ألياف السيليوم "السحرية" تعيد لجهازك الهضمي توازنه

تُستخرج بذور السيليوم من أنواع متعددة من نبات "القطونة" وتُعرف أيضا باسم "بذور البراغيث الهندية" بسبب شكلها (غيتي إيميجز)
تُستخرج بذور السيليوم من أنواع متعددة من نبات "القطونة" وتُعرف أيضا باسم "بذور البراغيث الهندية" بسبب شكلها (غيتي إيميجز)
Published On 15/9/2025
|
آخر تحديث: 18:53 (توقيت مكة)

قد تبدو مشاكل الهضم، مثل الإمساك أو الإسهال، بسيطة، لكنها كفيلة بإفساد روتينك اليومي وإرباك راحتك الجسدية والنفسية.

وفي البحث عن حلول طبيعية ولطيفة على المعدة، تبرز بذور السيليوم (Psyllium) كخيار فعّال، إذ أثبتت قدرتها على إعادة التوازن لحركة الأمعاء بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يجعلها علاجا منزليا جديرا بالتجربة.

ما بذور السيليوم؟

تُستخرج هذه البذور من أنواع متعددة من نبات "القطونة" (Plantago)، وتُعرف أيضا باسم "بذور البراغيث الهندية"، إذ إن شكلها الداكن والصغير يشبه البراغيث. ويمكن العثور عليها في المتاجر والصيدليات إما كبذور كاملة أو كقشور مطحونة.

ويوصي المركز الاتحادي الألماني للتغذية باستخدام القشور المطحونة بشكل خاص لمعالجة مشكلات الهضم، إذ إن البذور الكاملة قد تمر عبر الجهاز الهضمي دون أن يتم هضمها.

يجب تناول كمية كافية من السوائل وإلا فقد يؤدي عدم انتفاخ بذور السيليوم بشكل كافٍ إلى انسداد معوي (غيتي إيميجز)
يجب تناول كمية كافية من السوائل وإلا فقد يؤدي عدم انتفاخ بذور السيليوم بشكل كافٍ إلى انسداد معوي (غيتي إيميجز)

كيف تساعد القشور على الهضم؟

تتكون قشور السيليوم بنسبة تصل إلى 85% من ألياف قابلة للذوبان، وهي نسبة مرتفعة للغاية. وعند ملامستها للسوائل تنتفخ بشكل كبير، حتى أنها تمتص ما يعادل 10 أضعاف وزنها.

هذه العملية تجعل البراز الرخو أكثر تماسكا مما يخفف من حدة الإسهال، وفي المقابل تساهم في تليين البراز الصلب وزيادة حجمه لدى المصابين بالإمساك، وهو ما يحفّز حركة الأمعاء الطبيعية ويعيدها لمسارها السليم.

وينصح الخبراء بالبدء بملعقة صغيرة من القشور المطحونة مذابة في نحو 200 مليلتر من الماء مرة واحدة يوميا، ثم زيادة الكمية تدريجيا إلى ملعقتين صغيرتين إذا لزم الأمر.

ومن المهم شرب الخليط بعد دقائق قليلة فقط من تحضيره، لأن قشور السيليوم تصبح لزجة بسرعة، وفق ما يوصي به مركز المستهلك البافاري.

Psyllium husks and psyllium capsules on white spoon and white background
يوصي المركز الاتحادي الألماني للتغذية باستخدام القشور المطحونة بشكل خاص لمعالجة مشكلات الهضم (غيتي إيميجز)

محاذير يجب الانتباه إليها

رغم فوائدها الكبيرة، فإن استخدام قشور السيليوم يتطلب بعض الحذر:

  • شرب الماء: يجب تناول كمية كافية من السوائل (لا تقل عن لترين يوميا)، وإلا فقد يؤدي عدم انتفاخ البذور بشكل كافٍ إلى انسداد معوي.
  • وقت التناول: لا يُنصح بشرب مشروب السيليوم قبل النوم، إذ يقل استهلاك الماء خلال الليل، ما قد يضاعف مخاطر الإمساك أو الانسداد.
  • التداخل مع الأدوية: قد ترتبط قشور السيليوم بالمكونات الفعالة في بعض الأدوية وتؤثر في امتصاصها، لذا يُفضل الفصل بين تناول السيليوم والدواء بفاصل زمني يتراوح بين نصف ساعة وساعة على الأقل.
  • وضعية الجسم: ينبغي شرب مشروب السيليوم أثناء الجلوس أو الوقوف، وليس في وضع الاستلقاء، حتى لا تنتفخ الكتلة وتعيق مرورها عبر الحلق.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

