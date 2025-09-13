الهندباء البرية.. زهرة مجهولة تحولت إلى مشروب رائج لفقدان الوزن

بأزهارها الصفراء المشرقة وأوراقها الخضراء الداكنة ذات الحواف المسننة، تنتشر عشبة الهندباء بكثرة على جوانب الطرق وفي الحدائق والمساحات الطبيعية، حتى أنها قد تنبت في فناء منزلك من تلقاء نفسها دون جهد أو عناية.

وعبر العصور، حظيت الهندباء بمكانة خاصة بفضل خصائصها العلاجية، فقد استخدمها المصريون القدماء واليونانيون لعلاج أمراض الكبد والكلى ومشكلات الجهاز الهضمي، كما شكّلت جزءا مهما من الطب الصيني التقليدي لقرون طويلة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 5 خرافات عن سمك السلمون.. لا تصدقها

5 خرافات عن سمك السلمون.. لا تصدقها list 2 of 2 رغم رواجه عالميا.. تحذيرات من مضار شاي الماتشا end of list

ولا تقتصر أهميتها على قيمتها الطبية، بل تُعد أيضا إضافة مغذية ومتنوعة للنظام الغذائي، إذ يمكن تناول جميع أجزائها من الجذور حتى الأزهار. ففي إنجلترا وإسبانيا والسويد، تُضاف أوراقها إلى السلطات لإضفاء نكهة لاذعة قريبة من طعم الجرجير، بينما تُطهى في ألبانيا على البخار أو تُنقع في زيت الزيتون كبديل غني عن السبانخ.

من أبسط الطرق للاستفادة من نبات الهندباء إدخاله إلى النظام الغذائي على شكل شاي عشبي، يُحضَّر من أوراقه أو جذوره أو أزهاره بعد تجفيفها وطحنها. ويُعد هذا المشروب خيارا صحيا بديلا للشاي التقليدي، خاصة لأولئك الراغبين في التقليل من استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين.

وخلال السنوات الأخيرة، ذاع صيت شاي الهندباء بشكل ملحوظ، وتعددت الأحاديث حول دوره في إنقاص الوزن، وزيادة حرق الدهون، وتعزيز عملية الأيض بشكل طبيعي.

لكن، ما مدى صحة هذه المزاعم؟ ولماذا يُربط شاي الهندباء بفقدان الوزن؟ وهل هناك وقت مثالي لتناوله لتحقيق أفضل النتائج؟

يحاكي تأثير أورليستات

أظهرت بعض الدراسات أن شاي الهندباء قد يلعب دورا مساعدا في إنقاص الوزن. ففي دراسة كورية نُشرت عام 2008 في مجلة أبحاث التغذية، وُجد أن مستخلص الهندباء يملك تأثيرا مشابها لدواء "أورليستات" الشائع لعلاج السمنة. إذ يعمل المستخلص على تثبيط إنزيم الليباز البنكرياسي المسؤول عن تكسير الدهون وتحويلها إلى جزيئات صغيرة قابلة للامتصاص، مما يحد من امتصاص الدهون داخل الأمعاء ويساعد الجسم على التخلص منها مع الفضلات.

إعلان

كما دعمت نتائج أخرى هذا الاتجاه، إذ نشرت مجلة علوم الأغذية عام 2019 دراسة بيّنت أن مركب "حمض الكلوروجينيك" الموجود في الهندباء ساهم في تقليل وزن الفئران التي خضعت للتجربة، بالإضافة إلى خفض تراكم الدهون في أجسامها.

كيف يساعد شاي الهندباء في التحكم في الوزن؟

يعتبر شاي الهندباء مشروبا منخفض السعرات الحرارية وغنيا بالعناصر الغذائية، مثل فيتامينات "أ"، و"ج"، و"ك"، بالإضافة إلى معادن أساسية كالبوتاسيوم والحديد، ولهذا يعد إضافة ممتازة لأي نظام غذائي.

ووفق ما نقله موقع "هيلث شوت"، تقول اختصاصية التغذية، فارشا خوري، إن أجزاء الهندباء تعزز الهضم وتدعم إزالة السموم من الكبد، مما يجعلها شائعة الاستخدام في حميات "الديتوكس" أو حميات التخلص من السموم.

