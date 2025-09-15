بماذا تتميّز إطارات "طوال العام" عن نظيراتها الصيفية والشتوية؟

مع تزايد التغيرات المناخية وتعدد ظروف القيادة، باتت إطارات "طوال العام" تحظى بشعبية متنامية بين سائقي السيارات.

هذا النوع من الإطارات، الذي يجمع بين خصائص الإطارات الصيفية والشتوية، يَعِدُ السائقين براحة أكبر ويوفر عليهم عناء تبديل الإطارات مع كل موسم. ومع ذلك، فإن جدوى استخدامها وفعاليتها لا تزال موضوعا للدراسة والتقييم من قبل خبراء السيارات.

نادي سيارات ألمانيا أوضح أن إطارات "طوال العام" توفر العديد من المزايا، أبرزها أنها تجنب السائقين عناء تغيير الإطارات عند بداية كل فصل، كما أنها تُلغي الحاجة إلى امتلاك مجموعتين من الجنوط، مما يساهم في خفض التكاليف المرتبطة بعمليات التغيير الدورية.

ينصح الخبراء الألمان أصحاب السيارات الذين يعتمدون على هذا النوع من الإطارات بضرورة تبديل مواضع تركيبها بين المحاور بشكل منتظم لضمان تآكل متوازن، وذلك كل 12 إلى 18 شهرا، ومن الأفضل أن يتزامن ذلك مع الفحص الدوري للمركبة لتوفير الوقت والنفقات.

وبشكل عام، يُحدد الفاصل الزمني للتبديل بنحو 20 ألف كيلومتر، مع اختلافه تبعا لموديل السيارة والشركة المصنعة.

تحسن ملحوظ في الجودة

ووفقا لنتائج اختبارات نادي سيارات ألمانيا، فقد أصبحت كفاءة إطارات طوال العام اليوم في مستوى متقدم يسمح لجميع السائقين بالاعتماد عليها. ففي السابق، كانت هذه الإطارات محدودة الجودة مقارنة بالإطارات الصيفية أو الشتوية.

وغالبا ما ارتبط استخدامها بالمركبات الصغيرة فقط. غير أن التطورات في مركّبات المطاط وتصميم نقشة المداس جعلت منها خيارا عمليا متاحا بمختلف المقاسات تقريبا.

ومع ذلك، شدّد الخبراء على أن السائقين الذين يقودون مركباتهم في مناطق تشهد ظروفا مناخية قاسية ومغطاة بالجليد، من الأفضل لهم الاستمرار في استخدام الإطارات الصيفية والشتوية المخصصة، نظرا لأدائها الأفضل في تلك البيئات.

بالتعاون مع شركاء متخصصين، اختبر نادي سيارات ألمانيا 27 نوعا من إطارات طوال العام بـ3 مقاسات شائعة، وذلك في ظروف مناخية مختلفة: جافة، وممطرة، وثلجية:

4 موديلات حصلت على تقييم "غير موصى به".

إطاران على تقييم "موصى به بشروط".

إطاران آخران على تقييم "موصى به".

11 إطارا نالوا تقييم "جيد جدا".

8 إطارات حصلت على تقييم "جيد".

أفضل الإطارات حسب المقاس

مقاس 205/55 R16 (شائع في السيارات المدمجة):

المركز الأول: كونتيننتال أول سيزن كونتاكت 2 – 94 V – تقييم "جيد جدا".

كونتيننتال أول سيزن كونتاكت 2 – 94 V – تقييم "جيد جدا". المركز الثاني: بريدجستون تورانزا أول سيزن 6 – 94 V – تقييم "جيد جدا".

بريدجستون تورانزا أول سيزن 6 – 94 V – تقييم "جيد جدا". أفضل سعر مقابل الأداء: كليبر كوادراكسير 3 – 94 V – تقييم "جيد".

مقاس 205/45 R17 (شائع مع السيارات الصغيرة):

المركز الأول: بيريلي تشينتوراتو أول سيزن إس إف 3 – 88 W – تقييم "جيد جدا".

بيريلي تشينتوراتو أول سيزن إس إف 3 – 88 W – تقييم "جيد جدا". المركز الثاني: كونتيننتال أول سيزن كونتاكت 2 – 88 V – تقييم "جيد جدا".

كونتيننتال أول سيزن كونتاكت 2 – 88 V – تقييم "جيد جدا". أفضل سعر مقابل الأداء: لينغلونغ غريب ماستر 4 إس – 88 W – تقييم "جيد".

مقاس 235/60 R18 (شائع مع سيارات SUV والسيارات الكهربائية):