناول شراب الكلوروفيل يُعد آمنًا في معظم الحالات، إلا أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وتغير لون البول والبراز، وزيادة حساسية الجلد تجاه أشعة الشمس، مما يرفع من احتمالية الإصابة بالحروق.

والبديل الأكثر أمانًا وسهولة هو الحصول على الكلوروفيل من مصادره الطبيعية، كالبقدونس، والسبانخ، والجرجير، وهي خضروات لا توفر الكلوروفيل فحسب، بل تمد الجسم أيضًا بفيتامينات ومعادن وعناصر غذائية أخرى ضرورية للصحة.

القهوة بالليمون لإنقاص الوزن

رغم انتشارها كـ"وصفة سحرية" للتنحيف، لا يوجد أي دليل علمي يثبت فعالية مشروب القهوة بالليمون في إنقاص الوزن.

صحيح أن الكافيين في القهوة يُعد من المنبهات الطبيعية التي تنشّط الجهاز العصبي المركزي وتزيد من معدل الأيض بنسبة طفيفة، كما قد يساهم في تقليل الشهية وبالتالي خفض كمية السعرات الحرارية المستهلكة. أما الليمون، فيتميز بمحتواه من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.

لكن ذلك لا يعني أن الجمع بينهما يؤدي إلى خسارة وزن سريعة أو مضمونة. والأسوأ أن الإفراط في تناول هذا المشروب قد يسبب أضرارًا جانبية نتيجة الحموضة العالية، مثل تآكل مينا الأسنان، وزيادة ارتجاع المعدة، وارتفاع الحموضة، بل وحتى قرحة المعدة في بعض الحالات.

شحم البقر لترطيب البشرة

يُروَّج لشحم البقر أو Beef Tallow كمرطب طبيعي فعال للبشرة، بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية الأساسية المشابهة لتلك الموجودة في الطبقة الخارجية من الجلد، ما يجعله سريع الامتصاص. كما يتميز بغناه بالفيتامينات الذائبة في الدهون، إضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات.

لكن في المقابل، قد تكون الدهون الحيوانية ثقيلة على البشرة، مما يزيد من احتمال انسداد المسام وظهور الحبوب. كما أن الشحم قد يحمل شوائب أو بقايا مبيدات وهرمونات أو بكتيريا تضر البشرة، فضلًا عن غياب الأدلة العلمية الكافية التي تثبت فعاليته مقارنة بالمرطبات الطبية والتجميلية المتاحة حاليا.

الثوم لتنظيف الجيوب الأنفية

انتشر على منصات التواصل تحدٍ غريب يقوم على إدخال فص ثوم في الأنف بزعم أنه يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية. إلا أن هذه الممارسة خطرة، إذ يحتوي الثوم على زيوت طبيعية قد تُهيج الأغشية المخاطية داخل الأنف، مما يزيد من إفراز المخاط ويضاعف الانسداد بدلاً من علاجه. كما قد يؤدي إلى نزف أو عدوى، والأسوأ أن يعلق فص الثوم داخل الأنف بحيث لا يمكن إخراجه إلا بتدخل طبي طارئ.

تدريب الشعر

يقوم هذا الترند على فكرة تقليل عدد مرات غسل الشعر بالشامبو بهدف تحسين صحة فروة الرأس. إذ يُعتقد أن الغسيل المتكرر يجرّد الفروة من زيوتها الطبيعية، مما يدفع الغدد الدهنية إلى إنتاج المزيد من الزيوت لتعويض ما فُقد. وبحسب المروجين لهذه الطريقة، فإن تقليل الغسيل يساعد على "إعادة تدريب" الغدد لإفراز كميات أقل من الزيت، فيبقى الشعر نظيفًا فترة أطول.

لكن الواقع مختلف؛ فإنتاج الزيوت في فروة الرأس يختلف من شخص لآخر، وعدم غسل الشعر فترات طويلة قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ والزيوت والملوثات، ما يضر بميكروبيوم فروة الرأس ويضعف بصيلات الشعر، بل وقد يتسبب في تساقطه مع مرور الوقت.

البديل الآمن

بدلاً من الانسياق وراء هذه الترندات التي تقدم وعودًا "سحرية"، يمكن تحقيق نتائج أفضل باتباع عادات صحية مثبتة علميًا، مثل الالتزام بغذاء متوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء، إضافة إلى تحسين جودة النوم. فهي خطوات بسيطة لكنها فعالة للحفاظ على صحة الجسم على الأمد الطويل.