وأشارت خوري إلى أن شاي الهندباء يتميز أيضا ببعص الخصائص التي يمكن أن تساعد في التحكم في الوزن ومنها أنه:

مدر طبيعي للبول

يعمل شاي الهندباء مدرّا طبيعي للبول، مما يساعد على تقليل احتباس السوائل والتخلص من الانتفاخ دون استنزاف البوتاسيوم الأساسي في الجسم، على عكس مدرات البول الدوائية.

ينظم هرمون الجوع

يحتوي جذر نبات الهندباء على الإينولين، وهي ألياف بريبيوتيك قابلة للذوبان تُعزز صحة الأمعاء عن طريق تحفيز نمو البكتيريا النافعة، وتوضح اختصاصية التغذية أن "ميكروبيوم الأمعاء الصحي يلعب دورا مهما في تنظيم الوزن من خلال تحسين عملية الهضم وتنظيم هرمونات الجوع مثل الغريلين".

يقلل الالتهاب

تقول خوري: "يمكن لخصائص شاي الهندباء المضادة للالتهابات والأكسدة أن تقلل من الالتهاب المزمن المرتبط بزيادة الوزن وتراكم دهون البطن وأن تعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعدك على حرق مزيد من السعرات الحرارية وهو أمر ضروري لفقدان الوزن بشكل فعال ومستدام".

ليس حلا سحريا

من جهة أخرى، ترى خبيرة التغذية بوجا سينغ، في حديثها لموقع أونلي ماي هيلث، أن المبالغة في ربط شاي الهندباء بخسارة وزن كبيرة ودائمة أمر غير دقيق. وتوضح أن الشعور بالخفة بعد تناوله يعود في الغالب إلى خصائصه المدرة للبول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل المحتبسة في الجسم، لا الدهون الفعلية، وهو ما يجعل الوزن المفقود سرعان ما يعود بعد تعويض السوائل وشرب كمية كافية من الماء.

وتضيف سينغ أن الأبحاث التي تشير إلى وجود مركبات نباتية في الهندباء قد تساعد على كبح الشهية لا تزال في مراحلها المبكرة، ولم تُثبت فعاليتها على البشر بشكل قاطع. وبالتالي، فإن الاعتماد على شاي الهندباء وحده للسيطرة على الجوع أو إنقاص الوزن لا يُعد إستراتيجية عملية أو مستدامة.

ورغم فوائده الصحية المتعددة، فإن سينغ تشدد على أن شاي الهندباء ليس وسيلة سحرية للتخلص من الوزن الزائد، بل يمكن اعتباره مكملا داعما في رحلة إنقاص الوزن، وليس أساسها. أما الأساس الحقيقي لخسارة الوزن، فيبقى في اتباع نظام غذائي متوازن، مع ممارسة نشاط بدني منتظم والحفاظ على عادات صحية ثابتة.

ما أفضل وقت لتناول شاي الهندباء؟

يُعد توقيت تناول شاي الهندباء عاملا مؤثرا في مدى فعاليته لدعم إنقاص الوزن، وهذه أبرز الأوقات المناسبة لشربه:

إعلان

في الصباح على معدة فارغة: يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي والتخلص من السموم المتراكمة خلال الليل، مما يجعله بداية مثالية لليوم.

قبل الغداء بنحو 15 إلى 30 دقيقة: يعزز إفراز الإنزيمات الهضمية ويمنح إحساسا أسرع بالشبع، كما يمكن تناوله في أثناء الوجبة لتحقيق الفوائد نفسها.

بعد الظهر: يُوصى به خصوصا للأشخاص الذين يعانون من الشعور بالخمول أو الانتفاخ بعد تناول وجبة الغداء.

وحسب موقع فري ويل هيلث، من الأفضل تجنّب شرب شاي الهندباء في وقت متأخر من الليل أو قبيل النوم، نظرا لخصائصه المدرة للبول التي قد تعوق الحصول على نوم هادئ. كما يُستحسن استشارة الطبيب قبل تناوله في حال الاعتماد على أدوية معينة.

تحضير شاي الهندباء

يمكن تحضير شاي الهندباء عن طريق تسخين كوبين من الماء في إبريق الشاي حتى الغليان، ثم ابعديه عن النار. أضيفي ملعقة أو ملعقتين من جذور وأوراق الهندباء المجففة إلى الماء وغطي الإبريق. اتركي الشاي يُنقع لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق. صفي الشاي في كوب وأضيفي إليه ملعقة من العسل للحصول على مذاق لذيذ.